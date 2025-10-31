萬聖節變裝送龍蝦！台北夜店系火鍋「椒朋友」，調酒拉吧 GODIVA吃到飽。

萬聖節就到信義區最潮火鍋品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」開派對！店內推出期間限定的「萬聖龍蝦趴」，只要穿上萬聖節主題裝扮、點選「日本A5和牛雙人或三人套餐」，就能免費獲得「加勒比海大龍蝦拼盤」乙份。高級和牛配上肥美龍蝦，海陸一次滿足，再搭配全台最大「拉霸酒牆」24款潮飲無限暢飲，讓人邊吃邊嗨，信義區的夜從這鍋開始熱起來。





椒朋友辛潮麻辣鍋！萬聖節搞怪開鍋送龍蝦

「椒朋友辛潮麻辣鍋」主打「潮鍋×酒吧」雙空間，每人低消600元起，不限用餐時間。每週五至日更有現場DJ點燃氣氛，搭配「電話交友遊戲」能自由與其他桌互動，讓吃鍋變得像在夜店交朋友。店內不只辣得過癮，還有「GODIVA雪糕、哈根達斯冰淇淋」吃到飽，一邊吃火鍋一邊嗑甜點，爽度爆表。





信義麻辣鍋推薦！五大湯頭＋炸物＋冰品一次滿足

餐點部分嚴選五大招牌湯頭，包括花椒香氣濃烈的「九葉青花椒麻辣鍋」、溫潤滋補的「貢布胡椒豬肚雞鍋」、濃郁滑順的「北海道起司牛奶鍋」等。肉品選用美國出口協會白金級等級，海鮮新鮮上桌，還能搭配「台式鹹酥雞」、「薯條」、「花椒雞翅」等炸物，宵夜感十足。今年萬聖節想嗨、想辣、想交朋友，就揪團穿上裝扮來「椒朋友」一起開鍋搞怪。



椒朋友辛潮麻辣鍋 台北夢廣場店(Dream Plaza)

電話：02-2720-0230

地址：台北市信義區松高路11號4樓

營業時間：週日-週四 11:00-21:30、週五&週六 11:00-22:00



椒朋友辛潮麻辣鍋 萬聖龍蝦趴

活動期間：即日起至10月31日止

活動方式：全桌穿萬聖節裝扮並點選A5和牛雙人／三人套餐

贈送內容：加勒比海大龍蝦拼盤乙份（市價1980元）



椒朋友辛潮麻辣鍋 萬聖節龍蝦狂歡趴 活動規則

1、入場時須主動告知工作人員參加【萬聖節】活動，裝扮須工作人員確認。

2、每份套餐贈送【加勒比海大龍蝦拼盤】乙份，赠品恕不折現、更换、外帶。

3、所有行銷活動僅可擇一，不得併用。

4、行銷活動可與壽星、google評論等回饋活動併用。

5、椒朋友辛潮麻辣鍋保留變更、取消及解釋活動辦法之權利。







