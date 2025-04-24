台中肉圓推薦加一！傳承三代的「新發肉圓」是一間近百年的老字號台中小吃店，許多在地人不僅是從小吃到大，現今還會帶著兒孫一起來吃肉圓，更是不少老饕心目中排行第一名的肉圓。「新發肉圓」營業時間自早上10點營業至晚上11點，可以從早餐一路吃到宵夜。



▲台中肉圓推薦新發肉圓，至今已近百年歷史/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲台中肉圓推薦！新發肉圓是在地人推薦的老字號肉圓之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「新發肉圓」位於五權南路跟美村路二段路口處、鄰近國立公共資訊圖書館，是深受台中南區居民歡迎的人氣美食小吃之一。據老闆表示，早在日據時代，爺爺便以肩挑擔子的方式沿街叫賣肉圓，之後父親接手，改以推攤車形式繼續經營。如今，他則在店面裡延續這份傳承三代的古早味。▲新發肉圓承襲祖輩手藝，延續這份古早味至今/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲新發肉圓/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「新發肉圓」環境整潔，皮Ｑ彈有勁不軟爛，肉餡有先醃製過、鹹香扎實，還帶有筍丁的爽脆口感，層次豐富。推薦一定要加點自製辣醬，讓整體風味更升級；湯品部分，許多人會點一碗豬血腸子湯來搭配肉圓，腸子有清理乾淨，且滿滿配料卻只要20元。▲新發肉圓的豬血腸子湯只要20元/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

新發肉圓店家資訊

地址：台中市南區美村路二段370號

電話：0934 021 013

台中老字號銅板美食清單