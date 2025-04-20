基隆美食推薦！基隆車站必吃「阿胖餡餅」每日手作餡餅超爆汁，從早餐賣完就沒有了。這家原本藏身騎樓的小攤，現已擁有專屬店面；位於基隆市仁愛區孝三路、鄰近基隆火車站，店家憑藉每日手工現做的爆汁牛肉餡餅，吸引不少人特地從台北跑來嚐鮮，現在就一起來看看吧。



▲基隆美食推薦！基隆車站必吃「阿胖餡餅」每日手作餡餅超爆汁，從早餐賣完就沒有了 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲基隆美食推薦「阿胖餡餅」原本是藏身騎樓的小攤，現已擁有專屬店面 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆美食推薦 基隆車站必吃 阿胖餡餅

基隆車站必吃「阿胖餡餅」就在基隆火車站附近；店面不大，卻總是人聲鼎沸。簡單的鐵皮遮陽、幾張騎樓座位，搭配上熱氣蒸騰的料理香氣，營造出濃濃的台灣庶民風味。每天早上七點半準時開張，手工現做餡餅不間斷；不過要注意，這邊每天限定的餡餅數量有限，售完為止，想吃務必要早起。▲基隆車站必吃「阿胖餡餅」就在基隆火車站附近 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝基隆車站必吃「阿胖餡餅」最推的就是「牛肉餡餅」，一咬下湯汁湧出，如湯包般爆漿的口感令人驚艷。酥脆外皮內藏紮實牛絞肉與青蔥，黑胡椒香氣與牛肉鮮甜完美融合，一口接一口停不下來。此外還有「蘿蔔絲餅」也別錯過；若到午餐時間，不妨還能加點扁食湯、小米粥，搭配起來更具飽足感。▲基隆車站必吃「阿胖餡餅」推薦菜單：牛肉餡餅 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝在基隆這座充滿濃厚港都味道的城市裡，「阿胖餡餅」以每日現做、真材實料的餡餅，成功打響了名號。不僅美味爆汁，更在價格上平易近人。無論大家是通勤族、觀光客，或是純粹為了尋找下一個銅板美食而來，都不妨走進孝三路，體驗看看這份爆汁的魅力吧。▲基隆車站必吃「阿胖餡餅」完整菜單一覽表 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：基隆市仁愛區孝三路58號

營業時間：07:00–19:00；週二公休

基隆美食推薦 基隆車站必吃 阿胖餡餅 推薦菜單

推薦菜單：牛肉餡餅 $40

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