東京Ginza Sand快閃台北晶華！龍蝦塔塔、紫蘇豚里肌三明治、玉子三明治，期間限定。

台北美食圈再度迎來震撼彈，繼先前合作東京代官山貴婦甜點「DOLCETACUBO」之後，積極引進國際潮流美食的台北晶華酒店再次展現其強大實力，這次的目標是來自東京銀座，被譽為「銷魂宵夜」的三明治名店「Ginza Sand」。這間在銀座僅於晚間營業的高級三明治專賣店，即將於11月20日至12月31日快閃台北晶華，帶來其最受歡迎的職人三明治，包含香酥滑嫩玉子磚、A5和牛菲力等四款熱賣品項，以及一款專為晶華打造的限定口味，勢必將掀起一波頂級三明治的排隊熱潮。

▲Ginza Sand「香酥滑嫩玉子磚三明治」以獨家炸製技術打造外酥內嫩的完美口感，香氣四溢、滑潤誘人。



深入銀座夜文化「Ginza Sand」的「銷魂宵夜」起源

「Ginza Sand」的誕生源於對銀座夜生活文化的深刻體察。品牌創辦人森本龍一社長原先於2005年經營會員制酒吧，他觀察到在日本特有的應酬與續攤文化中，深夜美食是上班族微醺之際最渴望的慰藉。森本社長發現，溫暖且具飽足感的料理，尤其是深受客人喜愛的炸豬排三明治，最能擄獲客人的心。因此，他決定鎖定這項單品，投入職人精神，發展出一個專門提供精緻食材與匠心工藝的頂級三明治品牌「Ginza Sand」，迅速在競爭激烈的銀座美食圈中佔有一席之地。

▲「紫蘇千層豚里肌三明治」以層層疊疊的肉片與紫蘇葉展現豐富層次感。





台北快閃必點「香酥滑嫩玉子磚」的雙重口感秘密

此次「Ginza Sand」客座活動的菜單中，首推必須內用才能品嚐的「香酥滑嫩玉子磚」。這款三明治的靈魂在於對「蛋」的極致處理，主廚將口感鬆軟滑嫩的炒蛋裹上特製麵衣，接著以精準的170度高溫，分兩階段進行油炸。這個工序使得玉子磚外層金黃酥香，內裡卻保持著柔嫩濕潤的完美狀態。夾入塗滿主廚特製美乃滋的吐司中，香氣四溢，滑潤誘人，每一口都是名副其實的「銷魂滋味」，為確保最佳口感與品質，該品項僅供內用，每份售價480元，需另加一成服務費。

頂級A5和牛與晶華獨家龍蝦「Ginza Sand」的奢華展演

對於肉食愛好者而言，「A5和牛菲力」三明治絕對是必試逸品。這款作為日本店內的人氣品項，嚴選了頂級的日本A5黑毛和牛。主廚將和牛菲力裹上薄薄麵糊，以180度高溫油炸，瞬間鎖住肉汁的鮮甜。成品呈現外層金黃酥脆，內裡卻是柔嫩帶粉色的完美熟度，佐上主廚自製的牛肉汁提味，和牛的鮮美豐腴在口中爆發，每份售價980元。此外，更有一款專為晶華獨家研發的「波士頓龍蝦塔塔」，使用整塊新鮮波士頓龍蝦肉入饌，先以龍蝦高湯燉煮入味，再裹上麵包粉高溫油炸成金黃龍蝦餅，搭配主廚特製塔塔醬一同享用，滋味清新爽口，盡顯奢華海味，每份售價980元。

▲「A5和牛菲力三明治」外酥內嫩、肉汁飽滿，是日本銀座人氣代表作。



蒲燒鰻與千層豚里肌「Ginza Sand」的日式風味詮釋

另外兩款同步日本本店的熱賣品項，也展現了「Ginza Sand」對日式風味的精準掌握。「蒲燒鰻秘制美乃滋」是將肥美的蒲燒鰻裹上薄脆麵衣後高溫油炸而成，搭配主廚特調美乃滋與畫龍點睛的山椒粉一同享用，辛香氣息襯托出鰻魚的鮮甜油潤，滋味濃郁卻不膩口，每份售價780元。而視覺效果極佳的「紫蘇千層豚里肌」，則是選用細緻的豬里肌薄片，醃製入味後與清香的紫蘇葉層層堆疊。沾上麵包粉油炸後，再夾入抹上日式梅肉醬與有鹽奶油的吐司中，展現出鹹、香、酸、爽的多層次日式風味，每份售價580元。

▲「蒲燒鰻秘制美乃滋三明治」結合美乃滋與山椒粉的濃郁香氣，鹹甜交織。

內用限定「酥炸馬鈴薯片」與「心齋橋炸雞」的完美搭配

這次快閃活動的體驗不僅止於三明治。凡於晶華酒店二樓上庭酒廊內用任一款「Ginza Sand」三明治，餐點皆會附上日本店內的人氣小點「酥炸馬鈴薯片」。主廚將整顆馬鈴薯帶皮削切成厚片，入鍋油炸至金黃酥脆後撒上海鹽調味，片片酥香涮嘴、讓人愛不釋口。饕客更可加點融合台日風味的「心齋橋炸雞」，主廚特選雞胸骨內側肉，以生薑醃製入味後酥炸，起鍋後灑上台灣百年老字號「老公仔標」胡椒粉提香，外皮的酥香與雞肉的鮮嫩完美交融，每份售價380元。此次活動可於「晶華美食到你家」美食平台預購外帶，或於二樓上庭酒廊內用，內用亦可加點無酒精特調飲或精選酒款。

▲活動期間內用任一款三明治皆附日本人氣「酥炸馬鈴薯片」，厚切酥香令人難忘。







東京Ginza Sand快閃台北晶華

活動時間：2025年11月20日至12月31日

活動內容：

日本銀座高級三明治名店「Ginza Sand」首次來台客座。

活動期間推出五款期間限定三明治：

1、「香酥滑嫩玉子磚」——外酥內嫩的炸蛋三明治，內用限定，每份480元+10%。

2、「A5和牛菲力三明治」——使用日本A5黑毛和牛，每份980元。

3、「蒲燒鰻秘制美乃滋三明治」——結合美乃滋與山椒粉風味，每份780元。

4、「紫蘇千層豚里肌三明治」——層層堆疊紫蘇葉與豬里肌，每份580元。

5、「波士頓龍蝦塔塔三明治」——晶華限定款，以整塊龍蝦製成，每份980元。

內用任一款三明治，附日本店內人氣小點「酥炸馬鈴薯片」。

可加點：

・「心齋橋炸雞」每份380元。

・「無酒精特調飲」每杯150元。

・「精選酒款」每杯300元。



台北晶華酒店2樓上庭酒廊

電話：02-2523-8000轉上庭酒廊、azie

外帶預購：「晶華美食到你家」https://shop.silkshotelgroup.com/RT







接下來帶你一口一口探索職人手藝背後的特色風味

