秋冬聚會這樣最對味！滙豐卡友限定美食×旅宿優惠一次全收，豐盛開啟假期 ​​​​​​​

天氣微涼、陽光正柔的秋冬，是一年中最適合聚會與旅行的季節。熱湯的香氣、牛排的焦香、旅宿窗外的霧氣，都是屬於這個季節最療癒的味覺記憶。滙豐信用卡在這段溫度恰好的時光裡，規劃了一份「秋冬食旅提案」——一次網羅全台美食與旅宿好去處，從經典火鍋、炭香牛排、手作漢堡，到設計旅館與山林溫泉，全都一卡搞定。





無論你是想在城市裡享受美味聚餐，還是安排一趟遠離塵囂的小旅行，滙豐都替你想好了最豐盛的行程。餐飲優惠讓聚餐更無負擔、住宿優惠則讓假期延長更從容。從台北一路到南投，無論是溫泉香氣、炭火焦香還是旅宿的咖啡香，都能用滙豐卡輕鬆展開。準備好味蕾與行李，這份秋冬限定的「食旅提案」正式開啟，讓滙豐陪你吃好、住好，豐盛整個季節。



The BBQ House｜炙熱火光中的頂級美味

The BBQ House創立至今已逾十六年，是一家以「現點、現切、現烤」 為核心理念的頂級碳烤牛排餐廳。嚴選高品質冷藏牛肉， 從日本和 牛、澳洲和牛到美國PRIME 等級安格斯 ， 每一塊肉品都由專業廚師細心處理， 只為呈現最完美的炙烤香氣與細緻口感。



FORE直火料理｜直火炙燒的極致香氣

除了招牌牛排外，The BBQ House也供應多款海鮮、手工義大利麵、燉飯與精緻開胃菜。搭配微醺燈光與現場炭火香氣，營造出優雅卻不拘謹的用餐氛圍。這裡不只是味蕾的饗宴，更是一場五感體驗。無論是商務聚餐、家庭聚會或節慶慶祝，The BBQ House都致力於打造令人難忘的經典時刻。地址：依官方粉專門市資訊為準優惠期間：2025/01/01–2025/12/31滙豐信用卡優惠：享贈「經典炸魚」乙份

2015 年創立於台中，以柴燒直火料理、特色甜點、葡萄酒、精釀啤酒及專業服務著稱。FORE堅持以火候為料理的靈魂，以直火喚醒食材的原始香氣。行政主廚嚴選世界各地頂級肉品與高品質海鮮，包含日本和牛、美國帶骨肋眼、澳洲夏多布里昂、大洋黑潮軟殼龍蝦等特色食材，透過炭火控制與時間美學，將每一塊肉的風味推至巔峰。

​​​​​​​



季節前菜由主廚團隊依時令創作，從擺盤到香氣都展現藝術感與層次感。這裡是一場關於火、肉與慢熱溫感的儀式，只為懂得生活與品味的饕客。



官方網站請點我

地址：依官方網站門市資訊為準

優惠期間：2025/01/01–2025/12/31

滙豐信用卡優惠：享88折優惠



默爾 Pasta & Pizza｜義式經典的日常幸福

美食漫遊的路上，有你有 MORE。默爾自 2007 年於台中街邊店起家，首度引進義大利百年手工窯烤爐，以獨家豹紋斑餅皮披薩征服無數老饕味蕾。主廚團隊更親赴義大利拜師學藝，將南義料理的熱情與道地風味帶回台灣。



旺鍋 Wang Hot Pot｜島嶼風味的台式新潮鍋

從手工窯烤披薩到濃郁義大利麵，每一道料理都蘊含著對食材的講究與時間的溫度。如今默爾已遍布各大百貨商場，成為人氣指標餐廳，也是聚餐、約會的溫馨首選。地址：依官方網站門市資訊為準優惠期間：2025/01/01–2025/12/31滙豐信用卡優惠：享95折優惠

有閒來坐，一起吃鍋話家常！旺鍋從台灣這片土地出發，匯集各地特色食材，打造一鍋鍋鮮香濃厚的台式新潮鍋物。兼具創意與傳統風味的湯底，融合台味精神與食材本色，讓每一口都能嚐出島嶼的溫度與魅力。不論是與好友圍桌聚餐，或與家人共享團圓時光，旺鍋都以多樣湯底與豐富配料，讓每一次開鍋都成為驚喜的饗宴。從食材出發的真誠滋味，是屬於台灣人最熟悉、也最想念的鍋物記憶。

​​​​​​​



官方網站請點我

地址：依官方網站門市資訊為準

優惠期間：2025/01/01–2025/12/31

滙豐信用卡優惠：享9折優惠



MOUMOU美式漢堡｜現點現做的快樂滋味

MOUMOU的美式漢堡均由主廚親自研發，從手打肉排到自製麵包，每一道工序都追求完美。嚴選優質肉品與在地小農新鮮蔬果，讓食材展現最真實自然的風味。搭配「現炸MOU薯」，濃郁馬鈴薯香氣與酥脆口感交織，成就「每一口MOU美味」的極致享受。



