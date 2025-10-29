台北車站「貓膩」大公開！臺鐵文化導覽帶你穿越百年遷移史，從車站巡禮到北門鐵道文史走讀。

許多人每天經過台北車站，卻可能從未真正認識它，甚至常在廣闊的大廳中迷失方向。這座不僅是交通樞紐的建築，其實隱藏著超過百年的秘密。臺鐵公司文化志工隊近期特別推出了「台北車站巡禮」和「北車－北門·臺灣鐵道文史走讀」兩項定時導覽活動，要帶領民眾深入探索這座熟悉又陌生的地標，揭開它不為人知的歷史面紗。



台北車站導覽揭秘，解鎖迷宮大廳的秘密

台北車站是大家耳熟能詳的地方，但臺鐵表示，經常看到有人在大廳內東張西望，似乎找不到去路。這次導覽活動的老師們，將從民眾最常遇到的「動線疑惑」開始解答。導覽活動強調不聊是非，而是要帶大家尋找隱藏在細節中的「貓膩」，用輕鬆有趣的方式，讓參與者重新認識這個每天承載大量人流的空間，發現它在設計與歷史上的巧思。



穿越百年鐵道文化，台北車站的遷移史

台北車站並非一開始就在現址，它歷經了兩次遷徙與三次新建。這座矗立在忠孝西路旁的巨大建築，承載著臺灣鐵道文化的發展縮影。導覽將帶領學員回溯這段遷移史，從1887年臺灣巡撫劉銘傳打造基隆至新竹的第一條鐵路算起，這條縱貫線歷經清朝、日本時代至民國，至今已有138年的深厚歷史。



深入台灣鐵道歷史，奠定工業經濟基礎

臺灣鐵路138年來一脈傳承，它不僅奠定了臺灣的工業基礎，也對臺灣的社會、經濟發展作出巨大的貢獻。隨著時間的推移，鐵道文化也堆疊出深厚的文化底蘊。臺鐵文化志工隊希望透過深度的推廣及宣導，讓民眾了解這段豐富的在地歷史，而不只是匆匆路過。



北車走讀延伸至北門，品味鐵道古早味

這次的活動不僅限於車站內部，其中的「北車－北門·臺灣鐵道文史走讀」路線，更是將視野延伸至周邊的歷史街區。導覽老師將帶領民眾從台北車站出發，一路步行回溯百年前的史跡，細細品嚐臺灣鐵道文化濃濃的古早味，感受臺北舊城區的時光堆疊。





台北車站巡禮、北車－北門·臺灣鐵道文史走讀

活動時間：

每梯次導覽皆為上午9:30至11:30

第一梯次：11/8（六）報名10/29中午12:00開放，11/6中午12:00截止（台北車站巡禮）

第二梯次：11/22（六）報名11/12中午12:00開放，11/20中午12:00截止（北車、北門走讀）

第三梯次：12/6（六）報名11/26中午12:00開放，12/4中午12:00截止（台北車站巡禮）

第四梯次：12/20（六）報名12/10中午12:00開放，12/18中午12:00截止（北車、北門走讀）

活動內容：

由臺鐵文化志工隊老師帶領，實地導覽台北車站與北門區域，介紹鐵道歷史、建築特色與文化故事，帶領學員走讀百年鐵道風華。

集合地點：台北車站東二門

名額限制：每梯次20名，採網路預約報名，不接受現場報名，亦不開放候補。

費用：免費參加

報名網址：https://pse.is/87pbc7

