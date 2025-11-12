台北101觀景台變身雲林秘境，「超越偶超越巔峰」高空竹林遇見素還真、雲林布袋戲療癒特展。

台灣最高的建築地標台北101觀景台，總是不斷帶來新的驚喜，這一次，它變身為一座空中療癒秘境。一場名為「超越偶超越巔峰」的主題特展，即日起在89樓秘境花園觀景台盛大展開。這不只是一場靜態的展覽，更像是一次奇幻的跨界，將「布袋戲故鄉」雲林的深厚底蕴，以及「森林療癒」的靜謐能量，直接從平地帶到382公尺的天際，邀請旅客在城市之巔，展開一場「超越自我」的心靈旅程。

▲台北101觀景台《超越偶超越巔峰》特展20251110-20260301盛大開展



台北101遇見雲林，地標與故鄉的巔峰對話

這場別開生面的高空特展，是由台北101與雲林縣政府攜手策劃的文化盛事，展期將從2025年11月10日，一路持續到2026年3月1日。台北101董事長賈永婕在開幕時分享，台北101作為全球知名的地標，長期致力於推動藝術與永續，她期望旅客不只看見台灣的建築高度，更能看見文化的深度。雲林縣長張麗善則感性表示，雲林是「布袋戲的故鄉」，孕育了洲派與閣派兩大藝術人才，更有全球知名的霹靂與金光等品牌。這次合作，就是希望讓世界旅客在「登頂台北」的同時，也能「遇見雲林」的精采。

▲台北101觀景台《超越偶超越巔峰》特展，賈永婕董事長致歡迎詞宣布策展開跑

走進高空竹林秘境，體驗「世界竹地標」的療癒力

展覽的第一個驚喜，是將整片竹林意象搬進了觀景台。策展主軸之一，是來自雲林古坑草嶺石壁地區的「森林療癒園區」。這片園區是全台灣首座森林療癒基地，經過臺大實驗林團隊長時間的監測研究，證實園區內的高濃度負離子，對身心放鬆有著正向影響。雲林縣府更以此推動「森林療癒季」，並在2024年獲得世界竹組織認證，成為全球第一個「世界竹地標」城市。策展團隊巧妙呼應台北101的竹形建築，取其「節節高升」的寓意，觀眾一踏入展區，便會穿越光影交錯的竹林隧道，耳邊傳來自然的樂音，鼻尖聞到森林的香氛，彷彿瞬間抽離城市喧囂，沉浸在雲林的高山綠境中。

▲《超越偶‧超越巔峰》特展登台北101！感受雲林布袋戲與竹林療癒



偶戲之光閃耀天際，素還真史豔文經典齊聚

穿越療癒的竹林後，真正的重頭戲「偶戲之光」才正式登場。雲林布袋戲的成就，早已從廟埕走向國際。雲林國際偶戲節的視覺設計，近年已榮獲德國iF設計獎等12座國際大獎，展現了傳統藝術不斷創新的生命力。這次在台北101，更是集結了各大頂尖劇團的經典戲偶，包含霹靂、金光、新興閣、隆興閣、昇平五洲園與木藝堂。不論是金光戲時期的代表人物「大俠百草翁」，巡迴長壽男神「五爪金鷹」，還是電視布袋戲的兩大巨星「史豔文」與「素還真」，乃至於精緻的精品布袋戲三國角色，都在觀景台與旅客近距離相見。這不只是靜態展示，更透過影像與聲光導覽，讓觀眾感受傳統藝術在當代空間中的再生魅力。

▲雲林布袋戲登上台北101觀景台！高空特展展現文化與自然之美

超越偶的文化旅程，在台灣之巔感受心靈高峰

文化觀光處長陳璧君為展覽下了最好的註解，她說這次策展理念是「雙巔峰」。一座是來自雲林山林的自然高度「世界竹地標」，另一座是由城市堆砌的人文高度「台北101」。《超越偶‧超越巔峰》不只是展出戲偶，更是展現「超越自我」的精神概念。這場特展，代表雲林文化正式站上國際舞台，向全世界展開一場深度的文化對話。在2026年3月1日展期結束前，不妨找個時間登上台北101，一同走進這片高空竹境，在光影與戲偶的交織間，感受一場無與倫比的文化、自然與心靈的高峰相遇。

▲台北101高空布袋戲展！《超越偶‧超越巔峰》結合森林療癒登場





《超越偶‧超越巔峰》（Beyond the Puppet, Beyond the Summit）

活動時間： 2025年11月10日－2026年3月1日

活動內容： 雲林縣政府與台北101共同舉辦高空文化特展，結合「布袋戲意象 × 森林療癒 × 國際地標」策展主軸。

展區分為：「療癒之旅」、「竹構之境」、「偶戲之光」、「台灣永續綠地標」四大主題，展示霹靂、金光、新興閣、隆興閣、昇平五洲園等劇團的經典戲偶與影像光影藝術，帶領觀眾體驗文化與自然交融的療癒旅程。

展覽地點：台北101 89樓祕境花園觀景台

主辦單位：雲林縣政府文化觀光處、台北101

協辦單位：森象股份有限公司、加加福整合行銷有限公司、霹靂國際多媒體股份有限公司、金光多媒體國際有限公司、新興閣掌中劇團、隆興閣掌中劇團、昇平五洲園、木藝堂

