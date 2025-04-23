誰說台中伴手禮只能選太陽餅或鳳梨酥？1978年創立的「劉麵包廠」，為蘋果麵包創始店，以樸實的外表、紮實的口感與滿滿的香氣征服無數麵包控。有「國民麵包」之稱、沒有蘋果餡的蘋果麵包，不只陪伴許多台中人成長，更是不少外縣市觀光客來台中旅遊必買的經典好滋味。



▲台中伴手禮推薦劉麵包廠的蘋果麵包/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲劉麵包廠為「國民麵包」蘋果麵包的創始店/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



劉麵包廠店家資訊

「劉麵包廠」位於鄰近國美館和台中勤美誠品綠園道，店面簡單樸實，並有蘋果麵包創始人兼靈魂人物劉伯伯的人形立牌；至於為什麼蘋果麵包裡沒有蘋果成份，卻以蘋果取名呢？據聞，在經濟起飛的彼時，蘋果並非尋常百姓吃得起的水果，因此命名來滿足嚮往富裕生活的民眾。▲劉麵包廠的蘋果麵包超級熱銷，每天銷量破千顆/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲除了原味之外，劉麵包廠還有另外開發四種口味的蘋果麵包/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝蘋果麵包成分很簡單，沒有添加香精或其他人工添加物，只用糖、鹽、酵母、雞蛋和小麥麵粉製作。麵糰必須經過反覆搓揉，直至表面光滑、手指按下去回彈柔軟，才能放入烤箱；蘋果麵包擁有紮實的口感和自然的麥香，一咬下去便能感受經典的老味道。根據「劉麵包廠」表示，原味蘋果麵包每日銷量突破千顆，顯見其歷久不衰的高人氣。而目前包含原味在內，總共有五款口味的蘋果麵包，包含無糖的「酸蘋果」、加入黑糖的「黑蘋果」等，另外也推出了真的有蘋果餡的「真蘋果」。▲劉麵包廠的蘋果麵包看似簡單，製作工序一點也馬虎不得/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲劉麵包廠的蘋果麵包擁有紮實的口感和自然的麥香/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

地址：台中市西區向上路一段2-3號

電話：080 066 6616

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