桃園市美食「ML coffee 慕光咖啡工作室」，位於桃園藝文特區的下午茶咖啡廳，主打自家烘焙的手沖咖啡，價格親民且不限制用餐時間，讓人可以輕鬆待整天也不傷荷包，而且輕拿鐵週三優惠價只要55元~非常超值！另外還有熱壓吐司及蛋糕甜品等選擇唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「ML coffee 慕光咖啡工作室」位於住宅區，在鄰近的慈祥街上設有＂多多停停車場＂，停好車後再步行2分鐘即可到店，停車還蠻便利的唷！

▲「ML coffee 慕光咖啡工作室」的內用環境很溫馨舒適，座位數不多，而且也不會太壅擠，是可以讓人好好放鬆，享受咖啡、輕食及甜點的好地方！

▲「ML coffee 慕光咖啡工作室」店內有插座、有WIFI、不限時！會讓人不知不覺待整個下午，我們也是在這邊放空了三個多小時呢🥰

【ML coffee 慕光咖啡工作室｜完整菜單MENU】

▲這是「ML coffee 慕光咖啡工作室」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

▲「ML coffee 慕光咖啡工作室」現在還有提供輕食熱壓吐司，都可以加價升級成套餐喔！套餐有生菜沙拉又有咖啡真的很讚👍

【ML coffee 慕光咖啡工作室｜甜點櫃】

▲冷藏櫃內的甜點有可麗露、提拉米蘇、檸檬塔～

▲熔岩巧克力、蒙布朗、玫瑰蛋糕捲、可可蛋糕捲～

▲彩虹蛋糕、德國起司布丁、紅絲絨蛋糕、紐約起司蛋糕～

▲肉桂捲請店家加熱後口感更加！點飲品的加購價只要59元！

▲另有冰滴咖啡和綜合生菜可以選購～若想要外帶也是挺方便的！

▲店家選用義美的燕麥乃、豆奶及鮮乳！

▲櫃檯旁邊還有瑪德蓮～這種常溫點心是很方便享用的甜點～可以買回家當居家下午茶點心！

▲牆面上的透明罐子裡面擺放了來自世界各地的咖啡豆，而店家的咖啡豆都是自己烘焙的👍

▲喝到喜歡的話，店家也有販售耳掛咖啡和配方豆，可以買回家自己沖泡！咖啡愛好者每天都可以在家輕鬆享用！

▲烘焙麻花捲買一送一，當天有很多客人都專程來買他！原來這是老闆他在小琉球的阿嬤做的，有原味、黑糖、海苔、芝麻等口味。

▲看到很多人買麻花捲外帶～我這天離開前也買了兩盒當伴手禮送人😍

【ML coffee 慕光咖啡工作室｜悠閒的輕食咖啡廳】

▲來到「ML coffee 慕光咖啡工作室」不只有好喝的咖啡，他們還提供鹹口味及甜口味的熱壓吐司，甜點櫃還提供多款蛋糕！可以滿足更多人的需求！

【芋泥肉鬆熱壓吐司70+美式咖啡及綜合生菜套餐129=199元】

▲芋泥肉鬆熱壓吐司搭配生菜，這一盤看上去就很有食慾，早午餐來上一盤也夠有飽足感的了！

▲芋泥和肉鬆大約是1:1的比例，芋泥的甜味搭配肉鬆的鹹味，鹹鹹甜甜的組合就是讓人難以抗拒！也是芋頭控的最愛啦！

【德式香腸起司熱壓吐司85+美式咖啡及綜合生菜套餐129=214元】

▲我們比較偏好鹹的熱壓吐司，所以這一款就點了德式香腸起司口味！德式香腸吃起來脆口，起司香濃不膩口！

▲生菜沙拉可以搭配和風醬或凱薩醬～我自己比較偏好清爽的和風醬！

【ML coffee 慕光咖啡工作室｜甜點dessert】

