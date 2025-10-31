日銷仟杯哈密瓜奶系!不用連滾帶爬飛韓國，從從容容上茶聚也能喝到哈密瓜拿鐵，醇厚鮮乳讓人一口有出息!

當哈密瓜的清甜遇上茶聚香片，便是今年秋冬不可錯過的味覺驚喜！茶聚推出「香片哈密奶綠」及「香片哈密拿鐵」，為經典香片注入果香創意，以哈密瓜的沁甜清新，搭配優雅茶韻，恰似秋風輕拂帶來的暢快舒心，讓人不僅喝進香氣，更喝進滿滿愜意。





三拌三窨，成就經典茶品

除此之外，茶聚使用了統一鮮乳，結合雙方對品質的極致堅持，推出「香片哈密拿鐵」。茶聚秉持嚴選茶葉、講究工藝的精神，統一鮮乳則以在地牧場優質生乳與層層嚴格把關出來的好品質，成就每一滴純淨，在這個需要溫暖的季節，演繹出讓人一口就愛上的安心好滋味。

茶聚以繁複的「三拌三窨」工藝聞名，讓每一片茶葉在反覆拌花與吸香的過程中，吸取天然芬芳，完美融合茉莉花香與茶葉的風味和底蘊，不乏味卻也不搶味，成就經典不敗的「香片姍姍」，茶湯入口輕盈、層次豐富，尾韻更是甘潤綿長。



這次新品在香片姍姍典雅底蘊上，添加哈密瓜風味果露，特別調整浸泡時間與溫度，確保花香、茶香與果香達到令人回味無窮的平衡，打造獨一無二的味覺驚喜。



哈密瓜果香，為日常加點香與甜

紅肉哈密瓜經盛夏滋養、秋日熟成，香氣圓潤飽滿。當甜而不膩的紅肉哈密瓜風味邂逅茶聚經典香片姍姍，「香片哈密拿鐵」應運而生，入口是哈密瓜果露特有的鮮甜，中調花香的馥郁漫延，後段則以香片的溫潤回甘完美收尾，打造出一段細膩又讓人沉醉的味覺旅程，定調專屬這個秋冬的甜與香。這杯秋日限定不僅是味蕾的驚喜，更是忙碌生活中不可或缺的小確幸。



嚴格把關，安心喝出好滋味

此外，你也可以來杯堪比韓國哈密瓜牛奶的「香片哈密奶綠」，喝一口讓你感受茶體的香氣及綿密滋味，適合當忙到來不及吃午餐的時候，喝一口來安撫焦躁的靈魂與味蕾，為日常加點幸福滋味，享受秋風送爽般的自適與療癒。

除了充滿哈味的新品，茶聚經典「沐嵐鮮奶紅」也是秋冬不可錯過的美好滋味。選用斯里蘭卡高品質錫蘭紅茶，茶湯色澤深邃，香氣飽滿，以完美比例與香醇的統一鮮乳融合後，乳香濃郁，口感滑潤，帶來令人安心的滿足感。



這份實在而飽滿的雋永風味，結合了茶聚與統一鮮乳的雙重堅持。統一鮮乳選用100%國產優質生乳，從源頭開始就層層把關，全程低溫保鮮運輸，並定期接受1,039種以上的檢驗，確保每一滴鮮乳都純淨自然。



這杯「沐嵐鮮奶紅」無論是初入口的香氣，還是滑過喉間的溫潤滑順，都蘊含著兩大品牌呈獻最高品質的滿滿心意，讓人更能安心沉浸於味蕾的美好感受，在秋冬時節擁抱幸福暖意。



期間限定雙杯優惠，獨享分享都對味

兩款飲品一款清新、一款暖心，該選哪一杯才好？這次不用煩惱選擇困難，茶聚特別推出期間限定活動，11月1日至11月30日，只要111元就能一次擁有「香片哈密奶綠」與「沐嵐鮮奶紅」雙杯人氣組合，既能當作一整天的動力來源暢快獨享，也能與親友同事分享暖心滋味，讓茶聚與統一鮮乳用雙倍堅持獻上雙倍幸福，為今年秋冬留下特別美好的味覺記憶。https://www.chage.com.tw/index.php

