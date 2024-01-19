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台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用餐環境光線明亮~藝術小文青殿堂~惠來公園旁~

2024-01-19 13:40:17 小青姐姐 人氣：102
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：206篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：The Café By 想 台中
phone04-2251-6155
place台中市南屯區惠中路二段146號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   台中想台中~美食咖啡~

   ↑這麼一大盤份量十足的鴨胸水果鮮蔬

   底下鋪了好多生美菜~肉汁香甜軟嫩

   再搭上主廚特製沙拉醬~鮮美開胃~有幸福滿滿的感動~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

   台中想台中~美食咖啡~

  ↑112年12月23日週六~歡樂四人幫~台中輕旅一日半遊

    第1站~到埔里遊客中心~貝諾美妍冰淇淋開心吃冰

    第2站~到日月潭伊達邵部落~逛老街吃美食

    第3站~來到惠中路二段的想‧台中~吃晚餐囉~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

   台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

  ↑出外旅遊~就是到處吃吃喝喝~會想到想‧台中餐廳

    因為~菁想到落羽松~小青在網路上搜尋

    有美景又有美食的餐廳~沒錯~就是想‧台中了~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

   台中想台中~美食咖啡~

  ↑而且想系列餐廳~我們也曾在台北的

    想‧國家歌劇院~聖誕快樂大餐~有興趣請點我聯結

    對它印象極好~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑這裡用餐限制2小時~若無人等候~可續坐

    低消300元~120公分以下幼童不計低消~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑我們有線上訂位~本餐廳中午沒有休息時間

    真的是太友善~難怪有這麼多客人~都在這下午茶時光~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑我們被帶位的這區~是沙發區~坐椅很舒服

    是可以讓人放鬆休閒的節奏感~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑我們看菜單~看的有些久~因為肚子還有點飽

    沒有很餓的狀態下~看什麼都沒有很好吃的感覺

    準備點餐~招來服務員~感覺她有點不耐煩的樣子

    但乾淨俐落的將我們需求重覆一遍~真是謝謝啦~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑沒有很餓的狀態下~我們都僅單點

    加二套220元的A套餐~包含每日濃湯~麵包

    及美式咖啡或茉莉清香綠茶~2選1~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑來瞧瞧店內的裝潢擺設~半開放式的櫃檯

    這裡是結帳區~也是飲品準備區~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

   台中想台中~美食咖啡~

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  ↑環境優雅~舒適~牆上掛了很多畫

    桌與桌的距離也很寬敞~難怪是大家午茶時光的首選~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

   台中想台中~美食咖啡~ 

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  ↑沙發區更顯氣派~擁容華貴~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑這排靠大面落地窗的沙發座位區~可看到唯美漂亮的落羽松

    服務員竟說不開放~之後真的將燈都熄掉~不知為啥~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用   

   台中想台中~美食咖啡~

  ↑等了會~飲品先上~左拿鐵咖啡~右茉莉清香綠茶

    拿鐵是菁點的~綠茶不甜不澀~很不錯的飲品~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

   台中想台中~美食咖啡~  

   台中想台中~美食咖啡~

  ↑口感扎實的麵包~沾著南瓜濃湯一起~絕配好吃~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑第一道主食~松阪豬與松露野菇牛肝菌燉飯390元

    發現之前菁也是點這道~原來愛吃的~還是會一直重覆點~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑小青點的香橙鴨胸沙拉310元~好大一碗公丫

    口感軟嫩的鴨胸~搭上新鮮的生菜水果

    再搭酸甜的橙汁醬~一口接一口停不下來~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑好吃的香橙醬~若不夠~可免費再續點乙次~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑菁老公點的燻鷄起司薄餅270元

    燻鷄與起司好搭的食材~再佐以洋蒽~黑胡椒粒等

    吃起來非常的juicy美味~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑我家老公點的夏威夷批薩280元 

    經典不敗~好吃超高點餐率的披薩~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑歡樂四人幫~在想台中咖啡美食~年終聚餐合影

    是的~去年的年終聖誕剛好也在~想系列餐廳

    台北 The Café By 想‧國家歌劇院~聖誕大餐

    有興趣請點我聯結~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

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  ↑吃飽喝足~在餐廳附近的惠來公園散步~健走將近5圈

    解散~各自開車回北~結束了一日半天的輕旅

    相約明年~還是要再一起吃飯~玩耍~台中The Café By 想‧台中~咖啡美食~餐點多元~用

   台中想台中~美食咖啡~

   ↑店家資訊

   店名~ The Café By 想‧台中  

   地址~台中市南屯區惠中路二段146號

   電話~04-22516155

   營業時間~平日09:30-21:30  例假日09:00-21:30

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The Café By 想‧台中 想‧台中 The Café By 惠來公園 南屯區
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