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台中早餐吃乾麵配甜辣醬！50年老字號台中小吃 阿坤麵，最便宜米其林必比登推薦。

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2025-04-29 09:08:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

台中早餐推薦吃炒麵配綜合湯！「阿坤麵」，是一家傳承三代、開業超過50年的老字號台中小吃。 以古早味乾麵和綜合湯等深植人心，加上份量大又銅板價，不僅深受在地人和觀光客推崇，更於2020開始連續四年獲得米其林必比登推薦，是極具代表性的台中美食之一。
台中早餐就吃乾麵配甜辣醬！50年老字號麵店 阿坤麵，連續4年米其林必比登推薦。
▲台中米其林必比登推薦阿坤麵，乾麵配甜辣醬體驗台中早餐文化/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
台中早餐就吃乾麵配甜辣醬！50年老字號麵店 阿坤麵，連續4年米其林必比登推薦。
▲阿坤麵為開業超過50年的老字號台中小吃/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



從攤位一路到擁有自己店面、陪伴在地人超過50年的老字號台中麵店「阿坤麵」，位於台中公園附近的平等街上，原本生意已相當興旺，獲得米其林必比登推薦後，人氣更是水漲船高。不乏外縣市和海外饕客來台中旅遊時，特別來「阿坤麵」享用乾麵配甜辣醬，再來一碗綜合湯，體驗台中人的早餐日常。
台中早餐就吃乾麵配甜辣醬！50年老字號台中小吃 阿坤麵，最便宜米其林必比登推薦。
▲阿坤麵店員夾麵的雙手沒有停過/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
台中早餐就吃乾麵配甜辣醬！50年老字號麵店 阿坤麵，連續4年米其林必比登推薦。
▲許多台中人早餐喜歡來阿坤麵吃乾麵配一碗湯/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


「阿坤麵」招牌乾麵份量誠意十足，川燙後的黃麵拌入爽脆豆芽菜，並淋上店家特調的醬汁與甜辣醬醬。攪拌均勻後，滑順的麵條伴隨著肉燥與油蔥的香氣，甜中帶鹹的古早味，讓人忍不住一口接一口停不下來；​湯品部分，人氣最高的就屬綜合湯，水晶餃、油豆腐、福州丸、豬血等配料一碗滿足。
台中早餐就吃乾麵配甜辣醬！50年老字號麵店 阿坤麵，連續4年米其林必比登推薦。
▲阿坤麵的水晶餃湯也相當受歡迎/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


阿坤麵店家資訊

營業時間：6:30～13:30 (週三、週四公休)
地址：台中市中區平等街142號
電話： 0955 923 877

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 編輯 鄭雅之
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阿坤麵

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place台中市中區平等街142號
4.41 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.42
裝潢氣氛
3.83
CP值
4.42
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