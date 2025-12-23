台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。

台中超強拉麵店推薦！隱身東區巷弄的「麵屋本心」每日僅營業3.5小時，主打牛骨清湯與黑蒜豚骨，免費加麵加飯，Google 4.9顆星必吃名單。

台中拉麵市場競爭激烈，但仍有店家憑藉鮮明定位脫穎而出。位於台中東區福仁街住宅巷弄內的「麵屋本心」，每日僅營業短短3.5小時，卻在Google累積超過4.9顆星高評價，被饕客列為「台中必吃拉麵店」之一。主打少見的牛骨清湯與黑蒜豚骨湯頭，加上免費加麵或加飯一次的高CP值策略，即便隱身巷弄，仍吸引大批拉麵迷專程前來。

▲台中超強拉麵店推薦「麵屋本心」每日僅營業短短3.5小時，卻在Google累積超過4.9顆星高評價（攝影：蕭芷琳）



▲台中超強拉麵店「麵屋本心」主打少見的牛骨清湯與黑蒜豚骨湯頭，還能免費加麵或加飯一次（攝影：蕭芷琳）

台中超強拉麵店「麵屋本心」一天只賣3.5小時！

走進麵屋本心，映入眼簾的是簡約日式風格與販賣機點餐設計，整體氛圍低調卻溫暖。店名「本心」，象徵回歸料理最純粹的初衷。店家選擇以高門檻的牛骨清湯作為品牌靈魂，透過長時間低溫熬煮、反覆過濾雜質，呈現出如琥珀般清澈的湯色，成功在台中拉麵圈建立高度辨識度。在餐點設計上，麵屋本心以「牛清湯」與「豚濃湯」雙主軸，滿足不同口味需求。

▲走進「麵屋本心」映入眼簾的是簡約日式風格與販賣機點餐設計，整體氛圍低調卻溫暖（攝影：蕭芷琳）



▲台中超強拉麵店「麵屋本心」店名象徵回歸料理最純粹的初衷（攝影：蕭芷琳）



招牌牛骨清湯系列中，鹽味與醬油口味最能體現牛骨原香，並可選擇日本鹹或台灣鹹，讓大家依習慣調整風味層次。叉燒配置同樣講究，牛叉燒採低溫舒肥製作，口感柔嫩多汁；豬叉燒則經炙燒處理，焦香與肉脂比例恰到好處。值得一提的是，每碗拉麵皆可免費續加一球麵或一份白飯。



▲台中超強拉麵店「麵屋本心」可選擇日本鹹或台灣鹹，讓大家依習慣調整風味層次（攝影：蕭芷琳）



▲台中超強拉麵店「麵屋本心」叉燒配置同樣講究，牛叉燒採低溫舒肥製作，口感柔嫩多汁（攝影：蕭芷琳）

高評價台中拉麵名單「麵屋本心」別錯過這間！

除了拉麵本體，麵屋本心在用餐細節上同樣獲得好評，從提供一次性髮圈、客製化鹹度選擇，到不收服務費的貼心經營模式，成功累積穩定回訪客群。餐後必點的「十勝鮮奶烤布丁」，更被不少網友譽為「被拉麵耽誤的甜點」，成為完美收尾。對於正在尋找台中高評價拉麵、或想體驗不同於主流風格的湯頭選擇，麵屋本心無疑是值得列入口袋名單的一站。

▲對於正在尋找台中高評價拉麵、或想體驗不同於主流風格的湯頭選擇，麵屋本心無疑是值得列入口袋名單的一站。（攝影：蕭芷琳）



▲位於台中東區福仁街住宅巷弄內的「麵屋本心」被饕客列為「台中必吃拉麵店」之一（攝影：蕭芷琳）

地址：臺中市東區福仁街22號

營業時間：17:00–20:30；週四公休；公休時間依照 麵屋本心 FB 粉絲專頁公告為主。

