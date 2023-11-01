我在圓一個夢，圓一個什麼樣的夢！？

圓一個全家出國的夢，達陣！

附註：

這一次我們選擇喜鴻旅行社，而且還贈送無料WIFI機5日，網路即時打卡超方便！

因為疫情的關係，現今出國的模式也改變非常多，以下是5日心得：

01.善用信用卡無料停車，開車前往桃園停車場，還可以無料的機場來｜回接送。

02.搭機報到時間建議提早2小時以上，比較保險。（2023年出國人數超多！）

03.行李托運採用個人自助式方式。（自己刷護照｜自己貼行李條碼。）

04.護照通關採用自動電子化作業，只要按壓指紋｜辨識臉孔便可以出關，而如今護照出國不需要加蓋印章，在人力上省略非常多時間。

05.個人托運行李限重個人23公斤，隨身行李是7公斤；以前夫妻可以共用總重46公斤，現在不行了。

06.日本關西氣候乾燥，5天下來喉嚨超養，建議多喝水。

07.此次行程採用OPPO Reno10 Pro+手機拍攝，人像｜夜景效果不錯！

☑整個疫情讓出國旅遊改變和以往不一樣，不過～這樣子也算是累積經驗。

睽違了4年之後，終於再度出國旅遊～這次前往日本關西，第1天從桃園機場搭機前往→關西空港。

第1站是神戶的北野異人館街，這是一個充滿異國風情的地區，有許多保存完好的西式建築，曾經是異國人的住宅｜領事館。

因為神戶港口的因素，日本和外國人商業交易往來繁盛，在這每條街道都非常有異國風味，因此吸引許多遊客前來遊玩。（有些住所參觀有料。）

當地最知名的建築物之一：▼風見鶏の館，外觀是一座紅色的磚造建築，屋頂上有一個公雞形狀的風向標，興建於1910年，是德國貿易商人的住宅，來個自拍～

和風見鶏の館齊名的▼萌黃の館，則是1903年美國總領事的住宅洋房，外觀是大面積淺綠色色系，和周圍的花草樹木融合成一體～

北野天滿神社是一座祭祀學問之神菅原道真的神社，位於風見鶏の館的右邊，這裡可祈求學業進步，也可以祈求生意興隆｜戀愛順利的神社。

神戶六甲牧場是一個位於六甲山上的休閒農場，著名是美味的乳製品｜冰淇淋。

現場點選新鮮牛奶製作霜淇淋牛奶｜開心果口味，即使是秋天季節，口感依舊細緻滑順，濃醇香好吃～

風見鶏本舗必吃：烤芝士蛋撻（一盒1,296日幣），買一盒回飯店當宵夜，超綿密口感，微甜好吃。

這裡也有星巴克｜神戶北野異人館店，外觀也非常異國風味，礙於時間關係，無法進入品嚐一杯咖啡。

街道兩側都有設置▲防撞柱，上面都有當地不同建築物標誌，就連▼水孔蓋也是。

神戶臨海樂園 umie｜神戶港塔，是神戶港灣區的兩個熱門景點，可以欣賞美麗的海景｜夜景，也可以享受購物｜美食的樂趣。

▼神戶臨海樂園 umie是大型的購物中心，有各種品牌的精品商店｜美食廣場，我們前往超市購買當地季節水果～

漂亮的麝香葡萄｜蘋果｜柿子都超便宜，尤其是麝香葡萄沒有籽，甜又好吃。（一袋1,380日幣 ）。

神戶港塔是神戶的地標建築（興建1963年），高108米，是一座紅色的雙曲面塔，目前正在整修中，對面是：川崎世界｜美利堅公園，在夜晚可以欣賞神戶港塔和周邊建築的燈光秀～

今晚入住神戶波多比亞飯店｜Kobe Portopia Hotel，客房窗外景觀不錯，可以欣賞神戶都市的夜景。

神戶波多比亞飯店一樓大廳視野高挑，在夜晚時刻，有一種溫馨浪漫的感覺～

客房舒適明亮，其次日本有一個特色，那就是廁所均有免治馬桶，而且還會自動感應沖水，算是十分便利。

浴室部分，沖澡水流量大，超舒服！早上｜晚上我都會沖澡；而飯店附設三溫暖則是有料

晚餐則是在一樓的餐廳吃飯，採用 buffet 的方式，菜色種類頗多，麵包有可愛動物造型，現煎牛肉好吃～

お休みなさい～日本！