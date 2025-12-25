> 美食 > 台中一人壽喜燒！蜜柑關西風壽喜燒488元開吃，棉花糖壽喜燒 蛋慕斯超酷。

台中一人壽喜燒！蜜柑關西風壽喜燒488元開吃，棉花糖壽喜燒 蛋慕斯超酷。

tiger Walker 玩樂季壽喜燒台中美食新開店一人壽喜燒
2025-12-25 15:00文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:蜜柑關西風壽喜燒
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台中一人壽喜燒新選擇！草悟道新開「蜜柑關西風壽喜燒」，最便宜488元即可入門，開幕期間再推688元A5小菲力話題優惠。

台中壽喜燒控、一人壽喜燒愛好者最近又多了一個新選擇！台中草悟道旁全新開幕的「蜜柑關西風壽喜燒」，由樂軒松阪亭集團操刀，主打一人也能輕鬆享用的關西風壽喜燒套餐，鎖定想獨自好好吃鍋的消費族群。餐廳以京都風格為靈感，從用餐氛圍到料理方式都走正統日式路線，價格設定卻相當親切，最便宜套餐488元即可入門。開幕期間再加碼推出150g日本A5小菲力688元優惠，讓台中一人壽喜燒市場出現話題性新選擇。

▲「蜜柑關西風壽喜燒」有關西風壽喜燒選擇，嚴選福岡的三溫糖炒出糖色。
▲「蜜柑關西風壽喜燒」有關西風壽喜燒選擇，嚴選福岡的三溫糖炒出糖色。
▲台中一人壽喜燒「蜜柑關西風壽喜燒」開在台中草悟道商圈。
▲台中一人壽喜燒「蜜柑關西風壽喜燒」開在台中草悟道商圈。

台中一人壽喜燒「蜜柑關西風壽喜燒」新開店

蜜柑關西風壽喜燒以「款待感」作為餐飲核心，延續樂軒松阪亭集團十年前在台灣推廣關西風壽喜燒的經驗，並將其轉化為更貼近日常聚餐的形式。品牌定位中高端，卻能提供越級的日本調味與肉品品質，展現台灣關西風壽喜燒文化已趨近成熟。透過完整的料理流程與細膩的服務節奏，讓消費者在草悟道也能體驗宛如京都壽喜燒店般的用餐氛圍，吃的不只是料理，而是一段放慢步調的日式餐桌時光。

▲「蜜柑關西風壽喜燒」延續樂軒松阪亭集團十年前在台灣推廣關西風壽喜燒的經驗。
▲「蜜柑關西風壽喜燒」延續樂軒松阪亭集團十年前在台灣推廣關西風壽喜燒的經驗。

正統關西風、關東風壽喜燒都有

關西風壽喜燒的靈魂從第一步「撒糖」開始，蜜柑選用來自福岡的三溫糖，炒至焦糖色時散發淡淡麥芽香氣，再淋上日本愛知縣吟釀醬油，採用傳統熟成工序釀造，香氣中帶有清酒般的甘甜。肉品下鍋瞬間，糖香、醬香與肉香層層交織，形成溫潤不膩的獨家「蜜柑甜」，在口中慢慢回甘。搭配新潟魚沼越光米，還能選擇關西風、關東風棉花糖壽喜燒或昆布湯鍋，滿足不同口味喜好。而近期台灣壽喜燒掀起「蛋慕斯」熱潮在蜜柑關西風壽喜燒也能吃到。

▲台中新開店「蜜柑關西風壽喜燒」開幕推出150g日本A5小菲力688元優惠。
▲台中新開店「蜜柑關西風壽喜燒」開幕推出150g日本A5小菲力688元優惠。

488元入門到A5和牛一次滿足

肉品選擇相當多元，最親民的「蜜柑盛和」套餐488元，可從牛雙拼、雞腿或豬三拼中擇一，提供200g肉量，適合初次體驗關西風壽喜燒，或想以輕鬆價格享受一人壽喜燒的消費者。想要更進階風味，則可選擇日本九州和牛雪花牛，提供極上與特上等級，並有每日限定部位。店內也提供不同水果風味的拉霸調酒，下班後微醺一下超紓壓。

▲「蜜柑關西風壽喜燒」最便宜套餐488元就有。
▲「蜜柑關西風壽喜燒」最便宜套餐488元就有。
▲「蜜柑關西風壽喜燒」推出特色關東風棉花糖壽喜燒搶攻打卡版面。
▲「蜜柑關西風壽喜燒」推出特色關東風棉花糖壽喜燒搶攻打卡版面。



台中 蜜柑關西風壽喜燒

地址：台中市西區中興街125號2樓
營業時間：
週一至週五 下午17:00-凌晨00:00
週六至週日 早上11:00-凌晨00:00
晚上23:00爲最後點餐時間

蜜柑關西風壽喜燒 開幕限定

1、日本A5小菲力套餐150g 新台幣688元 數量有限售完為止
2、即日起至2026年1月31日 初次用餐加入官方Line會員 贈半份特選豚肉雙拼

蜜柑關西風壽喜燒鍋底選擇

關西風壽喜燒、關東風棉花糖壽喜燒、昆布湯鍋

蜜柑關西風壽喜燒 寵物友善區

提供寵物友善用餐區 共3桌

台中美食最新推薦清單！

推薦閱讀：CAFE!N姊妹品牌「吉合製茶」台中開幕！買一送一優惠、6款人氣茶飲一次看，模範社區強勢登場。

推薦閱讀：台中超強拉麵店！麵屋本心 一天只賣3.5小時、免費加麵加飯，4.9顆星高評價必吃。

推薦閱讀：台中火車站咖啡廳推薦！有純咖啡廳 復古美式風格，特調咖啡和厚片奶酥必點。


更多蜜柑關西風壽喜燒照片

▲台中新開店「蜜柑關西風壽喜燒」有各種水果風味拉霸調酒。
▲台中新開店「蜜柑關西風壽喜燒」有各種水果風味拉霸調酒。
▲「蜜柑關西風壽喜燒」最便宜套餐488元就有。
▲「蜜柑關西風壽喜燒」最便宜套餐488元就有。





提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
五月天雪花音樂盒來了！來台中文化創意產業園區五月天沉浸式展，順道拍五月天公仔。
五月天雪花音樂盒來了！來台中文化創意產業園區五月天沉浸式展，順道拍五月天公仔。
記者 楊婷雅
宜蘭在地60年香酥蔥燒餅！宜蘭伴手禮推薦三合餅舖，從炭火老味道到全蔬食新風。
宜蘭在地60年香酥蔥燒餅！宜蘭伴手禮推薦三合餅舖，從炭火老味道到全蔬食新風。
紫色微笑
台中咖哩控必吃！壱絕咖哩直火炭燒每日限量80份，三倍海老濃蝦、豬頰咖哩推薦。
台中咖哩控必吃！壱絕咖哩直火炭燒每日限量80份，三倍海老濃蝦、豬頰咖哩推薦。
貪食瑞秋a口袋名單
孤獨的美食家實訪第99家千葉美食！漁師めしはまべ、180年祕湯，百年食堂重現漁夫料理，絕品炸竹莢魚定食。
孤獨的美食家實訪第99家千葉美食！漁師めしはまべ、180年祕湯，百年食堂重現漁夫料理，絕品炸竹莢魚定食。
小虎食夢網
大阪平價居酒屋！串炸田中 8元串燒，東京、名古屋都有，狂嗑整盤也不傷錢包。
大阪平價居酒屋！串炸田中 8元串燒，東京、名古屋都有，狂嗑整盤也不傷錢包。
記者 蕭芷琳
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