台北市集400攤免費逛！島國禮作3天快閃國父紀念館，手作小物超好買。

台北人週末逛市集！市集控這個週末一定要把國父紀念館排進行程，好好手感微笑市集「島國禮作岸北篇」在戶外廣場登場，連續3天帶來滿滿手作小物，從陶器和木藝到金工飾品通通都有。現場匯集近400組品牌與上百位海外職人，日系手作與香港選物還有台灣在地創作一次逛好逛滿，搭配草地陽光和音樂，氛圍很像把小型文創節搬進台北市中心，適合當作週末約會散步行程，也能順便物色耶誕禮物和交換禮物靈感。

台北市集島國禮作就在國父紀念館免費逛！

好好手感微笑市集一路以來都在做同一件事，就是讓手作真正走進生活，而不是只停留在網路照片裡。這回「島國禮作」主題從南部一路玩到北部，之前先在高雄登場，現在換台北接棒，等於把整個手作旅程拉長成一場島內小旅行。國父紀念館戶外廣場變身成開放式展間，聚集來自日本、香港、馬來西亞等地的職人，加上台灣在地創作者，無論是想找實用日常小物，還是只想被漂亮東西療癒一下，都可以慢慢逛慢慢選。

400攤 島國禮作市集逛到腿軟！

這次島國禮作市集規劃獅子區、兔子區、貓咪區、熊區、蘑菇區、汪汪區等多個主題動線，把不同風格的品牌整理在一起，逛起來比較不怕迷路。陶器與木藝區有各種杯盤碗盤和木作餐具，可以替家裡餐桌換上新風景。金工與飾品區則是配件控的天堂，戒指耳環項鍊細節都很有個性。喜歡香氛與植栽的人，也能在氣味與綠意相關攤位慢慢挑選，再配上一塊蛋糕或一杯咖啡，讓逛市集變成真正的午後約會時光。

音樂演出加乘氛圍

現場不只好逛也很好聽，活動期間安排多場音樂演出，從木吉他、大提琴到雙簧管、手風琴與烏克麗麗輪流上場，在草地邊聽音樂邊逛攤位，步調自然放慢很多。限定3天的島國禮作市集，因為品牌眾多，建議大家出發前可以先做好逛街清單，才可以好好的享受都市中愜意時光。

台北國父紀念館 島國禮作市集

活動日期：2025年11月14日至11月16日

活動時間：每日13點至19點

活動地點：台北國父紀念館戶外廣場

入場：免費入場模式





島國禮作市集 特色注意事項

1、現場匯集近400組品牌與上百位海外職人，包含陶器、木藝、金工、飾品、甜點、咖啡、香氛等品項。

2、市集以獅子區、兔子區、貓咪區、熊區、蘑菇區、汪汪區等主題區域規劃動線，方便鎖定喜好慢慢逛。

3、活動期間安排多場音樂演出，適合安排成台北約會行程和朋友午後散步計畫。

4、建議優先選擇捷運與公車等大眾運輸工具前往，搭配電子支付與少量現金，逛起來更輕鬆。





