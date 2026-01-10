北海道必買伴手禮快閃台北！SNOWS生巧克力夾心餅乾3大人氣款，信義區就有。

不用飛日本也能入手！日本北海道必買伴手禮、冬季限定甜點SNOWS首度登台快閃，生巧克力夾心餅乾等人氣商品，成為農曆年前送禮新選擇。

對許多人來說，日本北海道必買伴手禮清單中，總少不了冬季限定甜點「SNOWS」！近年在日本甜點圈掀起熱潮的SNOWS，這次選在農曆年前以期間限定形式首次登台，率先在台北信義區新光三越快閃亮相。只在冬天製作、每日限量販售的設定，讓SNOWS在日本向來一盒難求，也成為不少旅人心中「沒買到會遺憾」的北海道伴手禮代表。這次快閃來台，帶來三款經典人氣巧克力餅乾、松露可可球，



▲北海道伴手禮SNOWS首次快閃台灣，帶來三款人氣巧克力甜點。(攝影：鄭雅之)

▲北海道伴手禮SNOWS台灣首間快閃店開在信義區新光A11。(攝影：鄭雅之)





日本北海道必買伴手禮！SNOWS生巧克力夾心餅乾首次登台

SNOWS能在眾多北海道甜點中脫穎而出，關鍵在於對季節的極致執著。品牌只使用冬季時期的北海道牛乳製作甜點，風味比起其他季節更濃郁、口感更滑順。搭配以永續方式飼養的雞蛋，讓甜點呈現出厚實卻不膩口的特色。也因這樣的風味辨識度，SNOWS常被甜點迷列為日本北海道必買伴手禮中，專屬冬天的代表選項。



▲北海道人氣伴手禮SNOWS首度快閃台灣。(攝影：鄭雅之)





三款巧克力甜點不用飛北海道就能吃到

這次來台的三款商品，各自對應不同送禮需求。「生巧克力夾心餅乾」以酥脆與柔滑並存的口感成為人氣首選。「松露可可球」主打濃郁可可風味，內餡則是濃而不膩口的放牧牛乳鮮奶油，適合喜歡成熟甜點的人。「森之木」外型猶如樹枝般，口感則是有可麗餅脆片、杏仁與酥皮碎片結合多層次脆感與巧克力香氣，展現北海道甜點細膩的一面。三款風格明確，也難怪被視為北海道伴手禮人氣選擇。



▲SNOWS最招牌必買的「生巧克力夾心餅乾」，以鐵板煎製的酥脆餅乾，中間夾入北海道冬季放牧牛乳製成的生巧克力。(攝影：鄭雅之)

包裝質感讓伴手禮更有記憶點

除了風味，SNOWS在包裝設計上同樣讓人留下深刻印象，使用日本知名版畫家大谷一良先生的作品。雪國風景插畫低調卻耐看，呈現出北海道冬日靜謐的氣氛，讓甜點不只是食品，更像是一份被好好保存的冬季記憶。對於想找質感型日本北海道必買伴手禮的人來說，SNOWS同時滿足好吃與好看的期待，也讓送禮多了一份安心感。



▲SNOWS包裝選用日本知名版畫家大谷一良先生作品，呈現「記憶中的北海道山景」。(攝影：鄭雅之)

▲SNOWS「松露可可球」主打濃郁可可風味，冰冰的吃猶如在吃巧克力牛奶冰淇淋。(攝影：鄭雅之)

SNOWS 北海道冬季限定甜點

販售品項：生巧克力夾心餅乾、松露可可球、森之木





SNOWS台北快閃時間

地點：新光三越台北信義新天地A11 1F

快閃時間：即日起至2026年1月15日





SNOWS台中快閃時間

地點：新光三越台中中港店B2

快閃時間：2026年1月17日至2026年2月11日









更多北海道伴手禮SNOWS快閃台灣照片

