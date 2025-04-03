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> 生活娛樂 > 兒童節買玩具批發最便宜！帶小孩逛7大玩具批發商場，上百坪迪士尼 吉伊卡哇玩偶買不玩。

兒童節買玩具批發最便宜！帶小孩逛7大玩具批發商場，上百坪迪士尼 吉伊卡哇玩偶買不玩。

兒童玩具 兒童節 玩具 亞細亞Toys批發家族桃園場 more
2025-04-03 17:35:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

兒童節玩具來這買超便宜！送小孩兒童節禮物就到玩具批發，不僅能一次逛到超多兒童玩具，價格還比市售便宜，讓你幫小孩買兒童節禮物，不用怕荷包大失血，這次窩客島幫你蒐羅7大「兒童玩具批發商場」，不少玩具商場有著上百坪的空間，現場有上千種兒童玩具可以任意挑選，兒童節就帶小孩來大掃貨。

▲買兒童節玩具衝7大玩具批發商場最便宜，上百坪迪士尼、三麗鷗、吉伊卡哇玩偶專賣先逛 / WalkerLand窩客島整理

兒童節給小孩買玩具，不妨直接帶小孩來逛玩具批發商場，最推絨毛毛偶專賣的「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」，3層樓商場佔地超過600坪，有著上千種正版迪士尼、三麗鷗、吉伊卡哇等IP玩偶、吊飾，4/3到4/6兒童連假期間，12歲以下還能享75折優惠，讓大人、小孩都逛到想全部帶回家；而同樣有上百坪空間的「花鹿鹿玩具倉庫」，就隱藏在鹿港老街附近，提供兒童益智玩具、正版授權玩具等上萬種玩具，超多選擇根本逛不完。

▲兒童玩具批發商場7選，上千種兒童玩具兒童節帶小孩狂買 / WalkerLand窩客島整理


兒童節玩具必逛新北玩具批發：胖寶貝玩具文具禮品

部落客 pony1205 造訪 胖寶貝玩具文具禮品 說：
店內空間非常大，走道非常寬敞，即使人群多也不怕也壓迫不適，非常好選購！現正火紅的卡通玩具這通通有販售唷，奧特曼、波利、佩佩豬、阿奇幼兒園...等，孩子來此絕對會失心瘋每個都想買的。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

胖寶貝玩具文具禮品
地址：新北市汐止區大同路二段127號
電話：02-8692-6500
完整介紹由部落客「pony1205」於窩客島分享：新北汐止全新開幕超大玩具店-胖寶貝玩具文具禮品 批發零售，近汐科火車站、遠東科技中心公車站，附停車場

▲兒童節玩具必逛新北玩具批發：胖寶貝玩具文具禮品，從玩具、文具、滑板車到益智玩具都有 /pony1205 提供、WalkerLand窩客島整理

▲兒童節玩具必逛新北玩具批發：胖寶貝玩具文具禮品，實際商品價格請依現場為主 /pony1205 提供、WalkerLand窩客島整理


兒童節玩具必逛桃園玩具批發：亞細亞Toys批發家族

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 亞細亞Toys批發家族 說：
門口有推車，但人潮實在太多已經寸步難行，所以推車的人其實不多，都提籃子然後塞得滿滿的。

亞細亞Toys批發家族
地址：桃園市桃園區中山路1328號
完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【桃園市-桃園區】亞細亞Toys批發家族桃園場

▲兒童節玩具必逛桃園玩具批發：亞細亞Toys批發家族 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理

▲兒童節玩具必逛桃園玩具批發：亞細亞Toys批發家族，實際商品價格請依現場為主 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理


兒童節玩具必逛絨毛玩偶專賣：KHTOY絨毛玩偶旗艦館

部落客 大口 造訪 KHTOY絨毛玩偶旗艦館 說：
賣場有3層樓佔地超過600坪，裡頭有上千款玩偶、生活用品任你挑，包括迪士尼、三麗鷗、卡娜赫拉的小動物、鬼滅之刃、哥吉拉、寶可夢、粉紅豬小妹、天竺鼠車車等人氣卡通、動漫通通有，都是正版授權，品質也讓人安心!

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KHTOY絨毛玩偶旗艦館
地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號
電話：05-221-6559
完整介紹由部落客「大口」於窩客島分享：【嘉義旅遊】KHTOY絨毛玩偶旗艦館．超夯娃娃好拍又好買!

▲兒童節玩具必逛絨毛玩偶專賣：KHTOY絨毛玩偶旗艦館，兒童連假期間12歲以下消費金額不限，都享有75折優惠 /大口 提供、WalkerLand窩客島整理

▲兒童節玩具必逛絨毛玩偶專賣：KHTOY絨毛玩偶旗艦館，實際商品價格請依現場為主 /大口 提供、WalkerLand窩客島整理


兒童節必逛彰化玩具批發商場：花鹿鹿玩具倉庫

部落客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 造訪 花鹿鹿玩具倉庫 說：
中部超過百坪大的玩具聖殿，一定要逛~~~比批發價還便宜!玩具批發、生活雜貨、獨家優惠商品，還有許多正版授權的玩具、益智遊戲、積木等等，上萬種的玩具商品，讓大人小孩都逛到腿軟了啦!!!

