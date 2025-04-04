草莓季又來啦！今年各大咖啡廳和甜點店推出的療癒系草莓甜品絕對會讓你的味蕾和社群動態爆發！快跟著我們一起搶先看這些必吃、必拍的春季限定美味！

星巴克春日牛奶咖啡星冰樂

星巴克今年推出的「春日牛奶咖啡星冰樂」絕對是創意大勝！看似平凡的牛奶咖啡星冰樂其實暗藏驚喜！只要用吸管輕輕戳破隱藏的草莓球，一瞬間整杯飲料就會變身為草莓風味。此外，還附有Q彈布丁，讓你可以自由混搭，玩出無限風味。

販售期間：即日起～4月8日

販售店舖：日本各地星巴克店舖（部分店舖除外）



▲用吸管輕輕戳破隱藏的草莓球，一瞬間整杯飲料就會變身為草莓風味。





GODIVA夢幻草莓巧克力飲品

對於巧克力控來說，GODIVA推出的這款特調飲品簡直是春天的完美詮釋。靈感來自經典草莓生日蛋糕，這款飲品巧妙地將草莓與白巧克力融合，每一口都彷彿在品嚐一片精緻的甜點。華麗的奶油裝飾更是為飲品增添了視覺上的享受，猶如一杯可以喝的藝術品。 (圖片來源：官方新聞稿)

販售期間：2025年4月4日～期間限定

販售店舖：日本各地GODIVA店舖



▲靈感來自經典草莓生日蛋糕，將草莓與白巧克力融合。

Maison Kitsuné抹茶草莓奶飲

Maison Kitsuné推出的抹茶草莓奶飲，將日式抹茶與新鮮草莓的完美結合。這款飲品加入了新鮮草莓果肉，為傳統抹茶拿鐵帶來驚豔的味覺體驗。更有微微的櫻花香氣，為這款飲品增添了濃濃的春天氛圍。

販售期間：期間限定

販售店舖：Cafe Kitsuné全店（青山、澀谷、京都新風館、大阪）



▲將日式抹茶與新鮮草莓的完美結合。

Afternoon Tea鬆餅界的草莓霸主

Afternoon Tea推出的草莓風味鬆餅，絕對是今年春季最吸引人的甜點之一。這款鬆餅靈感來自經典草莓蛋糕，採用堅果製作，口感鬆軟且帶有微微的酥脆。搭配自製的草莓醬，每一口都能品嚐到濃郁的草莓風味和酸甜滋味。

販售期間：即日起～4月23日

販售店舖：Afternoon Tea Room（部分店舖除外）



▲草莓風味鬆餅，絕對是今年春季最吸引人的甜點之一。

GELATO PIQUE CAFE花漾草莓可麗餅

GELATO PIQUE CAFE的春季限定可麗餅，彷彿是一件可以食用的藝術品。柔軟的可麗餅包裹著濃郁的草莓牛奶冰淇淋，頂部裝飾著精緻的花型巧克力，展現出滿滿的春天氣息。

販売期間：即日起～4月10日

販售店舖：GELATO PIQUE CAFE全店



▲柔軟的可麗餅包裹著濃郁的草莓牛奶冰淇淋，洋溢濃濃的春天氣息。





除了草莓 春天還有這些美味一定要吃喔