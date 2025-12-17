秋冬潮男髮型趨勢解密！GATSBY造型系列讓直髮捲髮都能駕馭韓系蓬鬆與日系濕髮感。

陰雨綿綿的秋冬總讓髮型扁塌難搞，心情也跟著不美麗。其實只要選對造型幫手，無論是想嘗試慵懶日系濕髮，或是維持整天的空氣感捲度，都能輕鬆達成。別讓天氣決定你的帥度，現在就從頭開始改變氛圍吧 。

隨著氣溫逐漸下降，台灣秋冬季節特有的濕冷氣候，往往是男性維持帥氣髮型的一大考驗。許多人早起精心打理的造型，出門沒多久便因為濕氣而變得毛躁不堪，或是因為厚重的衣物搭配使得頭髮顯得扁塌無神。然而，換個角度思考，秋冬其實是改變整體氛圍的最佳時機。近年來席捲全球時尚圈的捲髮風潮與強調自然層次的髮型強勢回歸，從帶有慵懶氣質的日系濕髮捲，到線條立體的歐美俐落捲，甚至是充滿隨性帥氣的個性灑脫捲，只要掌握正確的造型工具，就能在沉悶的季節中營造出截然不同的個人風格。本季 GATSBY 全新升級的造型系列，便以解決男性髮型痛點為出發點，協助每一位男性在秋冬街頭展現自信魅力。



▲GATSBY 推出全新造型系列，由左至右包含能解決扁塌的海鹽消光噴霧，以及針對不同捲度需求的強黏造型慕絲，3D 彈力豐盈慕絲，柔軟造型護髮慕絲，光感線條慕絲，與能打造一日捲髮的究捲慕絲。





海鹽噴霧解決頭髮扁塌困擾，輕鬆打造鹽系男子的自然蓬鬆感

對於絕大多數擁有直髮的男性而言，頭髮過於扁塌厚重，或是看起來呆板沒精神，是日常造型中最常見的困擾。特別是在穿著厚重外套的秋冬，如果髮型缺乏空氣感，整個人容易顯得笨重。GATSBY 敏銳洞察到這項需求，推出了被譽為扁塌救星的海鹽消光噴霧。這款產品添加了海洋礦物成分，其最大的特色在於能夠瞬間提升髮根的支撐力。使用者只需輕輕噴灑，就能打造出彷彿海風吹拂般的自然蓬鬆空氣感，讓頭髮在寒冷的季節中依然充滿精神與層次。對於屬於細軟髮質的男性來說，這更是一款不可多得的神器，它能有效維持髮根的站立度，展現出乾淨俐落且充滿親和力的鹽系魅力，讓直髮造型不再單調乏味。

直髮也能擁有一日捲髮造型，究捲慕絲滿足變換韓系空氣捲的好奇心

除了維持直髮的蓬鬆感，許多直髮男性心中都有一個捲髮夢，卻又擔心燙髮後不適合自己或難以整理。為了滿足這份想改變造型的好奇心，GATSBY 提出了極具創意的解決方案，也就是透過究捲慕絲來實現一日捲髮的造型樂趣。這款產品打破了只有燙髮才能擁有捲度的迷思，使用者即使沒有真的燙髮，也能靠著抓捏的力道與慕絲的塑型力，自由創造出各式各樣的捲度。無論是想要嘗試輕柔浪漫的韓系空氣捲，還是追求率性慵懶的拉美捲，都能透過這款慕絲輕鬆達成。它能讓鮮明的捲髮造型維持一整天，讓男性朋友可以隨著心情或穿搭場合，靈活切換有別於日常的個性風格，在聚會或約會中展現出令人耳目一新的形象。

全方位造型慕絲系列登場，為細軟髮與粗硬髮量身打造專屬立體線條

針對已經燙捲的潮男族群，如何維持捲度的立體感與光澤，同時避免頭髮糾結成塊，是造型上的最大學問。GATSBY 對此推出了全方位的慕絲系列，共包含 4 款針對不同髮質與風格需求的產品。想要展現顯眼立體且線條鮮明的捲度，可以使用強黏造型慕絲，它擁有強力造型卻不厚重黏膩的特性，細緻豐盈的泡沫適合所有髮質，能輕鬆打造輪廓分明的造型。若偏好柔軟且不毛躁的質感，則可選擇柔軟造型護髮慕絲，讓捲度呈現輕盈鬆軟的視覺效果。值得一提的是，今年新登場的 3D 彈力豐盈慕絲是專為細軟髮設計，能大幅提升自然光澤與蓬鬆彈性，特別適合打造如羊毛捲這類溫暖的犬系風格。而針對粗硬髮質，則推薦使用光感線條慕絲，它能打造出微濕質感與鮮明的髮絲線條，勾勒出低調又性感的斯文魅力。這個秋冬，有了 GATSBY 作為造型夥伴，男性朋友們將不再受限於髮質與天候，能夠盡情重新定義專屬自己的時尚風格。



▲左側藍色瓶身為能打造自然蓬鬆感的 GATSBY 海鹽消光噴霧，是細軟髮救星。右側金色瓶身為 GATSBY 究捲慕絲，讓直髮也能輕鬆抓出韓系一日捲髮造型。

▲GATSBY 針對捲髮族群推出四款專業慕絲，由左至右分別為適合所有髮質的強黏造型慕絲，專為細軟髮設計的 3D 彈力豐盈慕絲，打造輕盈質感的柔軟造型護髮慕絲，以及適合粗硬髮與濕髮造型的光感線條慕絲。