森行旅MORI HOTEL｜安平設計旅宿的詩意時光

​​​​​​​無論是與朋友相聚，還是獨自放鬆，MOUMOU都希望讓每位顧客透過美食分享快樂。主廚漢堡系列以手工肉排與多層次醬料著稱，而現炸薯條更有經典肉醬、濃郁起司、特調 BBQ 多款口味，讓每一次咬下都充滿驚喜與幸福。地址：依官方網站門市資訊為準優惠期間：2025/01/01–2025/12/31滙豐信用卡優惠：消費滿 650 元，贈美式炸雞乙隻（部位隨機）

坐落於台南最具魅力的安平區，森行旅以全新設計語彙打造出兼具美學與舒適的住宿體驗。飯店鄰近安平古堡、安平樹屋與安平港，步行五分鐘即可抵達安平老街，歷史與生活交織成充滿故事的旅程日常。

​​​​​​​



全館七層樓、共 42 間客房，從適合情侶入住的雅緻雙人房、能欣賞鹽水溪夕陽的河景家庭房，到 17 坪樓中樓套房，滿足親子出遊、情侶放鬆與商務差旅的多元需求。空間以木質色調、墨綠與金線點綴，呈現低調奢華的設計感。夜晚的落地窗外，鹽水溪畔燈火搖曳，成為旅途中最柔和的風景。



官方網站請點我

地址：台南市安平區安北路98號

優惠期間：2025/01/01–2025/12/31

滙豐信用卡優惠：預訂官網「旅行說走就走」專案享 89 折



HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅｜八斗子海景下的放鬆日常

位於基隆八斗子，鄰近海科館與潮境公園的HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅，以階梯式建築設計擁抱山海景色，良好採光與通風讓旅人能在自然光影中放慢步調。館內設有 39 間客房，提供雙人、家庭與無障礙等多種房型，部分房內設有日式浴缸或塌塌米區。大廳陳列書籍與雜誌，讓旅人於閱讀間感受片刻寧靜。



鹿鳴溫泉酒店｜與自然共鳴的山林假期

​​​​​​​館內Rain Dance雨舞餐廳主打北海岸新鮮漁獲，融合台灣風味與創意料理，三面採光的落地窗讓自然綠意成為最美的用餐風景。地址：基隆市中正區北寧路446巷51號優惠期間：2025/01/01–2025/12/31滙豐信用卡優惠：電話預約住宿享 9 折優惠

取名自《詩經．小雅鹿鳴篇》，鹿鳴溫泉酒店以誠摯迎賓之心迎接每位旅人。以「與自然共存」為設計理念，結合休閒農業與觀光旅遊，打造生活、生產、生態三生共榮的度假體驗。館內呈現南島風情的建築語彙與原民文化藝術，旅人可在此體驗「鹿鳴美人湯」溫泉、享受舒適客房服務，並細品主廚以在地食材打造的精緻料理。泡湯、賞星、觀景、漫步，每一刻都與自然節奏同頻。

​​​​​​​



官方網站請點我

地址：台東縣鹿野鄉中華路一段200號

優惠期間：2025/01/01–2025/12/31

滙豐信用卡優惠：

1.享電話預約年度一泊一食、一泊二食專案9折

2.享飯店行程原價5折

3.於鹿茶食屋購買鹿鳴土雞蛋燒買一送一，享優惠價499元/條



清境儷景花園山莊｜雲海星空下的歐風山居

位於清境農場、青青草原上方600公尺處，清境儷景花園山莊是前往合歡山途中最具代表性的歐式木屋旅宿。建築以高級松木與柚木打造，空氣中瀰漫著森林芬多精香氣，周圍林木扶疏、薰衣草與香草花園交織出山林詩意。



清境儷景豪斯登堡｜歐風古堡裡的雲端假期

​​​​​​​旅人可在此眺望奇萊山與合歡群峰的壯麗景致，夜晚仰望銀河星空，感受遠離塵囂的靜謐時光。這裡的每一刻，都讓人重新體會山居的浪漫與平靜。地址：南投縣仁愛鄉大同村仁和路207號優惠期間：2025/01/01–2025/12/31滙豐信用卡優惠：1.享週一至週四定價45折，週五/週日定價5折2.享暑假、寒假週一至週四定價5折，週五/週日定價55折3.享週六或連續假日定價7折

清境農場素有「霧上桃源」之稱，氣候清涼宜人，是夏季避暑的首選。每年7、8月登場的馬術秀與羊咩咩脫衣秀，更為山城增添熱鬧氛圍，適合親子同遊，體驗充滿笑聲與自然的快樂時光。

​​​​​​​



「豪斯登堡」以歐式古堡為靈感，層層堆疊的石材外觀展現荷蘭皇家貴族氣質。館內以古式壁爐、金色圖騰畫樑與厚緞牆面打造典雅空間，處處流露歐洲古典之美。入住於此，推窗即可遠眺奇萊山、合歡山的壯麗山景，夜晚則可仰望滿天星斗，享受置身雲端的靜謐與尊榮。



官方網站請點我

地址：南投縣仁愛鄉大同村仁和路207號

優惠期間：2025/01/01–2025/12/31

滙豐信用卡優惠：

1.享週一至週四定價45折，週五/週日定價5折

2.享暑假、寒假週一至週四定價55折，週五/週日定價6折

3.享週六或連續假日定價75折