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花鹿鹿玩具倉庫
地址：彰化縣鹿港鎮永安二路152號
電話：04-778-9108
完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：超過百坪最大廠的花鹿鹿玩具倉庫，上萬件商品、超過千樣免百元玩具生活雜貨 X 鹿港老街吃喝一把罩 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

▲兒童節必逛彰化玩具批發商場：花鹿鹿玩具倉庫，玩具商品售價、優惠請依現場為主 /跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 提供、WalkerLand窩客島整理

▲兒童節必逛彰化玩具批發商場：花鹿鹿玩具倉庫，可以順遊附近的鹿港老街 /跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 提供、WalkerLand窩客島整理


兒童節玩具必逛彰化玩具批發百貨：遛小孩玩具屋

部落客 兔兔abrabbit 造訪 遛小孩玩具屋 說：
架上的玩具都分類得非常清楚、價錢標示也很清楚，沒有分會員價或者非會員價，一律同等這麼便宜的價位！無論是小男孩或者是小女孩，都能找得到他們喜歡的玩具。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

遛小孩玩具屋
地址：彰化縣彰化市茄苳路一段303巷106-1號
完整介紹由部落客「兔兔abrabbit」於窩客島分享：彰化玩具批發推薦-遛小孩玩具屋，擴大營業除了玩具還有生活用品、停車方便

▲兒童節玩具必逛彰化玩具批發百貨：遛小孩玩具屋，兒童玩具、遊戲車、繪本、積木都有 /兔兔abrabbit 提供、WalkerLand窩客島整理

▲兒童節玩具必逛彰化玩具批發百貨：遛小孩玩具屋，實際商品價格請依現場為主 /兔兔abrabbit 提供、WalkerLand窩客島整理


兒童節玩具必逛台中玩具批發百貨：益兒購玩具生活百貨

部落客 李筱維 米米瘋 造訪 益兒購玩具生活百貨 說：
走道寬敞舒適，文具圖書、拼圖、貼紙、益智積木樂高、家家酒、芭比娃娃、玩具車車、動物恐龍、動動腦手作玩具、搖控車、空拍機、電動車、腳踏車、滑步車等應有盡有，偶爾不定時還有特定商品2-3折特賣，跟本買到賺到。

益兒購玩具生活百貨
地址：台中市大雅區永和路134-2號
電話：04-2568-0859
完整介紹由部落客「李筱維 米米瘋」於窩客島分享：【米米瘋】爸媽必衝台中大雅兒童玩具批發倉庫 親子購物超CP值首選 益兒購玩具生活百貨 聖誕節/過年/兒童節

▲兒童節玩具必逛台中玩具批發百貨：益兒購玩具生活百貨，上萬款兒童玩具、生活百貨一次逛個夠 /李筱維 米米瘋 提供、WalkerLand窩客島整理

▲兒童節玩具必逛台中玩具批發百貨：益兒購玩具生活百貨，實際商品價格請依現場為主 /李筱維 米米瘋 提供、WalkerLand窩客島整理


兒童節必逛台中玩具批發百貨：轟丸玩具會社

部落客 造訪 跟著關關看世界說：
不知道這邊有多大，只知道玩具種類超多，我逛了好久，如果你要細細逛真的花1~2個小時不是問題，現在好多新奇玩具也讓我大開眼界了。

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轟丸玩具會社
地址：台中市豐原區豐原大道六段705號
電話：04-2524-6584
完整介紹由部落客「跟著關關看世界」於窩客島分享：過年買玩具就來這！在地超人氣玩具倉庫，品項超多又便宜，小心走進去就不出來～

▲兒童節必逛台中玩具批發百貨：轟丸玩具會社，有超擬真大型玩具車 /跟著關關看世界 提供、WalkerLand窩客島整理

▲兒童節必逛台中玩具批發百貨：轟丸玩具會社，實際商品價格請依現場為主 /跟著關關看世界 提供、WalkerLand窩客島整理


買完兒童節玩具 也要知道兒童節美食和遊樂園優惠

推薦閱讀：2025兒童節優惠11大精選！兒童吃到飽免費 牛排免費要先衝，親子餐廳加碼推薦。

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亞細亞Toys批發家族桃園場

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place桃園市桃園區龍壽里中山路1328-2號
3.95 starstarstarstar_halfstar_border
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3.75
服務
4.25
交通便利
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CP值
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花鹿鹿玩具倉庫

phone04 778 9108
place彰化縣鹿港鎮永安二路152號
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