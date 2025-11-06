萬波芋泥濃奶茶！3款新品先推「米麻糬芋泥奶茶」，10元折價券送你。

芋頭控終於等到萬波芋泥飲料回歸！主攻古早味飲料「萬波島嶼紅茶」將於11月7日推出秋冬限定「芋頭系列」，一次帶來三款濃郁新品，包括米麻糬芋泥奶茶、波霸芋泥奶茶與芋泥奶茶。每款都以香滑芋泥結合濃厚奶茶為主角，打造暖心系飲品。這次更推出限時優惠，11月7日至11月16日於你訂平台購買波霸芋泥奶茶或芋泥奶茶，即可獲得10元折價券，芋頭控們準備開喝。



▲萬波芋頭系列有米麻糬芋泥奶茶、波霸芋泥奶茶與芋泥奶茶。 (攝影：鄭雅之)

▲萬波米麻糬芋泥奶茶售價85元，僅販售大杯。 (攝影：鄭雅之)





萬波 3款 芋泥濃奶茶系列！Q彈 米麻糬新登場

今年萬波芋泥系列再升級，不同以往芋泥、鮮奶為基底，這次混搭奶茶打造更濃郁的飲料。其中，最吸睛的新品「米麻糬芋泥奶茶」，以萬波經典島嶼紅茶與錫蘭紅茶為基底，融合軟糯米麻糬與綿密芋泥，雙重口感、香氣讓人直呼過癮。另一款「波霸芋泥奶茶」則加入萬波人氣波霸，嚼勁十足、層次豐富。「芋泥奶茶」則走經典路線，以濃郁奶香完美襯托芋頭原香，簡單卻最耐喝。每一杯都讓人彷彿喝進秋日午後的甜蜜時光。



▲萬波於11月7日一次帶來三款秋冬限定「芋頭系列」濃郁新飲料。 (攝影：鄭雅之)





萬波奶香濃郁上市！限時優惠同步開跑

本次三款飲品11月7日起於全台萬波門市開賣，僅販售大杯。米麻糬芋泥奶茶與波霸芋泥奶茶售價85元，芋泥奶茶售價75元，甜度提供微糖與無糖選擇。值得注意的是，米麻糬芋泥奶茶僅限冷飲、建議20分鐘內飲用完畢；波霸芋泥奶茶及芋泥奶茶則可選冷或熱飲。喜愛芋香的粉絲別錯過這波期間限定香氣，趁優惠喝起來最實在。



▲萬波新品「米麻糬芋泥奶茶」加入新配料「米麻糬」和芋泥混搭。 (攝影：鄭雅之)







萬波 芋泥奶茶系列新品

販售日期：2025年11月7日（五）起全台萬波門市同步上市

品項：

米麻糬芋泥奶茶 售價85元（僅限冷飲，冰塊固定）

波霸芋泥奶茶 售價85元（提供冷、熱飲）

芋泥奶茶 售價75元（提供冷、熱飲）



甜度選擇：微糖、無糖

容量：全系列僅販售大杯





萬波芋泥奶茶系列特色

1、全新「芋頭系列」三款登場，主打濃郁芋香與厚實奶香的秋冬限定飲品。

2、「米麻糬芋泥奶茶」加入Q彈米麻糬，口感軟糯有嚼勁，建議20分鐘內飲用完畢。

3、「波霸芋泥奶茶」結合人氣波霸與香滑芋泥，層次豐富、飽滿順口。

4、「芋泥奶茶」以最純粹比例呈現茶香與芋香平衡，簡單耐喝。

5、基底使用萬波經典島嶼紅茶與錫蘭紅茶雙茶調配，茶香濃郁滑順。

6、全系列提供微糖與無糖兩種甜度，滿足不同口味。

7、限定期間於你訂平台購買指定飲品，贈10元折價券，回購再享優惠。

8、暖心系飲品設計，以綿密芋泥搭配茶香奶香，打造秋冬療癒系手搖首選。







飲料控都在喝的飲料新品！

