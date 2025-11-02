廣島吉祥物「廣熊」超萌美食家魅力爆發，必買檸檬紅葉饅頭與特色伴手禮地圖。

廣島縣以可愛吉祥物文化聞名全日本，其中代表性的「廣熊」更以檸檬黃萌系外表與吃貨個性成為廣島觀光最強代言人。近年，廣島縣觀光聯盟更以吉祥物行銷結合伴手禮文化，讓旅客透過「吃」、「買」、「拍」三重體驗，重新感受廣島的城市魅力與在地故事。



廣島觀光大使「廣熊」萌翻登場 檸檬美食吃出新人氣

廣島代表吉祥物「廣熊(ひろくま)」以檸檬黃圓滾滾身形與呆萌神情席捲各大社群，靈感來自他對廣島檸檬及在地美食的熱愛。如今被正式任命為 HIT 廣島觀光大使的「廣熊」，更推出玩偶、T恤、托特包、鑰匙圈等限定周邊，其中最受歡迎的「檸檬紅葉饅頭」包裝更結合廣島名勝插畫，一上市就成為旅人必買伴手禮。遊客可於廣島車站常設店鋪輕鬆購得，全系列商品充滿療癒感。



廣島自然系吉祥物 GURI、SERA坊帶你走進山林與花海

除了「廣熊」外，廣島還有多款以自然景觀為主題的吉祥物，如廿日市市的森林精靈「GURI(グーリー)」以探險與雪地遊戲為靈感，在女鹿平溫泉及 Megahira 滑雪場周邊成為人氣象徵。而世羅町吉祥物「SERA坊(せらぼう)」與「SERARA(せらら)」則以世羅的花卉與果園文化為設計核心，推出限定鑰匙圈與磁鐵商品，讓遊客在收藏的同時也能更深入了解當地的農業與自然之美。





歷史文化結合創意 Teruteru與Yassadaruman傳遞地方人情味

廣島的吉祥物不只可愛，更有深厚文化底蘊。為紀念初代廣島城主毛利輝元逝世400週年，廣島市特別推出戰國風角色「Teruteru(てるてる)」，向廣島城歷史致敬。而三原市則以夏日盛事「Yassa祭」為靈感，誕生了活潑的達摩造型吉祥物「Yassadaruman(やっさだるマン)」，象徵幸福與活力。其原創圍巾毛巾更經瀧宮神社祈福，成為考生與上班族最受歡迎的開運伴手禮。





廣島伴手禮專賣店巡禮 從和平記念公園到澎湃館感受歷史魅力

想體驗廣島文化魅力，不妨從各地伴手禮店開始。位於和平紀念公園內的「廣島和平記念公園休息室」是原爆後仍保存原貌的歷史建築，一樓「Rest House Shop」可購買各式廣島話題商品與吉祥物周邊。距離不遠的「紙鶴塔」擁有能俯瞰原爆圓頂屋與宮島的觀景台，一樓的「廣島IPPIN本店」則匯集多款創意紀念品。若想感受歷史與軍事氛圍，吳市「澎湃館」以紅磚倉庫改建，店內販售軍事與日本遺產系列商品，是軍事迷與歷史控的天堂。





廣島和平記念公園休息室

地址：廣島縣廣島市中區中島町1-1（步行5分鐘可達原爆圓頂館站）

營業時間：3-11月08:30-18:00，8月延長營業至20:00

官網：https://hiroshima-resthouse.jp/

紙鶴塔 Orizuru Tower

地址：廣島縣廣島市中區大手町一丁目2-1

營業時間：10:00-18:00

官網：https://www.orizurutower.jp/zh-CN/

澎湃館 HOHAIKAN

地址：廣島縣吳市昭和町6-6

營業時間：10:00-17:00

官網：http://hohaikan.net/