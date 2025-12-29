島語吃到飽台茂必吃攻略！雪蟹腳 蜂蜜拿鐵新菜先拿，桃園吃到飽控先做功課。

漢來島語吃到飽首次插旗桃園！9座島檯一次到位，從頂級海鮮、板前日料到中西熟食與調酒甜點，把自助餐吃成一場講究細節的餐飲體驗。

桃園吃到飽控開動吃！漢來島語終於在12/29正式插旗桃園台茂購物中心，將原先的漢來海港原地升級，延續島語將自助餐升級為高端餐飲體驗的定位，主打完整9座島檯規畫，結合現做料理、餐酒搭配與職人聯手概念，讓用餐不只是取餐，而是一段節奏分明的味覺旅程。並秉持著不複製而是再進化的展店理念，從空間設計、動線規畫到料理內容全面升級，主打結合Fine Dining精神為桃園人帶來高端吃到飽體驗。



▲漢來島語吃到飽台茂規劃9座島檯。（攝影：鄭雅之）

▲漢來島語吃到飽「沁區」飲品陣容結合多方職人合作。（攝影：鄭雅之）





漢來島語首度插旗桃園！9座島檯一次到位

完整規畫「沁、鮮、盛、爍、極、煲、膳、炙、繽」9座島檯，是島語吃到飽最具代表性的核心特色。島語桃園台茂店在空間與動線上延續品牌精神，透過挑高設計與島檯環繞配置，讓取餐成為流動的用餐體驗。迎賓入口融入洞穴意象，搭配光影與裝置藝術，營造山海交會的沉浸感。前後座席區各有風景，前區以海流線條展現動態感，後區則透過科技投影呈現四季山林景致，讓吃到飽也能兼具視覺層次與場域氛圍。



▲漢來島語吃到飽台茂店迎賓入口融入洞穴意象，搭配光影與裝置藝術，營造山海交會的沉浸感。（攝影：鄭雅之）





海鮮控必攻的鮮區與盛區！新增雪蟹腳與現流生魚片

海鮮始終是島語最受矚目的亮點之一。「鮮區」主打高規格冷盤與冰鎮海味，新推出來自南極深海的雪蟹腳，肉量飽滿不空殼，透過急速活凍技術保留原始鮮甜；野生沙公則以細胞活存技術鎖住蟹肉細緻口感，口感媲美現撈現食。「盛區」則以日式料理見長，提供現點現做的炙燒握壽司與手捲，並每日引進台東成功漁港直送的現流生魚片，強調鮮度與品質，讓海鮮控每一口都吃的出高水準。



▲漢來島語吃到飽台茂「鮮區」新推出來自南極深海的雪蟹腳、野生沙公。（攝影：鄭雅之）





中西熟食展現料理深度！甕仔雞與直火排餐

熟食表現同樣是島語實力所在。「膳區」聚焦中式經典與功夫菜色，其中甕仔雞選用淨安牧場為島語獨家培育的雞種，具備產銷履歷，經高溫烘烤後外皮金黃酥香，肉質仍保有彈性與甜度，展現中式烤工的成熟火候。同步供應片皮櫻桃鴨、佛跳牆等經典菜色，讓平日用餐也有年節級的豐盛感。「炙區」則以西式直火料理為主，現烤牛排、戰斧豬排與迷迭香羊排搭配主廚特製醬汁與配菜，呈現宛如高級牛排館的完整體驗。也有和世界麵包冠軍得主－王鵬傑師傅合作的酥皮濃湯、法式松露野菇濃湯搭小可頌。



▲漢來島語吃到飽台茂推薦必吃，膳區、炙區中式經典與功夫菜色、西式直火料理。(攝影：鄭雅之)



▲漢來島語吃到飽台茂「盛區」炙燒握壽司推薦吃。（攝影：鄭雅之）







職人聯手獻技！調酒甜點為餐期畫下亮點

用餐尾聲同樣精彩，「沁區」飲品陣容結合多方職人合作，新品蜂蜜拿鐵選用高雄60年老字號文誠蜂蜜調製，風味自然純淨。創意調酒則攜手亞洲50大酒吧Bar TCRC主理人阿翔，推出桃園店限定調酒「好桃氣」，以伏特加為基底，融合黑面蔡楊桃汁與水蜜桃風味，清爽不膩。「繽區」甜點除現做Gelato冰淇淋外，也新增「奶黃水無月」、「芋芯冰糕」多款日式和菓子，讓整場自助餐體驗在甜點與酒香中收尾。



