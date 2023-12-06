



新鮮水果真材實料調製 堅持不使用濃縮汁🧡

#文末優惠 喝飲料也能喝的健康安心！

竹科園區上班族下午茶一起揪團喝起來😍







▪️多肉水果茶 $65









店內的人氣必點招牌！🌟

使用真水果不加任何濃縮汁

加入日月潭紅茶 酸酸甜甜很好喝

順便補充滿滿的維他命C ！

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▪️整顆紅蘋果綠 $95









使用兩顆新鮮蘋果現榨🍎

搭配茉莉綠茶 果香與茶香完美融合

點一分糖喝起來清爽好喝

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兩款高顏值的莓果系也是必點品項 ！

而且放心這個顏色都是天然的顏色，不含額外的糖漿濃縮汁 ！







▪️貳莓冰茶 $69







使用歐洲進口野生藍莓及草莓🍓

混合台灣在地好茶 喝起來清爽不甜膩

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▪️貳莓果昔鮮奶脆 $95







野生藍莓和草莓 加入鮮乳坊的新鮮牛奶🐮

最後撒上獨特的堅果燕麥 多層次口感

整杯喝完不膩口 同時也很有飽足感！

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▪️小芋珍珠茶王鮮奶茶 $65









咀嚼控可以試試這杯 小芋圓+白玉珍珠

口感Q彈 小芋圓淡淡的芋頭香氣越嚼越香



▪️西西里檸檬美式 $95

平常不太喝咖啡的我 這杯我可以！

每日新鮮現榨的檸檬汁 配上現磨莊園咖啡

沒有咖啡的苦味 口感偏酸很有層次

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🔻週年慶活動(～2024/01/31)

現場外帶自取買5送1、外送買10送1

(送的那杯可以任選，可以選擇最貴的贈送🤩）

🔻店內長期活動：消費50元可集一點，集滿10點可折$30！







店家在店外還有很大方地請大家試喝，可以自己去裝不會有壓力很讚 ！







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📍果果迪 @degugu75

▪️地址：新竹市東區金山八街46號

▪️電話：03-5630202

▪️時間：平日10:00-20:00/日11:00-20:00 (每週六休)





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