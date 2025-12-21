冬至吃湯圓象徵團圓，是全家大小團聚的重要節日，這一天最適合品嚐溫暖的料理，不只暖心暖胃、也能補補身體。這次12/21冬至，為了讓粉絲們隨時隨地、更方便團聚吃湯圓，不只超商推出湯圓優惠，就連飲料、手搖杯也有「吸」的湯圓，掀起話題。這次窩客島整理8間冬至湯圓優惠推薦，超商湯圓、燒仙草買一送一，還有手搖杯小湯圓奶茶2杯99元優惠，讓你應景喝起來。

▲冬至湯圓優惠8間！超商湯圓 燒仙草買一送一，飲料控喝CoCo小湯圓 日出茶太抹茶湯圓。

▲CoCo都可年末推出百香雙響炮與小湯圓奶茶優惠活動。

CoCo冬至優惠：小湯圓奶茶2杯99元

CoCo這次加碼在年末祭出超狂優惠，冬至應景的「小湯圓奶茶（L）」在12/20-12/31可享2杯可享99元優惠，不論線上、或是臨櫃皆可參加優惠活動。小湯圓奶茶以紅白迷你湯圓搭配經典奶茶，主打糯米香氣與奶茶風味的組合，不只冬至開喝超應景，這次優惠更讓粉絲們一路喝到跨年。



▲CoCo小湯圓奶茶12/20-12/31可享2杯可享99元優惠，不論線上、或是臨櫃皆可參加優惠活動

日出茶太冬至優惠：雙色抹茶紅豆Q湯圓

日出茶太「靜岡抹茶系列」飲品在這次冬天全面升級極濃回歸，除了基本款「靜岡抹茶拿鐵」之外，加碼推出兩大全新配料「雙色抹茶紅豆Q湯圓」與「紫薯雲頂奶蓋」。冬至應景必喝推薦「抹茶紅豆湯圓拿鐵」，抹茶紅豆組合絕配，並且日出茶太將在1/1元旦推出買一送一活動，粉絲準時喝起來。



▲日出茶太靜岡抹茶系列冬季升級回歸，雙色抹茶紅豆Q湯圓與紫薯雲頂奶蓋同步登場，主打抹茶紅豆湯圓拿鐵，冬至限定風味一次喝到。

怡客X桂冠湯圓 冬至限定：湯圓鬆餅

台灣連鎖咖啡怡客這次看準冬至話題，特別聯手老字號湯圓品牌「桂冠」推出聯名餐點與甜點，即日起推出全新「軟Q芝麻阿薩姆奶茶」，以經典奶茶作為基底，搭配Q彈的小湯圓，還吃得到黑芝麻內餡。同時這次聯名也推出限定甜點「軟Q芝麻湯圓鬆餅」，超高人氣棋盤格鬆餅淋上香甜焦糖與黑豆芝麻粉，再加上桂冠迷你芝麻小湯圓，一鬆餅、一口湯圓，打造今年冬至最有創意的混搭吃法。



▲怡客攜手桂冠推出冬至聯名餐點，軟Q芝麻阿薩姆奶茶搭配湯圓內餡，棋盤格鬆餅加上迷你芝麻湯圓，甜點與飲品一次滿足。





蔡萬興x協興蛋業 冬至優惠：半熟酒釀蛋包

今年冬至的味蕾地圖上，出現了一場令人驚喜的「老派浪漫」相遇，兩家見證了台北超過半世紀風華的傳奇老店，以江浙名菜與酒釀湯圓聞名的「蔡萬興」與台北最古老的蛋行「協興蛋業」，首度跨界攜手，將於12月20日與21日週末兩天，在萬華新富市場前展開一場期間限定的美味對話，重新詮釋傳統與創新的冬至滋味 。



▲堅持回歸傳統做法，現場製作耗時的完整「水波蛋」，讓饕客能品嚐到濃郁蛋香與酒氣激發出的滑順口感

7-11 冬至優惠：2件88折、3件75折

看準冬至吃湯圓話題，7-11推出「CITY TEA黑金燒仙草」Q彈芋圓、地瓜圓，並融合全新香脆花生。針對冬至話題，這次特別在12月23日前，推出指定湯圓2件88折、3件75折優惠，再加碼桂冠湯圓系列3件7折，健司湯圓系列59元優惠，讓粉絲們買湯圓、吃湯圓就進買。必買湯圓推薦美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」，還能用99元加購聯名餐具組。此外還有特色款湯圓「濃醇芝麻草仔粿湯圓、香濃花生紅龜粿湯圓」讓人感受滿滿台味。如果不想開伙，也推薦獨家「關北紅豆湯湯圓」紅白小湯圓微薄加熱直接吃。



▲7-11因應冬至推出多款湯圓與熱甜品優惠，指定湯圓2件88折、3件75折，還有聯名包裝與特色口味，方便粉絲一次補齊。

全家 冬至優惠：芝麻糊買一送一

全家便利商店在冬至期間推出溫暖療癒系飲品「燒燒仙草」以及「芝麻糊糊」，並且針對冬至推出限定優惠。2026/1/6前，芝麻糊糊可嚐鮮價59元優惠，燒燒仙草可享原價買1送1，或單杯39元優惠價。同時12/21前還有APP咖啡優惠組合，特濃美式、特濃拿鐵、單品美式、單品拿鐵，最多12杯同品項399元。



▲全家冬至主打燒燒仙草與芝麻糊糊暖身系飲品，芝麻糊糊嚐鮮價、燒燒仙草買一送一，同步加碼APP咖啡組合優惠。





萊爾富冬至優惠：湯圓2件8折、3件75折

為了讓粉絲們冬至吃湯圓更方便採買，萊爾富即日起至12月31日推出全系列湯圓優惠，任選2件8折、3件75折，提供多種口味選擇，包含「健司濃醇芝麻草仔粿湯圓、健司香濃花生紅龜粿湯圓」，還有桂冠聯名DINOTAENG的「提拉米蘇湯圓」、美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」，大小朋友吃湯圓也可可愛愛。



▲萊爾富即日起推出全系列湯圓優惠，任選2件8折、3件75折，從經典芝麻、花生到聯名可愛包裝，冬至採買一次完成。

OKmart冬至優惠：湯圓2件8折、3件75折

OKmart因應冬至需求，特別在門市推出經熱銷湯圓口味優惠活動，在12/31前可享冬至限定優惠，桂冠湯圓系列（花生／芝麻／鮮肉）口味，任選2件8折、3件75折。同時針對冬天吃火鍋話題，鍋物系列同步享任選2件92折、3件88折，桂冠貢丸也以優惠$86元嚐鮮，讓粉絲吃湯圓、吃火鍋，甜鹹一次滿足。

