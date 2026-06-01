全家飲控菜單！13款夏日低卡新品，6.0高蛋白濃豆乳 櫛瓜包先搶。

全家13款減脂新品強勢登場。必吃日本歐樂包微波蔬菜，加碼高蛋白穀物飯與7款嫩雞胸打造夏日健康餐盤。編輯 鄭雅之表示：全家根本是健身族的好朋友！

隨著天氣越來越熱，換上清涼短袖的季節也正式宣告來臨，讓體態管理與增肌減脂再次成為大家的熱門話題。全家便利商店這次貼心當起大家的健康神隊友，一口氣端出了13款全新的健康志向食飲新品，從外食族最缺的原型蔬菜、運動後必吃的高蛋白穀物飯、到7款冷藏嫩雞胸與超濃豆乳通通都有。全方位包辦大家的一日三餐，讓想要控制熱量的朋友可以隨心所欲地自由搭配，輕鬆吃出沒有負擔的夏日夢幻餐盤。



▲外食族利用全家健康志向新品自製輕盈餐盤，將微波即熟的歐樂包完美搭配，打造高纖低卡的夢幻增肌減脂餐。





日本專利歐樂包蔬菜鎖住現蒸清甜

在進食的時候，先吃蔬菜再吃肉是許多飲控族增加飽足感的小秘訣，但外食族想要吃得新鮮卻非常麻煩。全家這次特別獨家導入日本便利商店最新專利技術的歐樂包，推出了冷藏的青花菜與櫛瓜片。這款蔬菜包主打完全不需要清洗與裁切，甚至連袋子都不必撕開，就能直接放進微波爐裡加熱。在極短的時間內就能把生蔬菜快速微波至熟透，完美鎖住食材原本的甜味與水分，吃起來的口感就像現蒸一樣濕潤又清脆。



▲全家纖食應援系列獨家引進日本專利技術的歐樂包青花菜蔬菜包，主打生鮮蔬菜免洗免切，不拆袋直接放進微波爐加熱。





療癒冷凍秋葵與黃金玉米排隨手補菜

除了劃時代的微波冷藏蔬菜包之外，這次在冷凍庫裡也有非常厲害的原型蔬菜新選擇。像是口感豐富且富含膳食纖維與果膠的元氣秋葵，包裝上特別採用了立體的袋裝設計，可以直接穩穩地站立在辦公桌上，非常方便上班族在下午小餓的時候隨手拿來補給。而飽滿多汁又帶有自然清甜的黃金玉米排，除了直接微波食用之外，回家還能刷上自己喜歡的醬汁放進氣炸鍋或烤箱料理，幫自己的減脂餐增添更多變的風味。



▲全家推元氣秋葵、鮪魚穀物飯新品，夏日飲控加熱即食。





聯名營養師監製穀物飯只要銅板價

想要在運動後無痛補充優質的蛋白質與碳水化合物，絕對不能錯過這次全家與百年穀物品牌桂格的超強聯名。由專業運動營養師楊承樺親自監製，推出了雞肉穀物飯與鮪魚穀物飯2款冷凍餐食。無論是帶有溫潤醬香的雞肉口味，還是黑胡椒微辣與隱味奶香交織的鮪魚口味，裡面都搭配了超有嚼勁的超纖穀米與豐富蔬菜。每一份都含有11公克以上的優質蛋白質，重點是只要49元的銅板價，待在家裡也能隨時微波加熱開吃。



▲全家運動應援攜手百年品牌桂格，推出由營養師監製的冷凍雞肉穀物飯與鮪魚穀物飯，49元銅板價提供含有11公克以上的豐富蛋白質補給。





7款口味嫩雞胸專區吊掛陳列超好挑

為了讓健身族群在挑選主食肉類時更加直覺便利，全家這次特別把大家最愛的冷藏雞胸肉打造成專屬專區。不僅陸續換上了質感的健康志向新包裝，吊掛式的陳列更讓人一眼就能鎖定目標。全系列總共規劃了7款不同的獨特風味，包含了酸甜開胃大份量的招牌韓式嫩雞胸、微辣且帶有番茄清新香氣的美式經典嫩雞胸、以及充滿家常風情的古早味香滷嫩雞胸，打破了飲控餐單調乏味的刻板印象，天天都能換主菜。



▲全家推出13款涵蓋主食、蔬菜與高蛋白飲品的健康志向鮮食大軍，並打造7款冷藏嫩雞胸專區，讓消費者輕鬆實踐健康餐盤自由配。





超濃豆乳輕鬆喝進大營養

如果運動完想要用更快速的方式補充能量，全家也同步帶來了兩款在便利商店通路中，蛋白質含量超級高的豆製飲品。全通路獨家販售的「元初無加糖6.0高蛋白濃豆乳」，只保留黃豆最濃醇的初漿且完全不添加豆粉，喝起來只有滿滿的黃豆香氣而沒有令人害怕的豆腥味。另外還有嚴選非基因改造黃豆製成的「義美無加糖6.0高蛋白豆奶」，口感香醇滑順且零膽固醇，每100毫升都含有高達6公克的蛋白質，天天喝也完全沒有負擔。



▲全家獨家販售6.0高蛋白豆乳，運動後快速補給、無豆腥味。





全家健康鮮食新品

歐樂包青花菜蔬菜包（指定店舖限定）：39元，日本專利包材，免洗免切微波即熟。

歐樂包櫛瓜片蔬菜包（指定店舖限定）：49元，保留原型蔬菜鮮甜，鎖水口感宛如現蒸。

元氣秋葵（冷凍）：39元，立體包裝好拿即食，富含飽足感膳食纖維。

黃金玉米排（冷凍）：39元，飽滿多汁，適合微波或搭配氣炸鍋料理。

桂格聯名雞肉穀物飯（冷凍）：49元，營養師監製，每份含12.2克蛋白質。

桂格聯名鮪魚穀物飯（冷凍）：49元，黑胡椒與隱味奶香交織，每份含11.8克蛋白質。

元初無加糖6.0高蛋白濃豆乳：45元，全通路獨家，無添加黃豆粉，特濃初漿無豆腥味。

義美無加糖6.0高蛋白豆奶：30元，超商通路獨家，非基改黃豆製成，口感順口香醇。





雞胸肉專區

大份量120g系列（每包69元）：招牌韓式嫩雞胸（酸甜開胃）、美式經典嫩雞胸（清新番茄微辣）、古早味香滷嫩雞胸（家常滷汁）、秘香椒麻嫩雞胸（蒜香椒麻）。

經典舒肥系列（每包59元）：義式經典嫩雞胸（肉質細嫩）、香蔥經典嫩雞胸（淡淡蔥蒜油蔥香）、法式香草嫩雞胸（特製舒肥香草風味）。





飲控也能吃外食、喝飲料！

推薦閱讀：飲控喝手搖杯！Cofit 攜手植蘊 高蛋白手搖杯開喝，益生菌 高蛋白一杯抵一餐。

推薦閱讀：飲控外食選擇！潮味決133飲控餐盤輕盈吃，青花椒新品滿額送飲料。

推薦閱讀：誰說吃超商不健康！7-11輕食6大新品推薦，鮪魚蔬菜捲餅 蒸玉米飲控也要吃。