東京六本木中城「設計現場2025」秋季設計活動開跑， 27組設計師「搖撼日常」主題展，五感體驗顛覆想像。 

六本木變身了！東京秋季設計大事為繁華的東京增添一份藝術感，設計與生活融合，多種創作變成在地裝置藝術。

藝術迷必訪！東京秋季設計盛事「TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE 2025」於即日起至11月5日在東京六本木的地標建築東京中城舉行。這個活動的前身「東京中城設計觸動」自2007年開辦以來，一直以「用五感享受設計」為理念，邀集國內外一線設計師和矚目作品在草坪廣場展出，讓參觀者能夠親身體驗設計的魅力與無限可能，長年深受大眾喜愛。

今年活動全面升級進化為「東京中城設計生活」，在維持原有規模的同時，將重心轉向更專業的設計展覽。以「讓平凡日常變得有趣的設計活動」為口號，希望透過設計體驗喚醒人們對日常生活的全新感知。由知名平面設計師佐藤卓擔任創意總監，設計記者土田貴宏擔任策展人，為活動注入更專業的視角。





今年的主題訂為「撼動」，27組創作者將以顛覆傳統價值觀、正面刺激感官的作品參展。每件作品背後獨特的表現手法都蘊含著深刻訊息，當你細細解讀這些創意時，或許會發現平時習以為常的風景和行為，突然變得新鮮有趣起來。

展覽亮點作品

線條勾勒的傢俱「drawing chair」

建築師山田紗子創作的「drawing chair」展現了極簡主義的極致美學。她以鋼管勾勒出如同線條般的輪廓，將座椅、桌面和花器一體成形，挑戰人們對空間的既定認知。這種自由奔放的輪廓線條，為原本不具備傢俱形態的物件賦予了傢俱功能，概念本身就充滿趣味性和啟發性。



廢料重生座椅「0% SURPLUS」

室內設計師鈴木良與藝術家小山步美組成的創作團隊AtMa，推出名為「0% SURPLUS」的裝置藝術展。他們將店面裝修時產生的大理石和磁磚廢料，善用材料本身偶然呈現的形狀，巧妙改造成獨一無二的座椅。這個作品讓原本被視為垃圾的廢料重獲新生，同時也讓觀眾重新思考資源循環和永續設計的意義。





在地藻類萃色傢俱「SO-Colored」

當代設計工作室we+以研究和實驗為基礎，創造出嶄新的視角和價值。這次展出的「藻彩計畫」是一個深具意義的研究型創作，他們從中城花園採集微小藻類進行培養，將萃取出的色素與天然樹脂混合，製作成磁磚並應用於傢俱設計。這個計畫不僅展現了在地元素與設計的結合，更探索了永續材料在設計領域的可能性。



其他精彩展出也不容錯過

竹下早紀的「Oh Balls, It's a Light!」將彈跳球的運動軌跡轉化為吊燈設計，充滿童趣和動感。山田裕人的「Dove Table」則以等比例鴿子雕塑支撐玻璃桌面，在詼諧幽默中探討物件與功能的關係。每件作品都以獨特視角挑戰觀者的既定思維。



日本展覽多多，快做好筆記吧

© Hiroki Tagma這場設計盛會不只是視覺饗宴，更是一次思維的冒險之旅。透過這些充滿創意和巧思的作品，參觀者能夠重新審視日常生活中被忽略的細節，發現設計如何讓平凡變得不平凡，進而對周遭世界產生全新的感知和理解。

