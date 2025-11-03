辣蜂蜜美食20間！安食辣蜂蜜聯名20間餐廳，辣蜂蜜披薩 辣蜂蜜冰淇淋超涮嘴。

又辣又甜「辣蜂蜜」吃起來！來自台灣的「沁峯養蜂場」這次看準結合甜、辣的辣蜂蜜熱潮，特別推出全新「ANDREW’S HOT HONEY 安食辣蜂蜜」，使用台灣在地蜂蜜、融合花椒、辣椒等東方辛香料，打造涮嘴風味。同時安食辣蜂蜜更與20間人氣品牌聯名，無論是超夯頭家嬤煙燻BBQ、On LIVE 炸雞現場，甚至是甜點品牌蜷尾家霜淇淋、Double V，通通都能吃到辣蜂蜜的療癒風味。





肉肉控必收 帶骨牛小排與燻肉塔可

結合蜂蜜、辛香料辣味的「安食辣蜂蜜」一次與20品牌推出聯名餐點。其中，肉肉控絕對不能錯過Fa Burger推出「辣蜜帶骨牛小排雙享組」，低溫舒肥烹調美國帶骨牛小排、搭配甜辣交織的滋味提升層次。德州燒烤名店 Dayne’s Texas BBQ 則推出每日限量的「牛舌辣蜂蜜 Taco」，燉煮牛舌丁與辣蜂蜜雙重醬料融合超涮吹。此外，Pang Taco 的「辣蜂蜜雞胸 Taco Bowl」將舒肥雞胸裹上辣蜂蜜醬，搭配香料飯與新鮮蔬菜，肉肉控必吃。



速食控最愛 披薩炸雞新台式涼麵

炸雞、披薩與台式小食這次也加入「辣蜂蜜」聯名行列，其中Tau ga mma頭家嬤煙燻BBQ推出「辣蜂蜜煙燻炸雞翅」，雞翅低溫煙燻鎖住肉汁，淋上辣蜂蜜後鹹甜交織。披薩專門店「批薩謎勒」則推出「辣蜂蜜與自製培根焦糖Pizza」，而初炸小食店則將街邊小吃紅燒肉創新，推出「台味辣蜂蜜紅糟肉」，酥炸後帶出酒香與甜辣交融的台味靈魂。



甜點飲品 聯名辣蜂蜜創意吃法

不只正餐搭配辣蜂蜜，甜點也能辣起來，這次安食辣蜂蜜與義式冰淇淋名店 Double V 聯名推出「Hot Beeacon（蜂針）」，結合橄欖油與培根碎的鹹香，尾韻的辛辣感猶如蜂針般刺激舌尖。「蜷尾家 甘味処」則將經典作品「豆漿油條」創意延伸，淋上辣蜂蜜，賦予傳統風味一抹獨特的熱辣感，打造甜點控新吃法。





ANDREW’S HOT HONEY 安食辣蜂蜜 第一波聯名

活動期間：2025/11/01起

活動品牌：

台北｜Fa Burger

台北｜BAR MOOD

台北｜HiBoRu 嗨啵嚕 ハイボール

台北｜初炸小食店

台北｜Double V

台北｜Pang Taco 胖塔可

台北｜Dayne’s Texas BBQ

台北｜麗芳老樓

台北｜詹式幽默

台北｜批薩謎勒 Happy Buddha Pizza

台北｜PJ’s Pastrami (自然酒吧) Tapas

台北｜拉麵公子

新北｜Tau ga mma頭家嬤煙燻BBQ

台中｜小缽筷

台中｜栖.Habitatto

台南｜蜷尾家 甘味処

台南｜Thinkpizza

台南｜8818 Pizza Restaurant 比薩屋

台南｜On LIVE 炸雞現場



