有買有保庇！年度大事「3月瘋媽祖」，大甲媽祖遶境活動在4/4起正式登場，為了應援全台灣最高人氣的「女神」，4大超商都推出媽祖限定活動與商品。其中7-11推出媽祖紀念酒、大甲鎮瀾宮遶境隨取卡，全家則有女神保庇卡、金箔平安福袋，而萊爾富則是與白沙屯媽祖聯名，讓女神話題再掀一波討論。



▲應援大甲媽祖遶境活動，4大超商推出媽祖周邊小物 / WalkerLand窩客島整理提供



▲4大超商應援大甲媽祖遶境活動，大甲鎮瀾宮媽祖、白沙屯媽祖周邊小物必買 / WalkerLand窩客島整理提供

7-ELEVEN應援大甲媽祖遶境：隨取卡、媽祖周邊小物

7-ELEVEN結合大甲媽祖遶境活動，推出一系列媽祖紀念酒與周邊商品，包括「祈安鑾轎紀念酒、白沙屯媽祖香氛吊飾」，門市還推出9款大甲鎮瀾宮立體宮徽系列包袋，包含零錢包、卡套、還有「超大護身符側背包」等，最低249元就能入手。此外，7-11更開賣「大甲鎮瀾宮遶境隨取卡」，持卡消費最高回饋達11%。



▲7-ELEVEN大甲鎮瀾宮限定周邊小物，超大護身符側背包必買 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



▲7-ELEVEN推出大甲鎮瀾宮遶境隨取卡，持卡消費最高回饋達11% / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



全家應援大甲媽祖遶境：女神保庇卡、媽祖周邊小物

全家便利商店與大甲鎮瀾宮合作，在4/2起開賣「女神保庇卡」，每張700元，含700元禮物卡與77元購物金，回饋達11%，還有機會抽「大甲媽黃金擺件」。此外，全家也在門市推出「女神集章趣」活動，只要消費滿168元即可集章，集滿指定點數可以兌換「Let’s Café 指定咖啡買1送1券、金箔平安福袋、金箔符令吊飾、招財鑰匙扣」等周邊小物。全家也在線上推出鎮瀾宮過爐加持的周邊小物，粉絲們有買有保庇。



▲全家應援大甲媽祖遶境，推出女神保庇卡回饋達11% / 全家提供、WalkerLand窩客島整理



▲全家應援大甲媽祖遶境，線上同步推出媽祖周邊小物 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理

萊爾富應援媽祖繞境：白沙屯媽祖聯名商品

萊爾富這次為了應援媽祖話題，推出白沙屯媽祖聯名商品，包括平安米、祈福筷、旅行包，通通銅板價29元至39元就能入手。此外，購買2包平安米或1件油飯，可加購19元換取筷或包包；購買4包平安米或2件油飯，則可免費獲得。



▲萊爾富應援媽祖繞境，推出白沙屯媽祖聯名商品 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理



▲萊爾富白沙屯媽祖聯名商品包含平安米、祈福筷、旅行包，銅板價入手 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理

OKmart應援大甲媽祖遶境：媽祖授權商品

OKmart迎接媽祖繞境活動，推出清明限定優惠與媽祖授權商品，滿足信徒和遊客需求。其中包含進香超實用的「白沙屯媽祖涼感巾、白沙屯媽祖涼感披肩」，還有大甲鎮瀾宮紀念酒，同時還有指定糖果、餅乾零食優惠，進香路上超需要。



▲OKmart應援媽祖遶境，推出媽祖授權涼感巾、涼感披肩 / OKmart提供、WalkerLand窩客島整理





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