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大甲地瓜球超有料！大甲美食兼美景「大甲手工地瓜球」，地瓜球女神在鎮瀾宮附近。

大甲美食 大甲小吃 大甲手工地瓜球 大甲媽祖
2025-03-28 21:23:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

大甲美食推薦不只芋泥球，大甲地瓜球同樣遠近馳名！有些人來大甲是為了追海上女神（媽祖），有些人則是為了來「大甲手工地瓜球」朝聖地瓜球女神；天使臉孔、魔鬼身材的「大甲手工地瓜球」老闆娘Bella近年時常成為網路話題焦點，自信大方的她，讓大家等待地瓜球的同時也能大飽眼福。

▲鎮瀾宮附近的大甲手工地瓜球是全台知名的大甲美食小吃/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲許多人為了大甲手工地瓜球一睹老闆娘Bella專程來大甲一日遊/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「大甲手工地瓜球」是數一數二熱門大甲美食小吃，位於離大甲美食一級戰區、鎮瀾宮附近的蔣公路上，之所以吸引許多人專程前往購買地瓜球，除了地瓜球本身酥香實在、讓人忍不住一顆接一顆之外，而在有「蔣公路上最美風景」之稱的老闆娘Bella無窮魅力加持之下，不少網友甚至打趣讚嘆：「大甲地瓜球真的超有料！」

▲大甲手工地瓜球的老闆夫婦認真又親切接待每一名客人/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲大甲手工地瓜球老闆夫婦油炸、裝取地瓜球的雙手沒有停過/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


「大甲手工地瓜球」的地瓜球份量共有50元（12顆)、40元（9顆）、30元（6顆）三種選擇；難能可貴的是，儘管老闆夫婦長時間身處酷暑難耐的高溫環境，兩人依然十分親切大方對待每一名客人，而真誠直率的老闆娘Bella更是讓廣大網友讚不絕口；或許有些人最初是衝著與吸睛的老闆娘Bella合照而購買地瓜球，但讓更多人每每來大甲必吃地瓜球的原因，則是老闆夫婦的親和力以及實實在在的地瓜球。

▲大甲手工地瓜球的地瓜球料好實在，是大甲人熱愛的小吃/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



大甲手工地瓜球店家資訊

營業時間：週一～週五15:00～21:00、週六～週日13:30~21:00
地址：台中市大甲區蔣公路170號
電話：0926 221 506

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大甲手工地瓜球

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place台中市大甲區蔣公路170號
3.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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