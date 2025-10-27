遠離下龍灣人潮！北越觀瀾島悅椿度假酒店開箱，北越最大戶外無邊際用池、泡湯、滑索一站體驗。

「觀瀾島悅椿度假酒店」坐擁北越最大無邊際泳池、無敵海景房型、日式溫泉與Angsana Spa，還有迷你高爾夫、滑索、彼克球等戶外活動，以及精緻餐飲，打造奢華放鬆的北越海島度假體驗。

提及越南旅遊，多數人率先想到的便是下龍灣。然而，在下龍灣鄰側還藏著更寧靜、少有觀光客造訪的白子龍灣（Bai Tu Long Bay）；悅榕集團旗下品牌「觀瀾島悅椿度假酒店」（Angsana Quan Lan）正是坐落保有大自然風情的觀瀾島秘境，並擁有北越最大無邊際泳池，還能泡日式溫泉、挑戰海岸滑索；近期「觀瀾島悅椿度假酒店」與品冠旅遊攜手推出深度北越行程，讓旅人不傷荷包就能享受大自然結合奢華的越南度假之旅。





觀瀾島悅椿度假酒店快艇接駁！專屬VIP室、船上貼心服務

在搭乘五星級遊船「水晶假日號」（Crystal Holiday）悠遊拜子龍灣行程結束後，「觀瀾島悅椿度假酒店」為入住旅人提供專屬快艇接駁服務，淡季每日兩班，13:30與15:30自奧田碼頭出發，旺季（5月至9月）則增加10:30班次，約45分鐘航程即可抵達明洲碼頭。





貼心的是，旅人可先在奧天碼頭的專屬VIP貴賓室等候，享用免費咖啡、茶飲與小點心，在瀰漫Angsana經典香氣的愜意氛圍中，輕鬆迎接北越度假旅程的開始，也展現品牌對細節與服務的一貫用心；接駁快艇上服務同樣不馬虎，船上提供WiFi、Angsana瓶裝水以及新鮮水果串等服務。



觀瀾島上唯一國際級度假村，156 間房型盡享海景奢華

「觀瀾島悅椿度假酒店」是島上唯一的國際級渡假村，園區佔地約 70 公頃，以在地文化風情為靈感，融合現代建築設計，呈現自然與人文交織的休閒氛圍；「觀瀾島悅椿度假酒店」共有 156 間客房，坪數從15 坪至 65 坪，包含灣景房、海景房、悅椿單臥套房、家庭房等多元房型，每間房皆享海景視野，並配備浴缸與私人陽台；部分房型甚至可邊泡澡邊眺望無敵海景，讓旅人徹底沉浸在島嶼度假的寧靜與奢華之中。





米其林一星主廚領銜，洋溢海島風情的創意料理

「觀瀾島悅椿度假酒店」的「Market Place全日餐廳」從早到晚提供各式精緻餐飲，新鮮海鮮如螃蟹、生蠔，到各式國際料理應有盡有；曾任職杜拜米其林一星餐廳的帥氣主廚以在地食材入菜，打造創意與美味兼具的料理體驗；如主廚將經典的凱撒沙拉以觀瀾島的意境呈現，羅曼生菜代表碧綠海洋，撒上的帕瑪森起司猶如灑落的陽光，蝦肉帶出微鹹海味，半熟溏心蛋增加濃郁口感，最後以烤麵包片圍成一座小島，讓旅人在視覺與味覺上都能感受海島風情。





戶外活動嗨翻天！高爾夫、海邊滑索與彼克球一次玩過癮

「觀瀾島悅椿度假酒店」早餐同樣在「Market Place全日餐廳」享用，自助餐選擇豐富多樣，還能品嚐到道地的牛肉河粉；6樓「Sky Bar」每日 17:30 至 18:30 提供輕食點心與觀瀾島特調，旅人可搭配絕美夕陽景致，或是在海天一線的室內泳池拍照打卡，享受悠閒的 Happy Hour。

「觀瀾島悅椿度假酒店」提供多樣戶外活動，旅人可在綠意環繞的迷你高爾夫練習場揮桿，也能挑戰從山坡滑向海邊的高速滑索，親子同遊同樣適合。不僅如此，「觀瀾島悅椿度假酒店」亦設有現正風靡東南亞的彼克球場，讓旅人的觀瀾島度假時光更加精彩充實。





北越唯一溫泉 x Angsana Spa芳療按摩

值得一提的是，「觀瀾島悅椿度假酒店」擁有北越唯一的日式溫泉池，並經由日本和歌山縣伊紀半島的白濱溫泉認證授權；泡完溫泉後，推薦體驗Angsana Spa「觀瀾島悅椿度假酒店」共設有8間療程室，芳療師以溫柔細膩的手法舒緩緊繃的肌肉與壓力，讓旅人徹底放鬆身心。只要特別注意的是，Angsana Spa採預約制，建議旅人提前預訂。





觀瀾島悅椿度假酒店，全方位奢華北越度假享受

想來場北越海島度假之旅，「觀瀾島悅椿度假酒店」絕對是不二之選！這裡擁有北越最大戶外無邊際泳池、海天一線的景觀房型、北越唯一日式溫泉以及Angsana Spa的芳療按摩；加上迷你高爾夫、滑索、彼克球等多元戶外活動，和「Market Place全日餐廳」的精緻料理，完整打造奢華又放鬆的度假體驗。想親身感受「觀瀾島悅椿度假酒店」的魅力，不妨報名品冠旅遊北越漫遊行程，體驗北越海島度假的極致享受。



「觀瀾島悅椿度假酒店」資訊

地址：Son Hao Village, Quan Lan Commune, Van Don District, Quang Ninh Province, Vietnam

電話：+84 203 3933 888

官網：點此

品冠旅遊「漫遊北越」行程資訊

行程參考：https://walkr.tw/GoAVqeGT

