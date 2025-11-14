中山拉麵加一！京都拉麵魁力屋插旗新光南西，免費加蔥雞白湯拉麵必吃。

日本魁力屋拉麵將進駐台北中山站南西三館，主打熟成醬油拉麵與免費加蔥，中山拉麵控必吃！

日本京都人氣連鎖拉麵「魁力屋」2025年正式來台灣插旗，第一間分店開在台南小北門，這次最新分店要進駐台北中山站，即將在新光三越南西三館登場。魁力屋主搭招牌「熟成醬油拉麵」還有免費加蔥服務，這次即將進駐南西商圈，讓中山站的拉麵戰場再掀話題。



▲日本京都人氣拉麵魁力屋，即將進駐台北中山站。（攝影：張人尹）



▲魁力屋籌備進駐台北南西三館與台中店，讓北中拉麵控敲碗期待。（攝影：張人尹）

魁力屋湯底 三大系列滿足味蕾

魁力屋招牌主打「熟成醬油拉麵」，強調濃郁的大豆鮮味，醇厚但不過鹹，同時也為台灣拉麵控推出專屬湯底「雞白湯」基底，加入醬油拉麵更增添層次風味。這次魁力屋在台灣供應「豚骨醬油拉麵、雞白湯醬油拉麵、熟成醬油拉麵」3大系列湯底，口味則可選擇大份量肉肉、松露，或是台灣限定三星蔥，讓粉絲吃到過癮。



▲台灣拉麵控獨享雞白湯基底，口味可選大份量肉肉、三星蔥或松露。（攝影：張人尹）

魁力屋進駐台北中山 台中店也將登場

魁力屋另一大特色，就是提供拉麵控「免費加蔥」服務，在台灣也能讓拉麵控盡情加蔥吃到爽。這次「魁力屋拉麵」繼台南新光小北門店之後，更即將在新光台北南西店三館登場，已經掛上預告即將開幕，同時魁力屋也正在籌備台中店，讓台北、台中拉麵控敲碗期待。



▲魁力屋提供拉麵控免費加蔥服務，讓粉絲盡情吃到爽。（攝影：張人尹）

魁力屋拉麵 台北中山店營業資訊

地址：新光三越台北南西店三館B1（台北市中山區南京西路15號）

開幕日期一官方公告為準。

中山新話題 帶你吃帶你拍

