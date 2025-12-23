> 美食 > 台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。

台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。

tiger Walker 玩樂季台中美食台中拉麵麵屋本心東區美食
2025-12-23 21:50文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

台中超強拉麵店推薦！隱身東區巷弄的「麵屋本心」每日僅營業3.5小時，主打牛骨清湯與黑蒜豚骨，免費加麵加飯，Google 4.9顆星必吃名單。

台中拉麵市場競爭激烈，但仍有店家憑藉鮮明定位脫穎而出。位於台中東區福仁街住宅巷弄內的「麵屋本心」，每日僅營業短短3.5小時，卻在Google累積超過4.9顆星高評價，被饕客列為「台中必吃拉麵店」之一。主打少見的牛骨清湯與黑蒜豚骨湯頭，加上免費加麵或加飯一次的高CP值策略，即便隱身巷弄，仍吸引大批拉麵迷專程前來。

▲台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。（攝影：蕭芷琳）
▲台中超強拉麵店推薦「麵屋本心」每日僅營業短短3.5小時，卻在Google累積超過4.9顆星高評價（攝影：蕭芷琳）
▲台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。（攝影：蕭芷琳）
▲台中超強拉麵店「麵屋本心」主打少見的牛骨清湯與黑蒜豚骨湯頭，還能免費加麵或加飯一次（攝影：蕭芷琳）

台中超強拉麵店「麵屋本心」一天只賣3.5小時！

走進麵屋本心，映入眼簾的是簡約日式風格與販賣機點餐設計，整體氛圍低調卻溫暖。店名「本心」，象徵回歸料理最純粹的初衷。店家選擇以高門檻的牛骨清湯作為品牌靈魂，透過長時間低溫熬煮、反覆過濾雜質，呈現出如琥珀般清澈的湯色，成功在台中拉麵圈建立高度辨識度。在餐點設計上，麵屋本心以「牛清湯」與「豚濃湯」雙主軸，滿足不同口味需求。

▲台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。（攝影：蕭芷琳）
▲走進「麵屋本心」映入眼簾的是簡約日式風格與販賣機點餐設計，整體氛圍低調卻溫暖（攝影：蕭芷琳）
▲台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。（攝影：蕭芷琳）
▲台中超強拉麵店「麵屋本心」店名象徵回歸料理最純粹的初衷（攝影：蕭芷琳）

招牌牛骨清湯系列中，鹽味與醬油口味最能體現牛骨原香，並可選擇日本鹹或台灣鹹，讓大家依習慣調整風味層次。叉燒配置同樣講究，牛叉燒採低溫舒肥製作，口感柔嫩多汁；豬叉燒則經炙燒處理，焦香與肉脂比例恰到好處。值得一提的是，每碗拉麵皆可免費續加一球麵或一份白飯。
▲台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。（攝影：蕭芷琳）
▲台中超強拉麵店「麵屋本心」可選擇日本鹹或台灣鹹，讓大家依習慣調整風味層次（攝影：蕭芷琳）
▲台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。（攝影：蕭芷琳）
▲台中超強拉麵店「麵屋本心」叉燒配置同樣講究，牛叉燒採低溫舒肥製作，口感柔嫩多汁（攝影：蕭芷琳）

高評價台中拉麵名單「麵屋本心」別錯過這間！

除了拉麵本體，麵屋本心在用餐細節上同樣獲得好評，從提供一次性髮圈、客製化鹹度選擇，到不收服務費的貼心經營模式，成功累積穩定回訪客群。餐後必點的「十勝鮮奶烤布丁」，更被不少網友譽為「被拉麵耽誤的甜點」，成為完美收尾。對於正在尋找台中高評價拉麵、或想體驗不同於主流風格的湯頭選擇，麵屋本心無疑是值得列入口袋名單的一站。

▲台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。（攝影：蕭芷琳）
▲對於正在尋找台中高評價拉麵、或想體驗不同於主流風格的湯頭選擇，麵屋本心無疑是值得列入口袋名單的一站。（攝影：蕭芷琳）
▲台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。（攝影：蕭芷琳）
▲位於台中東區福仁街住宅巷弄內的「麵屋本心」被饕客列為「台中必吃拉麵店」之一（攝影：蕭芷琳）

台中拉麵店推薦 台中東區美食 麵屋本心

地址：臺中市東區福仁街22號
營業時間：17:00–20:30；週四公休；公休時間依照 麵屋本心 FB 粉絲專頁公告為主。

更多台中美食推薦一次看

推薦閱讀：台中必買「劉麵包廠」蘋果麵包始祖在這！沒有蘋果的「蘋果麵包」才是經典。

推薦閱讀：台中豐原廟東必吃「廟東川代菱角酥」吃起來像炸熱狗！來這記得先抽號碼牌。

推薦閱讀：比手臂還長的蘋果派！台中新開幕「REPIE」蘋果派專賣店，店面竟是警衛室改裝。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
台中二郎系拉麵推薦！北海道必吃拉麵 MEN EIJI 台灣就吃得到，白飯免費續、絕對吃超飽。
台中二郎系拉麵推薦！北海道必吃拉麵 MEN EIJI 台灣就吃得到，白飯免費續、絕對吃超飽。
記者 蕭芷琳
點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。
點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。
編輯 李維唐
金子半之助、LULU豬聯名！午餐肉天丼新品吃，LULU豬燈加購、優惠一次看。
金子半之助、LULU豬聯名！午餐肉天丼新品吃，LULU豬燈加購、優惠一次看。
編輯 鄭雅之
名古屋最強早餐飯店Richmond hotel，提供超過40種早餐buffet，一次吃遍鰻魚飯、手羽先、味噌豬排等名古屋招牌料理。
名古屋最強早餐飯店Richmond hotel，提供超過40種早餐buffet，一次吃遍鰻魚飯、手羽先、味噌豬排等名古屋招牌料理。
特派員 Trish
【新竹食記】一喜鍋竹北店 - 內用咖哩飯、魯肉飯、飲品、杜老爺冰淇淋無限量供應，還有免費停車場
【新竹食記】一喜鍋竹北店 - 內用咖哩飯、魯肉飯、飲品、杜老爺冰淇淋無限量供應，還有免費停車場
雞蛋糕生活美學專題報告
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

麵屋本心

台中市東區福仁街22號
4.9