KITTE名古屋2025聖誕燈光秀，手搖鈴變換極光色彩，互動式夢幻點燈震撼登場。

位於愛知縣JP Tower名古屋內的「KITTE名古屋」，即日起至12月25日舉辦聖誕燈光秀「KITTE名古屋 極光音樂」。這個結合音樂、光影和AI科技的創新企劃，讓旅人們能夠透過演奏手搖鈴，親手創造出獨一無二的極光色彩，為今年的聖誕節增添難忘的互動體驗。

AI音樂系統打造專屬極光

傳統的聖誕燈飾通常只能欣賞，但KITTE名古屋這次打破常規，讓觀眾成為創作者。透過先進的AI音樂辨識系統，每個人演奏的旋律都能轉化為專屬的色彩組合，在巨大的極光裝置上即時呈現。這種融合科技與藝術的互動方式，不僅新穎有趣，更讓每次造訪都能獲得不同的視覺感受。

▲透過先進的AI音樂辨識系統，每個人演奏的旋律都能轉化為專屬的色彩組合，在巨大的極光裝置上即時呈現。





25公尺極光光雕震撼視覺

KITTE名古屋的入口一樓中庭將出現壯觀的光之裝置藝術，巨型極光從一樓延伸至二樓，,全長約25公尺的光帶如同真實極光般在空中搖曳飄動。整個空間被美麗的光之漸層色彩包圍，營造出宛如置身北歐極地的夢幻氛圍。

▲巨型極光從一樓延伸至二樓，,全長約25公尺的光帶如同真實極光般在空中搖曳飄動。





手搖鈴音色轉化專屬極光

最特別的互動體驗設置在二樓通道。參觀者可以親手演奏擺放在現場的手搖鈴，,透過AI系統「StripeTrack」即時分析音樂，從超過500種色彩組合中生成「專屬於你的顏色」。每個人演奏的節奏、音高和旋律都不盡相同，各有特色。

▲參觀者可以親手演奏擺放在現場的手搖鈴，,透過AI系統生成「專屬於你的顏色」。





聲光同步演出定時上演

除了互動體驗外，現場每約兩小時還會上演精心編排的聲光秀。音樂與極光完美同步，隨著樂曲的起伏轉折，極光色彩瞬息萬變，,創造出充滿臨場感的沉浸式演出。 ▲震撼的視聽效果讓人彷彿真的站在極地欣賞大自然的奇景。



無論是情侶約會、親子同遊還是好友聚會，都能在這裡創造專屬於自己的極光記憶，為2025年的聖誕節留下最特別的光影印記。





KITTE名古屋 極光音樂

活動期間：即日起～12月25日

會場：JPタワー名古屋 地下1階～3階「KITTE名古屋」

地點：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1

點燈表演：「Lighting show Colored by Music - 音楽が彩る光のショー -」

演出時間：12:30／14:30／16:30／18:00／18:30／19:00／19:30／20:00／20:30／21:00







