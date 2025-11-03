蛋黃酥控衝SOGO搶！不二糕餅蛋黃酥快閃台北，迷你蛋黃酥也有。

不二糕餅蛋黃酥快閃SOGO復興館要搶！以「神級美味蛋黃酥」創下日銷萬盒、月銷量高到可堆出十五座101大樓的台中不二糕餅，這次終於回歸台北快閃。從即日起至11月21日止，於SOGO復興館B3限定登場，不僅有經典蛋黃酥，也帶來帶來話題新品「迷你蛋黃酥」與多款經典組合。睽違一年回歸開賣首日，就掀起排隊人潮，只為了吃到新鮮直送的不二糕餅蛋黃酥。





超強不二糕餅蛋黃酥快閃台北SOGO！迷你蛋黃酥限定開搶

這次最讓蛋黃酥控瘋狂的莫過於六週年限定「迷你蛋黃酥」，將不二糕餅的經典風味濃縮成輕盈小點。手工酥皮層層堆疊，包裹紅豆沙與鹹蛋黃碎，火候精準、香氣渾厚，咬下那瞬間酥皮掉屑、鹹甜交織的口感讓人無法停手。越迷你越挑戰烤功夫，一口大小的設計讓人隨時隨地都能品味這份剛剛好的幸福滋味。





不只蛋黃酥！甜點控必收福令卡、茶鳳黃全上線

除了迷你蛋黃酥，快閃櫃還帶來「最強秒殺台式馬卡龍」福令卡，蓬鬆綿密如雲朵，搭配玫瑰鹽奶油餡鹹甜交織，吃一口就像播放青春記憶。搭配懷舊主題推出「福令卡錄放機」包裝，只要掃描盒中QR Code即可聽見專屬你的青春旋律。還有使用鹿谷高山烏龍茶研磨入皮的「茶鳳黃」與檸檬香氣清新的「檸月酥」，將台味餅點玩出新潮感。



不二糕餅蛋黃酥快閃優惠！加好友現折30元超划算

快閃期間只開放現場排隊購買，不提供宅配與預約，蛋黃酥控務必提早卡位。現場加入LINE好友並輸入關鍵密碼，即可現折30元，一次收集經典蛋黃酥、茶鳳黃與檸月酥等人氣禮盒。台北人想要想嚐鹹甜交織的經典美味，或收藏限定懷舊包裝，一定要趁早來買，每日限量售完就沒有了。







不二糕餅SOGO復興館快閃

地點：SOGO復興館B3F（FLAVOR FIELD櫃位前）

日期：2025／11／01－2025／11／21（09:00起售完為止）

販售商品與價格：

蛋黃酥6入$450／12入$900

迷你蛋黃酥8入$420

小茶蛋7入$410（蛋黃酥＋茶鳳黃）

小月綜6入$410（蛋黃酥＋檸月酥）

福令卡12入$260

大紙袋$10、小紙袋$5、保冷袋$120



優惠活動：加入LINE好友＋輸入密碼現折$30（限現場使用）



不二糕餅SOGO復興館快閃亮點

1、神級蛋黃酥回歸台北

傳承不二坊好味道的「不二糕餅」回歸SOGO復興館，日銷萬盒、月銷可堆15座101大樓的傳奇美味重現。



2、限定「迷你蛋黃酥」快閃獨賣

將經典縮小成一口大小，紅豆沙融合鹹蛋黃碎，手工酥皮層層包裹，酥香綿密、越吃越涮嘴。



3、最強秒殺甜點「福令卡」復古登場

號稱台式馬卡龍，使用法國發酵奶油與玫瑰鹽奶油餡，口感如雲朵般蓬鬆柔軟，包裝化身「錄放機」，掃描QR Code可播放青春回憶。



4、台味創新代表「茶鳳黃」與「檸月酥」

「茶鳳黃」選用鹿谷高山烏龍茶入皮，茶香回甘；「檸月酥」融合屏東檸檬清香與豆沙甜餡，酸甜優雅。



5、現場限定優惠必搶

加入LINE好友並輸入關鍵密碼，即可現折$30！限現場排隊購買，不開放預約與宅配。



6、活動期間三週限定

2025／11／01－11／21快閃限定三週，甜點控、蛋黃酥控務必衝現場收藏限定美味。





除了蛋黃酥要搶 這些話題甜點也要吃到！

推薦閱讀：PAUL草莓千層買一送一！PAUL快閃3天「草莓千層派買一送一」草莓控要跟上。

推薦閱讀：3間甜甜圈新品話題！85度C甜甜圈專賣店、Mister Donut聯名可可季、Krispy Kreme烤布蕾快閃回歸。

推薦閱讀：大耳狗咖啡廳！全台2間大耳狗喜拿咖啡快閃店，大耳狗咖啡 大耳狗肉桂捲必拍。