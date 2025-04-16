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大阪萬博買一送一！2025關西萬博自由行 跟團新玩法，跟著可樂旅遊玩。

大阪 萬國博覽會 日本旅遊 出國 more
2025-04-16 22:09:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：老田鬧著玩粉絲團
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

2025大阪關西萬國博覽會正式開幕，帶動可樂旅遊整體銷售量翻倍成長，暑假成為最熱門出發時段，需求也隨之增加。可樂旅遊搶先布局關西旅遊熱潮，推出多款行程及自由行組合，從台北、高雄延伸到台中出發，還能搭配神戶、松山雙點進出行程，一次玩遍大阪、四國、神戶等地。最吸睛的是限量世博入場券「買一送一」優惠，購買指定成人票就送一張，再加碼贈送eSIM上網卡或大阪地鐵巴士乘車券，讓旅客玩得輕鬆又省荷包。
▲大阪萬博買一送一！2025關西萬博自由行 跟團新玩法，跟著可樂旅遊玩 / 老田鬧著玩粉絲團 提供、WalkerLand窩客島整理
▲大阪萬博買一送一！2025關西萬博自由行 跟團新玩法，跟著可樂旅遊玩 / 老田鬧著玩粉絲團 提供、WalkerLand窩客島整理

因應萬博會熱潮與日本四季限定風景，可樂旅遊特別推出兩大重點行程。「藝術小豆島、道後溫泉香六日」主打藝術療癒與日式溫泉，深入瀨戶內海小島體驗人文與自然交織魅力，41,500元起即可參加。另一條「立山黑部、大阪城千鳥居六日」則聚焦春季限定雪壁奇景，每人46,500元起，不僅參觀世博，更穿越立山黑部壯觀雪景，再走訪京都與大阪地標。雙點進出行程設計避免重複路線，時間運用更有效率，適合想深度探索的旅人。
▲大阪萬博旅遊行程推薦，可樂旅遊推出「藝術小豆島、道後溫泉香六日」、「立山黑部、大阪城千鳥居六日」 / 老田鬧著玩粉絲團 提供、WalkerLand窩客島整理
▲大阪萬博旅遊行程推薦，可樂旅遊推出「藝術小豆島、道後溫泉香六日」、「立山黑部、大阪城千鳥居六日」 / 老田鬧著玩粉絲團 提供、WalkerLand窩客島整理



除了團體行程，自由行旅客也能輕鬆暢遊萬博與關西地區。可樂旅遊推出指定萬博一日券搭配贈品方案，可選擇加贈eSIM上網卡或大阪地鐵巴士一日券，省下不少旅費與規劃時間。不少企業已將關西萬博納入獎旅規劃，甚至要求行程延長至兩日參觀，顯示市場熱度正在持續升高。隨著話題延燒與暑期旅遊旺季來臨，預期相關商品還會迎來下一波搶購潮，建議民眾提早規劃、搶先卡位。
▲可樂旅遊推出指定萬博一日券，加贈eSIM上網卡或大阪地鐵巴士一日券 / 老田鬧著玩粉絲團 提供、WalkerLand窩客島整理
▲可樂旅遊推出指定萬博一日券，加贈eSIM上網卡或大阪地鐵巴士一日券 / 老田鬧著玩粉絲團 提供、WalkerLand窩客島整理
▲2025大阪萬國博覽會優惠跟著可樂旅遊玩 / 老田鬧著玩粉絲團 提供、WalkerLand窩客島整理
▲2025大阪萬國博覽會優惠跟著可樂旅遊玩 / 老田鬧著玩粉絲團 提供、WalkerLand窩客島整理



 

可樂旅遊 2025大阪萬國博覽會優惠

指定關西世博一日券送eSIM卡或大阪地鐵巴士券
藝術小豆島、道後溫泉香六日 每人41,500元起
立山黑部、大阪城千鳥居六日 每人46,500元起
可規劃神戶、松山雙點進出或台中出發行程

可樂旅遊2025年世界博覽會主題網頁

 

2025大阪關西萬博必玩、必買攻略

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