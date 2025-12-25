台中一人壽喜燒！蜜柑關西風壽喜燒488元開吃，棉花糖壽喜燒 蛋慕斯超酷。

台中一人壽喜燒新選擇！草悟道新開「蜜柑關西風壽喜燒」，最便宜488元即可入門，開幕期間再推688元A5小菲力話題優惠。

台中壽喜燒控、一人壽喜燒愛好者最近又多了一個新選擇！台中草悟道旁全新開幕的「蜜柑關西風壽喜燒」，由樂軒松阪亭集團操刀，主打一人也能輕鬆享用的關西風壽喜燒套餐，鎖定想獨自好好吃鍋的消費族群。餐廳以京都風格為靈感，從用餐氛圍到料理方式都走正統日式路線，價格設定卻相當親切，最便宜套餐488元即可入門。開幕期間再加碼推出150g日本A5小菲力688元優惠，讓台中一人壽喜燒市場出現話題性新選擇。



▲「蜜柑關西風壽喜燒」有關西風壽喜燒選擇，嚴選福岡的三溫糖炒出糖色。

▲台中一人壽喜燒「蜜柑關西風壽喜燒」開在台中草悟道商圈。





台中一人壽喜燒「蜜柑關西風壽喜燒」新開店

蜜柑關西風壽喜燒以「款待感」作為餐飲核心，延續樂軒松阪亭集團十年前在台灣推廣關西風壽喜燒的經驗，並將其轉化為更貼近日常聚餐的形式。品牌定位中高端，卻能提供越級的日本調味與肉品品質，展現台灣關西風壽喜燒文化已趨近成熟。透過完整的料理流程與細膩的服務節奏，讓消費者在草悟道也能體驗宛如京都壽喜燒店般的用餐氛圍，吃的不只是料理，而是一段放慢步調的日式餐桌時光。



▲「蜜柑關西風壽喜燒」延續樂軒松阪亭集團十年前在台灣推廣關西風壽喜燒的經驗。





正統關西風、關東風壽喜燒都有

關西風壽喜燒的靈魂從第一步「撒糖」開始，蜜柑選用來自福岡的三溫糖，炒至焦糖色時散發淡淡麥芽香氣，再淋上日本愛知縣吟釀醬油，採用傳統熟成工序釀造，香氣中帶有清酒般的甘甜。肉品下鍋瞬間，糖香、醬香與肉香層層交織，形成溫潤不膩的獨家「蜜柑甜」，在口中慢慢回甘。搭配新潟魚沼越光米，還能選擇關西風、關東風棉花糖壽喜燒或昆布湯鍋，滿足不同口味喜好。而近期台灣壽喜燒掀起「蛋慕斯」熱潮在蜜柑關西風壽喜燒也能吃到。



▲台中新開店「蜜柑關西風壽喜燒」開幕推出150g日本A5小菲力688元優惠。





488元入門到A5和牛一次滿足

肉品選擇相當多元，最親民的「蜜柑盛和」套餐488元，可從牛雙拼、雞腿或豬三拼中擇一，提供200g肉量，適合初次體驗關西風壽喜燒，或想以輕鬆價格享受一人壽喜燒的消費者。想要更進階風味，則可選擇日本九州和牛雪花牛，提供極上與特上等級，並有每日限定部位。店內也提供不同水果風味的拉霸調酒，下班後微醺一下超紓壓。



▲「蜜柑關西風壽喜燒」最便宜套餐488元就有。

▲「蜜柑關西風壽喜燒」推出特色關東風棉花糖壽喜燒搶攻打卡版面。

台中 蜜柑關西風壽喜燒

地址：台中市西區中興街125號2樓

營業時間：

週一至週五 下午17:00-凌晨00:00

週六至週日 早上11:00-凌晨00:00

晚上23:00爲最後點餐時間





蜜柑關西風壽喜燒 開幕限定

1、日本A5小菲力套餐150g 新台幣688元 數量有限售完為止

2、即日起至2026年1月31日 初次用餐加入官方Line會員 贈半份特選豚肉雙拼





蜜柑關西風壽喜燒鍋底選擇

關西風壽喜燒、關東風棉花糖壽喜燒、昆布湯鍋





蜜柑關西風壽喜燒 寵物友善區

提供寵物友善用餐區 共3桌

台中美食最新推薦清單！

推薦閱讀：CAFE!N姊妹品牌「吉合製茶」台中開幕！買一送一優惠、6款人氣茶飲一次看，模範社區強勢登場。

推薦閱讀：台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。

推薦閱讀：台中火車站咖啡廳推薦！有純咖啡廳 復古美式風格，特調咖啡和厚片奶酥必點。





更多蜜柑關西風壽喜燒照片

▲台中新開店「蜜柑關西風壽喜燒」有各種水果風味拉霸調酒。