▲點了兩款熱壓吐司套餐當正餐～餐後當然還要吃甜點才完美啊！

【蒙布朗130元】

▲蒙布朗蛋糕上面還有一顆栗子，外層是栗子泥，裡面的蛋糕體口感濕潤，是我今天最喜歡的TOP1口味！

【彩虹蛋糕130元】

▲彩虹蛋糕顏色很繽紛～肯定是店內最好拍的蛋糕～但其實吃不太出來每一層的口味差異～整體稍微偏甜～是一款適合螞蟻人搭配咖啡的甜點😂

【玫瑰蛋糕捲100元】

▲玫瑰蛋糕捲裡面夾了一層玫瑰餡，可以吃到淡淡的玫瑰香氣，而蛋糕體口感紮實，吃起來不會太甜膩，接受度還蠻高的！

【特上抹茶60元、玫瑰風味拿鐵110元】

▲特上抹茶一杯只要60元未免也太便宜了吧！苦甜的抹茶搭配濃郁的鮮奶，攪拌在一起喝，就是幸福滿分啦！

▲玫瑰風味拿鐵上面還灑了玫瑰花瓣，看上去就是特別美，而喝起來也有淡淡的玫瑰香氣，拿鐵不苦不澀，相當順口好喝😋

【ML coffee 慕光咖啡工作室｜招牌手沖咖啡】

▲在吧檯可以看到老闆現場沖咖啡！手沖咖啡從沖泡的水溫、流速、方向、咖啡粉研磨顆粒的大小等，都會影響咖啡的風味，咖啡控肯定可以喝出老闆的經驗和技術！

【阿里山手沖咖啡165元】

▲阿里山咖啡是店家參加比賽得獎的咖啡豆！咖啡愛好者很值得來嚐鮮！這款阿里山是中烘焙、蜜處理，若喝到喜歡店家也有販售耳掛咖啡和半磅的咖啡！

▲除了咖啡以外，右邊那一壺是咖啡樹上的葉子烘成茶葉泡出來的茶，上面漂浮的是咖啡豆本身的果肉，這一杯茶是點阿里山手沖咖啡才會附的，平常沒有零售喔！

▲這款阿里山咖啡喝起來帶有柑橘、桂花、青梅果的風味，口感是水果蜜餞及蔗糖甜韻！整體是帶有酸味的咖啡，但是入口後會有回甘的FU！

【耶加雪菲手沖咖啡150元】

▲耶加雪菲手沖咖啡算是咖啡廳的基本款品項，這款手沖是水洗、淺烘焙！也有單賣耳掛咖啡和半磅的咖啡！

▲耶加雪菲會給一壺熱飲、一管冰鎮的咖啡，一旁還有溫開水！

老闆會建議先喝一小杯熱咖啡、再喝一口溫開水，如果水喝起來是回甘的，代表咖啡豆的品質是不錯的！接著再喝那一管冰鎮過的咖啡，而冰的咖啡風味會更明顯👌

▲我自己還蠻喜歡這款淺烘焙的咖啡，他喝起來帶有柑橘、葡萄、伯爵茶香，入口有檸檬香．尾韻花香持久！咖啡順口不濃烈，很適合當作喝手沖咖啡的入門！

▲加入店家的line好友，每個月都會給一張手沖咖啡的折價券，而且還會有當月壽星喲！（ 點我加入店家LINE ）

整體來說，這間「ML coffee 慕光咖啡工作室」是個可以讓人好好放鬆的愜意咖啡廳！店內有插座、有WIFI、不限時，可以讓人在這邊待整天，無論是要辦公或是念書都蠻適合的！而且咖啡的價格很親民，另外還有熱壓吐司及蛋糕甜點等品項，絕對可以滿足你想吃正餐及甜點的需求喔🥰

「ML coffee 慕光咖啡工作室」店家資訊 ▋地址：桃園市桃園區慈德街87號 ▋電話：0918-316-319 ▋營業時間：10:00-18:00（公休日請見店家粉絲團公告） ▋官方臉書： 點我看店家粉絲團

***本文感謝”ML coffee 慕光咖啡工作室”邀約,內文為真實感受分享***

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