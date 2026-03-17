百年茶廠手搖杯買一送一！吉嶼山茶插旗台中，花形冰磚手搖杯買一送一開喝。

吉嶼山茶台中黎明店開幕主打花形冰磚與百年茶廠茶葉，結合酸柑茶與茶磚奶推薦品項，並導入小熊菓子甜點，打造手搖飲與甜點一次滿足的新據點。

▲吉嶼山茶打造台中黎明旗艦店，主打茶磚與花形冰磚設計，4/1起推出買一送一優惠吸引粉絲朝聖。



▲吉嶼山茶以百年茶廠茶葉結合手搖飲，搭配花形冰磚提升視覺與風味層次成為話題。

百年茶廠加持結合酸柑入茶

▲吉嶼山茶將客家酸柑融入茶飲設計，搭配花形冰磚打造層次豐富的風味體驗。

茶磚奶與果冰磚成為必喝亮點

▲吉嶼山茶主打琥珀紅茶磚奶與輕烏龍茶磚奶，搭配買一送一與免費贈飲活動吸引粉絲。

小熊菓子甜點進駐同步開賣

▲吉嶼山茶導入小熊菓子甜點，蛋塔與奶芙同步開賣讓粉絲多元搭配。



▲吉嶼山茶打造台中黎明旗艦店，主打茶磚與花形冰磚設計，4/1起推出買一送一優惠吸引粉絲朝聖。

吉嶼山茶 營業資訊

吉嶼山茶 試營運及開幕優惠活動

4月1日青香潤金萱 買一送一（每人限購 1 組）

4月2日琥珀紅・茶磚奶 買一送一（每人限購 1 組，限量 100 名）

4月3日「輕烏龍茶磚奶」開店前 50 名免費贈飲

4月4日「一顆凍檸」開店前 50 名免費贈飲

4月1日~4月20日消費滿150元加入會員，即贈「好運皂」乙份

4月20日前全品項 85 折優惠(優惠不併用)

飲料買一送一要喝！近期茶廠結合手搖杯是一大話題，這次台中新手搖杯「吉嶼山茶」主打與百年茶廠合作，選用百二歲與華岡茶葉作為基底，並且特別設計茶磚、花形冰磚讓飲品從視覺到風味都多了一層變化。這次「吉嶼山茶」台中打造全新旗艦店，並且4/1起推出快閃買一送一優惠，飲料控通通要朝聖。吉嶼山茶主打與百年茶廠合作，選用百二歲與華岡茶葉作為基底，強調茶葉本身的品質與製程細節。透過職人現場沖煮，讓茶湯風味維持穩定，同時也帶出不同茶種的香氣特色。除了經典茶款，品牌也將台灣傳統的客家元素「酸柑」融入飲品，為整體風味增加酸香與深度。搭配標誌性的花形冰磚設計，讓每一杯飲品在口感與文化層次上都有更多變化，形成與一般手搖飲不同的辨識度。在品項設計上，吉嶼山茶以茶磚系列作為主軸，其中「琥珀紅茶磚奶、輕烏龍茶磚奶」以穩定比例呈現濃厚與清爽的平衡，是入門推薦款。果冰磚系列則加入檸檬與香橙等在地水果，讓整體風味更有層次與清新感。配合試營運活動，吉嶼山茶在4/1-4/2推出指定飲品買一送一，4/3-4/4推出前50名「免費送飲料」，讓台中飲料控準時朝聖。除了茶飲本身，吉嶼山茶也將同集團的「小熊菓子甜點」導入店內，讓喝飲料同時多了搭配選擇。現場供應蛋塔與奶芙兩大系列，蛋塔包含經典原味、金箔布朗尼與炙燒甜玉米口味，強調層次與口感變化。奶芙則有提拉米蘇、開心果與卡士達等選項，讓粉絲們喝飲料、吃甜點一次滿足。地址：台中市南屯區黎明路二段 382 號（台中黎明店）