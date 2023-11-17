《韓聚》算是偏台式口味的韓式料理，有許多不辣的餐點，對於愛吃韓式料理又不吃辣的我來說，是相當友善的店，餐點份量足、價位又不貴，用餐時間人潮絡繹不絕，店裡幾乎一直處於客滿狀態，我這天受到幸運女神疼愛，店裡的最後一個空位留給了我，由於平日下午有空班，不想等待的朋友，建議先訂位喔！

【韓聚韓式料理 店家資訊】

《韓聚》

地址：新北市新莊區民安路188巷3弄11號

電話：2206-5222

營業時間：

一 ~ 五：1130~1400，1700~2030

六、日：1130~1500，1700~2100

在鴻金寶麻吉廣場的旁邊，鄰近四維市場，是下新莊非常熱鬧的地點

【韓聚韓式料理 環境介紹】

有提供免費茶飲，這天提供的是「無糖麥茶」和「加糖紅茶」

喜歡甜、不喜歡甜的朋友都照顧到了

冰箱裡也有提供韓國燒酒和果汁

不習慣使用扁筷的話，店家也有提供圓筷喔！

【韓聚韓式料理 菜單】

對於不吃辣的我來說，能吃的韓式料理種類相當有限

而《韓聚》有提供許多不辣的餐點，這點非常符合我的需求

除了「蒜味蛤蜊雞湯鍋400元」和「人蔘糯米雞420元」外

餐點價位落在160~250之間，價格不算貴

且均附白飯和小菜(單點類、拌飯和拌麵除外)

【韓聚韓式料理 餐點】

有六種不同口味的小菜，餐點會附三道小菜，可以免費無限續

《豬肉烤肉定食 160元》

除了烤地瓜不能續外，其他小菜都能續吃到飽

因為餐點份量很足，續小菜時請務必斟酌食量，以能吃完為主，避免浪費喔！

豬肉烤肉很合我口味，沒有太多肥肉，且因為加洋蔥拌炒，因此肉吃起來帶有甜味，非常好吃~很下飯！

海帶蛋花湯味道很清淡

我是習慣最後才喝湯，在吃完味道相對重的小菜、主餐後，用味道較為清淡的海帶蛋花湯來冷靜味蕾，個人覺得還不錯。

《小菜 免費無限續吃到飽》

「韓式泡菜」比較偏酸，是我不需要喝水的辣度

(我完全不吃辣，連胡椒都覺得辣)

脆度還行，葉菜吃起來也有脆感，1~5分的話大概3分

有些「海帶芽」會偏鹹，它們的沒有，鹹度適中

涼拌波菜還蠻好吃的

黃豆芽香油味道蠻重的，覺得有點搶味

【韓聚韓式料理 試吃小結】

《韓聚》的口味個人覺得偏台式，給我的感覺像家庭料理

如果下次有再到附近，《韓聚》是我願意再訪的店。

◆此文為自費消費，個人食用心得僅供參考◆

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