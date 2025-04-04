對於熱愛日本旅遊的旅客來說，搭乘新幹線穿梭各大城市是最便捷的方式，而日本JR東海鐵道公司最近公開了全新的座位！東海道新幹線將引入全新的「半包廂座位」。這款高級座席將與已規劃的「包廂座位」一同作為「頂級車廂」推出。半包廂預計於2027年度內開始營運，而原先規劃於「2026年度內」推出的包廂座位，現已確定將於2026年秋季正式啟用。





這款全新的半包廂座位將安裝在東海道新幹線N700S車輛的部分10號車廂，總共提供6個座位，讓10號車廂的座位數變為「48個綠色座位+6個頂級座位」。最引人注目的是其高度私密性的設計：座位與走道間配置了帶鎖的出入門，確保旅客擁有獨立的私人空間。不只如此，還採用大型包覆式座椅，提供絕佳的隱私感。座椅配備電影院般的腿靠，可完全傾斜調整，舒適度大幅提升。當然，還有專屬的Wi-Fi與行李存放空間。更棒的是，可以靈活轉換座位，調整為面對面的座位配置，適合多人同行的旅客。



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從JR東海公司提供的示意圖可以看出，這種半包廂座位雖然前後之間沒有實體隔牆，但巧妙運用了大型包覆式座椅的設計，讓旅客在享受開放視野的同時，依然保有極高的私密性。目前這款座位的詳細規格、服務內容、正式名稱、運行區間以及價格等細節尚未公布，JR東海公司表示將在未來陸續發布相關資訊。記得追蹤我們以獲取更多後續的最新消息喔！