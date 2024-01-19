↑這麼一大盤份量十足的鴨胸水果鮮蔬

底下鋪了好多生美菜~肉汁香甜軟嫩

再搭上主廚特製沙拉醬~鮮美開胃~有幸福滿滿的感動~

↑112年12月23日週六~歡樂四人幫~台中輕旅一日半遊

第1站~到埔里遊客中心~貝諾美妍冰淇淋開心吃冰

第2站~到日月潭伊達邵部落~逛老街吃美食

第3站~來到惠中路二段的想‧台中~吃晚餐囉~

↑出外旅遊~就是到處吃吃喝喝~會想到想‧台中餐廳

因為~菁想到落羽松~小青在網路上搜尋

有美景又有美食的餐廳~沒錯~就是想‧台中了~

↑而且想系列餐廳~我們也曾在台北的

想‧國家歌劇院~聖誕快樂大餐~有興趣請點我聯結

對它印象極好~

↑這裡用餐限制2小時~若無人等候~可續坐

低消300元~120公分以下幼童不計低消~

↑我們有線上訂位~本餐廳中午沒有休息時間

真的是太友善~難怪有這麼多客人~都在這下午茶時光~

↑我們被帶位的這區~是沙發區~坐椅很舒服

是可以讓人放鬆休閒的節奏感~

↑我們看菜單~看的有些久~因為肚子還有點飽

沒有很餓的狀態下~看什麼都沒有很好吃的感覺

準備點餐~招來服務員~感覺她有點不耐煩的樣子

但乾淨俐落的將我們需求重覆一遍~真是謝謝啦~

↑沒有很餓的狀態下~我們都僅單點

加二套220元的A套餐~包含每日濃湯~麵包

及美式咖啡或茉莉清香綠茶~2選1~

↑來瞧瞧店內的裝潢擺設~半開放式的櫃檯

這裡是結帳區~也是飲品準備區~

↑環境優雅~舒適~牆上掛了很多畫

桌與桌的距離也很寬敞~難怪是大家午茶時光的首選~

↑沙發區更顯氣派~擁容華貴~

↑這排靠大面落地窗的沙發座位區~可看到唯美漂亮的落羽松

服務員竟說不開放~之後真的將燈都熄掉~不知為啥~

↑等了會~飲品先上~左拿鐵咖啡~右茉莉清香綠茶

拿鐵是菁點的~綠茶不甜不澀~很不錯的飲品~

↑口感扎實的麵包~沾著南瓜濃湯一起~絕配好吃~

↑第一道主食~松阪豬與松露野菇牛肝菌燉飯390元

發現之前菁也是點這道~原來愛吃的~還是會一直重覆點~

↑小青點的香橙鴨胸沙拉310元~好大一碗公丫

口感軟嫩的鴨胸~搭上新鮮的生菜水果

再搭酸甜的橙汁醬~一口接一口停不下來~

↑好吃的香橙醬~若不夠~可免費再續點乙次~

↑菁老公點的燻鷄起司薄餅270元

燻鷄與起司好搭的食材~再佐以洋蒽~黑胡椒粒等

吃起來非常的juicy美味~

↑我家老公點的夏威夷批薩280元

經典不敗~好吃超高點餐率的披薩~

↑歡樂四人幫~在想台中咖啡美食~年終聚餐合影

是的~去年的年終聖誕剛好也在~想系列餐廳

台北 The Café By 想‧國家歌劇院~聖誕大餐

有興趣請點我聯結~

↑吃飽喝足~在餐廳附近的惠來公園散步~健走將近5圈

解散~各自開車回北~結束了一日半天的輕旅

相約明年~還是要再一起吃飯~玩耍~

↑店家資訊

店名~ The Café By 想‧台中

地址~台中市南屯區惠中路二段146號

電話~04-22516155

營業時間~平日09:30-21:30 例假日09:00-21:30