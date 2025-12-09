萬華免費展覽送周邊！2025城西生活節活版印刷DIY，集章送超台味作業簿便箋本。

2025城西生活節！萬華展覽剝皮寮街區到12/14免費體驗 活版印刷，集章書籤還送超台作業簿便箋本。

萬華展覽免費集章，還送超台味便箋本！2025城西生活節以活版印刷為主題，推出「印一個所在」特展，不但能在剝皮寮歷史街區看到多款古董活版印刷機、活版打樣機，更能親手體驗手搖印刷，現場也提供免費集章書籤，只要集滿指定印章，就能兌換小吃本、作業簿造型的超台味便箋本，展覽時間到12/14，復古控、文青們來萬華、西門町，或是剝皮寮逛街，就來看展覽集印章收免費周邊。



▲2025城西生活節！萬華展覽「印一個所在」即日起至12/14在剝皮寮歷史街區展出。(攝影：鄭亦庭)



2025城西生活節！萬華免費展覽活版印刷體驗

萬華作為台北最早發展的城區之一，也是臺北印刷產業的起點，早期多家報社、出版社都聚集在城中地區，本次「印一個所在」特展在剝皮寮歷史街區深入介紹萬華的印刷歷史，並展出經典活版打樣機、圓盤印刷機等珍貴設備，還能現場報名「活版印刷體驗」，由工作人員一步步帶你操作手搖印刷機，親自完成一張質感的文字書籤帶回家紀念、收藏。

剝皮寮歷史街區展覽亮點必逛

剝皮寮歷史街區展間中還原課桌椅、辦公桌、家庭餐桌等日常場景，呈現印刷如何融入每個人的日常，也展示舊式鉛字、字盒、排字工具與早期印刷機，讓觀眾能想像鑄字、檢字、排版到上墨印刷的完整流程，透過場景還原、珍貴文物展示，不但可拍出復古美照，也能理解印刷工藝。

集滿集章紀念書籤，送超台味作業簿便箋本

▲2025城西生活節！萬華免費展覽提供集章紀念書籤，可在對應的艋舺、西門、城中三大區域集章。(攝影：鄭亦庭)



▲萬華免費展覽「印一個所在」串聯萬華、城中地區推出集章送台味便箋本活動。(攝影：鄭亦庭)





除了印刷展區、活版印刷體驗活動，也推出「集章紀念書籤」活動，在艋舺、西門、城中三大區域各設置4個集章點，領取紀念書籤集滿任一區印章，就能到剝皮寮服務台兌換小吃本、作業簿造型的超台味便箋本，每人最多可兌換3本，目前艋舺區「剝剝宮」籤詩本已兌換完畢，快趁展覽期間集齊西門町、城中地區集章，順路逛街散步剛剛好。

2025城西生活節 印一個所在

展覽展期：即日起至12月14日（日）、每週一休館

展覽時間：10:00-18:00

展覽地點：剝皮寮歷史街區 129&131號、37號、39號展間





2025城西生活節 印一個所在 集章書籤送周邊活動

集章辦法：有艋舺、西門、城中三種不同書籤可收集（12個合作地點都可領取該區書籤），各三個區域有四個地點(步行可抵達)可檢字，掃描書籤上的QR code可開啟引導地圖，集齊語錄缺字，即完成該區的紀念書籤。

兌換辦法：憑任一完成的紀念書籤製作，攜至剝皮寮服務台，完成現場小任務，即可兌換指定周邊，每人最多限換三本一組。

兌換時間：即日起-12.14(日) 10:00-18:00





集章書籤活動合作地點：

1、艋舺集章地點：剝皮寮歷史街區、新富町文化市場、龍山文創基地、時報本鋪書店

兌換周邊：可兌換「剝剝宮」籤詩本，目前已發送完畢，不再補貨。



2、西門集章地點：西門紅樓、飛地、臺北市中山堂、臺北市立文獻館

兌換周邊：可兌換「城西小吃」點菜本便箋本。



3、城中集章地點： 順益台灣美術館、郵政博物館臺北館、國家攝影文化中心 NCPI 臺北記憶倉庫

兌換周邊：可兌換「印一個所在」習字作業簿便箋本。



免門票台北展覽開逛

更多 2025城西生活節 印一個所在 照片：

▲萬華免費展覽「印一個所在」現場可體驗活版印刷，完成專屬質感書籤。(攝影：鄭亦庭)



