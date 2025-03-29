天冷就要來吃鍋！台北酸菜白肉鍋推薦「都一處」以北方料理見長，憑藉道地的酸菜白肉鍋，與多款北方麵點，讓這間餐廳連年獲得米其林必比登推介，假日更是一位難求。不論是熱騰騰的火鍋、要預訂才能吃到的「老爹蔥油餅」，還是外型像大鍋貼的「褡褳火燒」等，都是必點菜單，現在就一起來看看吧。



▲天冷就要來吃鍋！台北酸菜白肉鍋推薦「都一處」假日一位難求 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲台北酸菜白肉鍋推薦「都一處」推薦菜單：褡褳火燒(2條) $150 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

台北酸菜白肉鍋推薦 都一處

位於信義區仁愛路四段的「都一處」，距離捷運國父紀念館站步行約 10 分鐘。餐廳分為兩層樓，一樓與地下一樓皆有座位。店內裝潢樸實低調，牆上掛著歷史照片與名人合影，顯見其悠久的口碑與影響力。由於用餐人潮眾多，建議提前訂位，特別是想品嚐限量「老爹蔥油餅」的饕客，更需3天前預訂，以免向隅。▲台北酸菜白肉鍋推薦「都一處」距離捷運國父紀念館站步行約 10 分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲台北酸菜白肉鍋推薦「都一處」店內裝潢樸實低調，牆上掛著歷史照片與名人合影 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝來到「都一處」，酸菜白肉鍋是絕對不能錯過的經典菜色。店家採用傳統銅鍋，搭配手工醃製的酸白菜，入口酸香濃郁，與鮮嫩白肉片、凍豆腐、蝦仁一同熬煮，湯頭層次豐富，令人回味無窮。推薦大家再加入「炸丸子」一起入鍋燉煮，酸味搭配肉香，十分過癮。▲台北酸菜白肉鍋推薦「都一處」推薦菜單：酸菜白肉鍋(小) $880 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲台北酸菜白肉鍋推薦「都一處」推薦大家再加入「炸丸子」一起入鍋燉煮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝麵點類則是這裡的一大亮點！需要提前預訂的「12 吋老爹蔥油餅」外酥內嫩，蔥香四溢，有吃過的網友都相當推薦。此外，還有少見的北京傳統點心「褡褳火燒」，外皮金黃酥脆，內餡飽滿多汁，有點像是放大版的鍋貼。另外，「芝麻醬燒餅」、「合菜戴帽」等菜色也都極具代表性，展現道地北方風味。▲台北酸菜白肉鍋推薦「都一處」推薦菜單：芝麻醬燒餅(個) $45 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲台北酸菜白肉鍋推薦「都一處」推薦菜單：合菜代帽 $280 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝無論是天冷想進補，還是單純想嚐鮮，「都一處」都是相當適合的餐廳。除了招牌酸菜白肉鍋，老爹蔥油餅與褡褳火燒更是讓許多老饕一試成主顧。由於店內座無虛席，建議事先訂位，餐廳同時只收現金，這邊要在注意一下。最後，大家如果想要品味來自北方的經典美味，現在就趕緊預約，一嚐這鍋酸香濃郁的銅鍋盛宴吧。▲台北酸菜白肉鍋推薦「都一處」推薦菜單：褡褳火燒(2條) $150 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲無論是天冷想進補，還是單純想嚐鮮，「都一處」都是相當適合的餐廳 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市信義區仁愛路四段506號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

台北酸菜白肉鍋推薦 都一處 推薦菜單

推薦菜單：褡褳火燒(2條) $150、老爹蔥油餅(12吋) $860、酸菜白肉鍋(小) $880、芝麻醬燒餅(個) $45、合菜代帽 $280

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