▲漢來島語吃到飽台茂「沁區」推出桃園店限定調酒「好桃氣」。（攝影：鄭雅之）

▲漢來島語吃到飽甜點不能錯過現做Gelato冰淇淋。（攝影：鄭雅之）





島語 桃園台茂店 餐廳資訊

坪數：450坪

座位數：270位

店址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6樓 (台茂購物中心6F)

訂位電話：(03) 286-8081





島語 桃園台茂店 餐價

午 餐 平日NT$1,490 ／ 假日NT$1,790

下午餐 週五、假日 NT$1,490

晚 餐 平日 NT$1,790 ／ 假日NT$2,090

(以上均需另加收10%服務費)





島語 桃園台茂店線上訂位網址

https:cc/XaGq3D





島語桃園台茂店 必吃推薦清單

海鮮控第一輪必拿

南極雪蟹腳：肉量厚、不空殼，鮮甜度高，是鮮區最具指標性的主角

野生沙公：蟹肉紮實細緻，口感接近現撈等級

進口冰鎮鱈場蟹腳：冰鎮處理保留原味，適合不愛重調味的饕客

法國海螺：冷盤區少見品項，口感脆彈、海味乾淨



日料與現流系重點

台東成功漁港現流生魚片：每日直送，鮮度穩定

炙燒握壽司：星鰻、和牛、比目魚側緣，油脂香氣表現突出

干貝海膽手捲、甜蝦明太子手捲：現點現做，口感層次明顯

長野信州味噌湯：風味溫潤，適合穿插休息味蕾



烤物與炸物必吃

現烤生蠔噴琴酒：爍區限定，酒香提鮮、不搶蠔味

日式烤香魚、一夜干：鹹香耐吃，適合搭清酒

雪絲海老揚、炸生蠔、鮑魚天婦羅：極區炸物代表

虎斑花枝炸物系列：八寶卷、花枝丸、花枝蝦仁油條，台式靈魂必拿



中式與名店聯名強項

宜蘭櫻桃鴨片皮烤鴨：皮酥油潤，是膳區招牌

名人坊鮑魚燒賣皇、長春捲：港點水準高，聯名必點

福園一品香東坡肉：肥瘦比例佳，入口即化

甕仔雞：島語專屬雞種，肉質甜嫩彈牙

極品佛跳牆：平日也能吃到年菜等級用料



西餐直火重點

現烤美國肋眼／菲力牛排：熟度掌握穩定

台畜好欣豬戰斧豬排：濕式熟成，肉質柔嫩

迷迭香羊排：香料表現乾淨、不腥

魚子醬蒜香帆立貝：新菜必吃，西餐區完成度高

假日晚餐半尾龍蝦：記得留胃給這一道



湯品與煲類亮點

花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯：使用松葉蟹腳，酒香溫潤

XO醬鮮蚵煲：東石鮮蚵搭生食級雞蛋，濃郁下飯型



飲品與酒款一定要喝

世界冠軍咖啡師烘焙咖啡：百萬咖啡機出杯，品質穩定

華剛精品莊園茶：高海拔茶款，餐中解膩

蜂蜜拿鐵：文誠蜂蜜調製，香而不膩

桃園店限定調酒「好桃氣」：清爽型佐餐酒

菊正宗清酒：搭日料、烤物都合拍



甜點收尾必拿

現做Gelato冰淇淋：6種口味，質地細緻

日式和菓子：奶黃水無月、芋芯冰糕、紅豆銅鑼燒

雪果花生麻糬：口感軟Q，適合最後收尾





漢來島語吃到飽台茂照片

▲漢來島語吃到飽台茂「盛區」則以日式料理為主，提供現點現做的炙燒握壽司與手捲，並每日引進台東成功漁港直送的現流生魚片。（攝影：鄭雅之）

▲漢來島語吃到飽和世界麵包冠軍得主－王鵬傑師傅合作的酥皮濃湯、法式松露野菇濃湯搭小可頌。

▲漢來島語吃到飽「一島檯一餐酒」的Wine Paring服務，「盛區」搭配日本神戶360年老字號「菊正宗清酒」。（攝影：鄭雅之）