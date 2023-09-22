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新北蘆洲美食｜謙謙烘焙～菠蘿麵包買一送一，另推出各式中秋月餅，現場購買或是預訂皆可

2023-09-22 15:10:06 麥的小窩 人氣：113
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窩客好文

麥的小窩

發表篇數：710篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 蘆洲區

造訪商家：謙謙手感烘焙
place新北市蘆洲區復興路52號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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謙謙烘焙是小麥個人非常推薦的蘆洲麵包店，吃過一次就深深被圈粉了

而且菠蘿麵包買一送一更是非常高CP值

只要來到蘆洲附近，小麥一定會特意繞過來買一些回去吃

朋友看到我的分享也一直想來買，無奈上次要來的時候剛好碰上公休日

這天剛好趁著聚會就揪著一塊來買～

初訪→新北三重、蘆洲麵包｜謙謙手感烘培～菠蘿麵包買一送一很超值，就在三民高中捷運站一號出口旁

 

【目錄索引】

‧謙謙烘焙-月餅介紹

‧謙謙烘焙-麵包介紹

‧謙謙烘焙-店家資訊

 

謙謙烘焙就在新北蘆洲，位置就在三民高中站捷運站1號出口旁

交通位置非常方便

店面不大，但麵包種類並不少，重點是好吃！！

 

【謙謙烘焙-月餅介紹】

中秋節快到了，謙謙烘焙除了麵包也推出了多款月餅系列

月餅系列可以單買，也有6入12入的盒裝

包裝精緻有著美麗的色彩，拿來送禮也相當體面大方

比較可惜的是，當天一點多來的時候賣到只剩下黃金月娘及烏豆沙蛋黃酥

 

這次選了六入的包裝

黃金月娘三個加烏豆沙蛋黃酥三個

 

黃金月娘是我比較少看到的月餅口味

而烏豆沙蛋黃酥上面灑上不少的黑芝麻，粒粒飽滿看起來很可口

 

▲烏豆沙蛋黃酥

 

外皮顏色呈現漸層的金黃色澤，烤得恰到好處

黑芝麻給的也特別多

 

可以看到一層一層交疊的餅皮，咬下去有酥鬆感，香酥不油膩

 

鹹蛋黃帶點微濕潤感，不會太乾

綿密的烏豆沙餡有著香甜的口感但完全不會過於甜膩

搭配鹹香的鹹蛋黃，甜鹹交織、不甜不膩

可以品嚐到酥、香、甜、鹹的豐富口感

 

▲黃金月娘

 

比較常見的月餅有蛋黃酥、鳳梨酥、芋頭酥等等

黃金月娘倒是小麥第一次看到，而且小巧的模樣讓人忍不住想買來吃吃看

 

切開後，可以看到餅皮只有薄薄的，雖然薄薄的但也有層層堆疊著

內餡有綠豆沙及鹹蛋黃，一口咬下彷彿只要輕輕抿著綠豆沙內餡就會在嘴裡慢慢化開

剛吃第一口的印象，就讓我跟男友感到非常驚艷

一開始先感受到綿密細緻不甜膩的綠豆沙內餡，接著是鹹香微帶點沙沙的鹹蛋黃

不甜不膩的口感，會讓人一口接著一口，非常涮嘴

 

【謙謙烘焙-麵包介紹】

▲紅豆麵包

 

謙謙烘焙有許多歐式麵包，麵包體都非常柔軟細緻

所以讓小麥一吃就愛上

切開柔軟的麵包，裡面的紅豆內餡給的非常多且還有加入些許麻糬

原本看到這麼多的紅豆內餡還擔心會太甜，沒想到完全不甜不膩

多了麻糬更增添層次的口感

 

▲咖哩麵包

 

有些人不愛吃甜食或是甜麵包

「來就補」！謙謙烘焙也有推出一些鹹口味的麵包

像這款咖哩麵包就很推薦

依舊有著軟中帶點Q勁的歐式麵包外體，咖哩內餡是辛香辣味道比較明顯的咖哩

帶點微微的辣度、咖哩香氣濃郁

 

▲冰心美人

 

這一款許多麵包烘焙坊都有，謙謙烘焙的冰心美人是使用軟法口感的麵包

對於一些不愛麵包太有嚼勁口感的人，非常適合

內餡的奶油也不會讓人覺得太膩口的那種，帶點鹹鹹的奶油口感

 

謙謙烘焙的麵包及月餅系列不止小麥愛吃，連分享給同事品嚐也獲得大大的讚賞

這次比較可惜的是，這次沒品嚐到謙謙烘焙推出的芋頭酥2.0「有流芯內餡的千層芋頭酥」

只好等下次嘍～

 

【謙謙烘焙-店家資訊】

店名：謙謙手感烘焙

地址：新北市蘆洲區復興路56號

營業時間：07:00~20:00（週六公休）

電話：0989-689 875

粉絲專頁：https://www.facebook.com/chienbakeshop

 

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