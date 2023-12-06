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【文末優惠】天然水果系手搖「果果迪」，使用新鮮水果真材實料製作，喝的健康也安心，下午茶揪團揪起來！

2023-12-06 12:45:43 我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常 人氣：146
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窩客好文

我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常

發表篇數：17篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：果果迪degugu
place新竹市東區金山八街46號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新鮮水果真材實料調製 堅持不使用濃縮汁🧡
#文末優惠 喝飲料也能喝的健康安心！
竹科園區上班族下午茶一起揪團喝起來😍



▪️多肉水果茶 $65




店內的人氣必點招牌！🌟
使用真水果不加任何濃縮汁
加入日月潭紅茶 酸酸甜甜很好喝
順便補充滿滿的維他命C ！

▪️整顆紅蘋果綠 $95




使用兩顆新鮮蘋果現榨🍎
搭配茉莉綠茶 果香與茶香完美融合
點一分糖喝起來清爽好喝

兩款高顏值的莓果系也是必點品項 ！
而且放心這個顏色都是天然的顏色，不含額外的糖漿濃縮汁 ！



▪️貳莓冰茶 $69



使用歐洲進口野生藍莓及草莓🍓
混合台灣在地好茶 喝起來清爽不甜膩

▪️貳莓果昔鮮奶脆 $95



野生藍莓和草莓 加入鮮乳坊的新鮮牛奶🐮
最後撒上獨特的堅果燕麥 多層次口感
整杯喝完不膩口 同時也很有飽足感！

▪️小芋珍珠茶王鮮奶茶 $65




咀嚼控可以試試這杯 小芋圓+白玉珍珠
口感Q彈 小芋圓淡淡的芋頭香氣越嚼越香

▪️西西里檸檬美式 $95
平常不太喝咖啡的我 這杯我可以！
每日新鮮現榨的檸檬汁 配上現磨莊園咖啡
沒有咖啡的苦味 口感偏酸很有層次

🔻週年慶活動(～2024/01/31)
現場外帶自取買5送1、外送買10送1
(送的那杯可以任選，可以選擇最貴的贈送🤩）
🔻店內長期活動：消費50元可集一點，集滿10點可折$30！



店家在店外還有很大方地請大家試喝，可以自己去裝不會有壓力很讚 ！


——————————————
｜一位喜歡吃美食的小姐，你膩
💛追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享
——————————————
📍果果迪 @degugu75
▪️地址：新竹市東區金山八街46號
▪️電話：03-5630202
▪️時間：平日10:00-20:00/日11:00-20:00 (每週六休)
 


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發表篇數：17篇

哈囉我是煙卷！喜歡吃吃美食和旅遊，生活很累的時候，就需要美食療癒一下自己。如果你也喜歡到處吃美食就記得追蹤我喔！讓你不錯過各種人氣美食！來和我一起吃吧，你膩 ❤️ 合作邀約歡迎來信或私訊：skullhongyu@gmail.com IG：97_food
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