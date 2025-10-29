福岡必吃美食！麵屋いしヰ 博多車站排隊名店，免排隊靠這招、明太子烏龍麵必吃。

福岡博多排隊名店「麵屋いしヰ」必吃！距離博多車站步行5分鐘，以明太子釜玉奶油烏龍麵爆紅，提供快速通關免排隊服務，成為旅人福岡美食清單首選。

在日本福岡博多美食激戰區中，一家名為「麵屋いしヰ（Menya ISHII）」的烏龍麵店，以極短時間爆紅，成為當地與觀光客間的熱門話題。店舖距離博多車站步行約五分鐘，主打的「明太子釜玉奶油烏龍麵」一推出便引發排隊熱潮。讓許多饕客甚至在開店前就早早排隊，只為搶到那一碗濃郁香滑、令人驚艷的明太子烏龍麵。





福岡必吃美食「麵屋いしヰ」博多車站步行五分鐘！

「麵屋いしヰ」地點靠近博多車站，步行即可抵達，順著人潮即可發現店面位置。店內座位以吧檯形式為主，讓客人近距離觀賞廚師烹煮過程。雖然座位不多、排隊人潮絡繹不絕。點餐機設有中文介面，讓外國旅客也能輕鬆下單。若想避開人潮，店家也推出「快速通關（FastPass）」預約服務，讓饕客不必再耗時排隊。





福岡必吃美食「麵屋いしヰ」推薦菜單：明太子釜玉烏龍麵

「麵屋いしヰ」店內麵條皆為自家製作，經過兩次熟成，呈現出晶亮光澤與Q彈嚼勁。即使僅是最簡單的烏龍麵，也能讓人品嚐到小麥的香氣與職人對細節的堅持。店內人氣No.1的「明太子釜玉奶油烏龍麵」，由熱騰騰的烏龍麵搭配整條明太子、生蛋黃、奶油、帕瑪森起司與紫蘇葉組成。





拌勻後，濃郁蛋香與明太子的鹹香交織，完美包覆麵條，層次豐富、香氣撲鼻。不嗜重口味者，也可選擇「雞肉天婦羅烏龍麵」或「牛奶油烏龍麵」等變化款。總體來說，「麵屋いしヰ」以自家製麵與創意明太子料理征服饕客味蕾，無論是初訪博多或再訪福岡，這間烏龍麵名店都值得列入必吃清單。



福岡必吃美食 博多車站美食推薦 麵屋いしヰ

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前3-9-5 チサンマンション第一博多 1F

營業時間：09:30 - 16:00

快速通關預約：tablecheck.com

更多福岡必吃美食推薦一次看

推薦閱讀：福岡酒吧推薦 BAR LINXAS 整面威士忌酒牆超好拍！招牌水果調酒必喝，營業到凌晨1點。

推薦閱讀：福岡必吃牛腸鍋！博多大山牛腸鍋 一個人也能吃，福岡機場、天神皆有、宵夜也能吃。

推薦閱讀：福岡深夜居酒屋推薦！札幌蕎麥麵專門店 營業到凌晨5點，菜單必點油渣蕎麥麵。