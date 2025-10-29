林口三井饗食天堂訂位開放！饗食天堂插旗林口，吃到飽控必吃12道限定菜。

林口人吃到飽！讓吃到飽控約衝、約吃的「饗食天堂」即將進駐林口三井OUTLET二期，還沒開幕就讓許多粉絲們敲碗等不及，這次官方正式公告，「饗食天堂林口三井門市」在10/30上午10:00起開放電話與網路同步訂位，並且在11/3正式開幕，林口吃到飽控要衝。





饗食天堂林口三井 12道限定菜

這次饗食天堂在林口三井店，特別為粉絲們推出12道限定美食，除了使用奢華的雪蟹腳、鮑魚、羊肩排，打造頂級海陸料理享受，更融入林口在地特色食材「紫薯、龍壽茶」結合餐點，讓粉絲們有理由衝林口開吃。在11/3開幕當天，也將由人氣啦啦隊一粒、妡0將化身「一日店長」，攜手主廚團隊推出「饗食天堂十二饗宴秀」吸引粉絲。





饗食天堂林口三井 10/30訂位開放

鐵粉們瘋狂敲碗的「饗食天堂定位方式」，這次也由官方正式預告，「饗食天堂在林口三井店」將在10/30上午10:00起，同步開放電話訂位、網路訂位，可以預訂30天內的時段，在價位方面則與各分店相同。林口吃到飽控先設好鬧鐘，準時搶訂位。



饗食天堂林口三井營業資訊

開幕日期：2025/11/03

訂位開放時間：2025/10/30 上午10:00起

電話訂位： (02)2609-1616

網站訂位：官網連結



饗食天堂價目表

平日週一至週五

午餐11:30-14:00：898元

下午餐14:30-16:30：728元

晚餐17:30-21:00：998元



週六至日、例假日

午餐11:30-14:00：998元

下午餐14:30-16:30：898元

晚餐17:20-21:30：1,098元



