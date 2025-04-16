麵包控這週末就搭捷運衝圓山花博！由有趣市集主辦的「Bon Pain 台北麵包祭」，睽違許久將於本週末再度回歸圓山花博花海廣場，這次以「包你百變」為主題，號召約90攤人氣烘焙名店和咖啡夯店快閃到圓山。更找來頂級法國奶油、麵粉品牌聯名推出市集限定麵包和甜點，讓一年一度的麵包市集增添不同魅力。現場只要買麵包滿額，就可以免費獲得咖啡兌換券，讓你沈浸在麵包香和咖啡香中超療癒。



▲麵包市集就在圓山！90攤台北麵包祭只有2天，買麵包就送咖啡 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理



▲有趣市集主辦的「Bon Pain 台北麵包祭」於04/19、04/20快閃回歸 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理

2025 Bon Pain 台北麵包祭

今年活動最大亮點之一，就是法國高端品牌「法國蒙太古 AOP 發酵奶油」與「安東磨坊麵粉」首度跨界加入，分別與六家人氣烘焙店合作推出現場限定款。珠寶盒法式點心坊帶來蝴蝶結可頌，奶香十足；拾穗 Bakery 則推出千層派系列，口感酥脆又濕潤；全統西點麵包則以草莓煉乳吐司展現經典風味。 MyCROissant 吉可頌推出超萌蝴蝶結可頌與豬肉刈頌，法奇甜點則端出首發的煙燻牛起司可頌，讓人每咬一口都驚喜。▲有趣市集主辦的「Bon Pain 台北麵包祭」約90攤人氣烘焙、咖啡進駐/ 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理▲Bon Pain 台北麵包祭首度和法國高端品牌「法國蒙太古 AOP 發酵奶油」與「安東磨坊麵粉」合作/ 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理這次麵包祭集結不少人氣烘焙名店，包括「吳寶春麥方店」祭出市集限定「奶油烤年糕」；「胖死我太太」推出視覺系震撼代表「巨無霸蘋果肉桂捲」；「Rose菠蘿油」獻上迷你版菠蘿包搭配雙餡口味等，從歐式麵包、肉桂捲到港式菠蘿油通通吃得到。只要在現場單筆消費滿250元，還能獲得限量咖啡兌換券一張，直接兌換指定品牌咖啡一杯，邊吃邊喝超享受。▲圓山花博「台北麵包祭」現場各攤位都推出市集限定款 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理▲「Rose菠蘿油」獻上迷你版菠蘿包搭配雙餡口味 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理另外，也別錯過豐富的手作體驗課程，像是麵包花束包裝、羊毛氈麵包DIY，讓你把麵包變成藝術品，親手做出獨一無二的小作品，從視覺到味覺都滿足，根本療癒五感。除了吃麵包，現場還設有超強咖啡專區，由CAFE 2030主導策劃，邀集全台15間特色咖啡品牌，搭配15家人氣麵包店推出「包你百變，啡你不可」聯名合作，提供限定搭配組合，咖啡控和麵包控都能挖到寶。▲手作體驗課程，像是麵包花束包裝、羊毛氈麵包DIY，讓你把麵包變成藝術品 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理▲邀集全台15間特色咖啡品牌，搭配15家人氣麵包店推出「包你百變，啡你不可」聯名合作 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理除了現場吃爆限定麵包，今年更首度推出「Bon Pain 2025 麵包×咖啡禮盒」，一口氣集結台灣六大城市的風味故事。包括花蓮「找到了可頌小売所」與台中歐舍咖啡聯名推出雙色巧克力可頌組，濃郁奶香配上日曬豆香氣；高雄莎士比亞烘焙坊與新竹井井咖啡搭配荔枝果香組合，層次優雅；桃園野上麵包坊與台北鵲咖啡則以清新果香組合帶來早晨般的愜意時光。▲首度推出「Bon Pain 2025 麵包×咖啡禮盒」 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理

日期：2025/04/19(六)～2025/04/20(日)

時間：週六10:00-18:00/週日10:00-18:00

地點：圓山花博-花海廣場(圓山捷運站 1 號出口,台北市中山區玉門街1號)

買麵包送咖啡：​單筆消費滿250元，即可獲得限量咖啡兌換券，當日可至指定品牌兌換咖啡一杯。



Bon Pain 2025 麵包×咖啡禮盒

預購辦法：僅於 foodgasmic 平台預購

Bon Pain 2025 麵包×咖啡禮盒預購連結



2025 Bon Pain 台北麵包祭手作課程

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逛完麵包市集，圓山周邊美食吃起來！