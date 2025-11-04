超商開賣3大手搖杯新品！茶湯會焙茶拿鐵必喝，超人氣迷客夏、鮮茶道奶茶超商買得到。

24小時手搖杯喝起來！飲料控最怕嘴饞想喝奶茶的時候，剛好飲料店都已經關門了，因此許多手搖品牌與超商合作，把經典飲料在超商開賣，讓粉絲們隨時隨地開喝。11月新品喝得到鮮茶道、茶湯會、迷客夏3大手搖杯，在你家樓下7-11、全家正式開賣。





茶湯會 超商開賣新品：焙茶拿鐵

茶湯會超人氣焙茶系列，在全家開賣！這次茶湯會「焙茶拿鐵」與「焙茶拿鐵雙Ｑ雪糕」，10/29起在全家便利商店限定開賣，其中「焙茶拿鐵」以濃香焙茶結合優質牛奶，呈現茶香與奶香完美平衡的滑順口感，此外還有冰品新品「焙茶拿鐵雙Ｑ雪糕」外層鐵觀音冰殼包裹焙茶雪糕，內含咖啡凍與黑糖QQ增添咀嚼樂趣。活動期間同步推出限時優惠，「焙茶拿鐵」享2件8折、「焙茶拿鐵雙Ｑ雪糕」享第2件11元，打造最療癒的焙茶組合。

茶湯會新品資訊

上市日期：2025/10/29

售價：

茶湯會 焙茶拿鐵 $39

茶湯會 焙茶拿鐵雙Q雪糕 $49



優惠活動：2025/10/29-2025/11/25

焙茶拿鐵：2件8折、3件77折

焙茶拿鐵雙Ｑ雪糕：第2件11元





迷客夏 超商開賣新品：朝等豆漿紅茶

在小七34元喝迷客夏！為了讓飲料控24小時，隨時隨地都能喝飲料，這次迷客夏再度於7-11推出全新飲品「朝等豆漿紅茶」，主打濃郁風味的豆漿紅茶，不只適合早餐開喝，在7-11上架隨時都能買起來。同時這次迷客夏「朝等豆漿紅茶」也在7-11推出新品優惠，單瓶、雙瓶都划算。

迷客夏新品資訊

上市日期：2025/10/29

售價：原價39元/件

全文介紹：迷客夏豆漿紅7-11開賣！迷客夏「朝等豆漿紅茶」進駐小七，最低34元開喝。





鮮茶道 超商開賣新品：英倫奶茶

鮮茶道攜手福樂打造全新「英倫奶茶」，於10/29起在全台全家便利商店獨家開賣。這次新品「英倫奶茶」主打英式濃郁奶茶風味，以茶香馥郁的紅茶為基底，融合福樂乳香，口感柔順滑潤，搭配英倫風包裝設計，打造優雅的下午茶。上市期間推出限時優惠，10/29-11/25於全家享「2件59元」嘗鮮價，奶茶控要喝。

鮮茶道新品資訊

上市日期：2025/10/29

售價：單瓶售價39元

優惠活動：2025/10/29-2025/11/25 於全家便利商店享「2件59元」嘗鮮價



