台北高級餐廳推薦！包廂聚餐來這裡，小巨蛋高級美食「海峽會」粵菜菜單新登場；全新「粵宴」期間限定套餐，邀請到邀來曾受「紐約時報」盛讚、履歷橫跨杜拜皇室與多國頂級酒店的名廚鄺啟明，攜手本地實力派主廚方永銘，共同譜寫一場融合傳統與創意的粵菜新章，現在就一起來看看吧。



▲台北高級餐廳「海峽會」推薦菜單：潮式鹿菲力雲勝粿、黑金海膽燕皮燒賣皇 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲台北高級餐廳「海峽會」推薦菜單：川味脆皮手絲雞拌蜇頭​​​​​​​/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

台北高級餐廳 包廂餐廳 海峽會

台北高級餐廳推薦「海峽會」位於北市精華地段，敦化北路上近捷運小巨蛋站，交通便利、氣氛靜謐。店內空間設計融合東方雅韻與現代質感，備有多間高隱私性包廂，無論商務會談、家庭聚餐或高端宴客皆宜。而現在又在台北粵菜界掀話題！「海峽會」即日起推出全新「粵宴」期間限定套餐，即日起至5/31，每位套餐3,800元起。▲台北高級餐廳推薦「海峽會」位於北市精華地段，敦化北路上近捷運小巨蛋站，交通便利 / 海峽會提供、WalkerLand窩客島整理本次「粵宴」期間限定套餐，是鄺啟明與方永銘攜手創作的結晶，從湯品、主菜至港式點心，道道講究、層次分明。在主菜中，「禿油手拆蟹粉扒蟠龍紅條斑」以紅蟳蟹黃手工拆肉製蟹粉，與以紹興酒浸煮的石斑菲力，口感細緻鮮嫩。而「焗酥炸紅麴豬肋排佐泡菜」外酥內嫩、香氣四溢，佐以四川味泡菜，辣香酸爽，層次豐富。▲台北高級餐廳「海峽會」推薦菜單：禿油手拆蟹粉扒蟠龍紅條斑 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而「松茸春筍竹笙燉响螺」則採雙重蒸燉工法，熬製超過6小時，湯清味鮮、香氣深邃，充分體現粵菜深厚底蘊。另一道「桂花魚翅炒飯」則以細火炒蛋至金黃酥鬆，搭配魚翅、香菇、銀芽等豐富配料，入口酥香滿溢，回味無窮。▲台北高級餐廳「海峽會」推薦菜單：桂花魚翅炒飯 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝還有「豆豉金桔梅乾菜焗根島蝦」、「川味脆皮手絲雞拌蜇頭」等，包含甜點「香水青檸楊枝甘露」共計7道料理。此外，套餐提前預訂，直接送2道港點，「潮式鹿菲力雲勝粿」將法國鹿菲力與時蔬包裹於港式粉粿中，外Q內餡飽滿；「黑金海膽燕皮燒賣皇」則以手工燕皮包覆蝦仁與豬肉餡，頂部佐海膽與魚子醬，貴氣十足。▲台北高級餐廳「海峽會」推薦菜單：香水青檸楊枝甘露 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「海峽會」此次以粵菜為軸，揉合台灣與中國多地風味，打造兼容並蓄的「粵宴」限定套餐，無論是講究食材層次的老饕，還是熱愛創意料理的新派食客，都不容錯過這場跨越時空、匠心獨運的粵菜盛宴，一起來體驗這場由兩大名廚聯手獻藝的味覺饗宴。▲台北高級餐廳「海協會」推薦菜單：豆豉金桔梅乾菜焗根島蝦 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：台北市松山區敦化北路167號B1(宏國大樓)

營業時間：11:30–14:30, 17:30–23:00

注意事項：全館為包廂式服務，兩人起訂

台北高級餐廳 包廂餐廳 海峽會 推薦菜單

推薦菜單：「粵宴」期間限定套餐料理

販售期間：即日起至5/31止

販售價錢：套餐 $3,800元起 / 位；10%服務費另計

不只台北高級餐廳 小巨蛋聚餐也能這三家餐廳

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