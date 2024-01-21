在地飄香51年的《大橋頭老牌筒仔米糕》，選用陳年一年的圓糯米，經過多重工序，搭配自製的甜辣醬、辣蘿蔔醬，擄獲了許多消費者的胃，鮮嫩飽滿的鮮蚵湯，更是讓人一秒到海洋，如此美食也自2019年起，連續5年獲得必比登的推薦肯定，從離峰時間依然絡繹不絕的人潮，足以證明它的美味！
【大橋頭老牌筒仔米糕 菜單】
若問《大橋頭老牌筒仔米糕》的優勢？
我想「多樣選擇」是其中之一
以筒仔米糕來說，一項商品卻能變化出五種選擇
除了可以選「瘦肉」、「肥肉」外
還能再選是要小瘦、大瘦？還是小肥、大肥？
幾乎是客製化的滿足客人需求
湯品部份也是將簡單的六個品項，玩出十種組合
豬血、豬肝、蚵仔可以單點外，也能混搭
《雙豬》：豬血+豬肝
《海陸》：蚵仔+豬肝
《雙拼》：蚵仔+豬血
福州丸、貢九、魚丸，可以單點或是綜合
餐點簡單卻多變，足以滿足不同客戶的胃
【大橋頭老牌筒仔米糕 餐點介紹】
《筒仔米糕(瘦肉) 40元》
雖說一大早就吃糯米，好像對腸胃消化不太好
但我學生時期有段時間，每天早上會買二顆筒仔米糕當早餐
因此我吃的不只是筒仔米糕，還有回憶~
我點的是瘦肉，配料為一片瘦肉，還有一片滷蛋
米糕蒸煮到軟但不爛，吃起來不黏口
不曉得是店家調整過比例？還是我對辣的忍耐度增加？
覺得甜辣醬吃起來沒有之前辣，比較喜歡現在的
店家自製的甜辣醬真的厲害！
對不吃辣的我來說，這個辣度剛好開胃，再用一點點甜來誘惑味蕾
讓人忍不住一口接一口
加了甜辣醬的米糕，好吃到爆！
聽說店家自製的辣蘿蔔醬也是非常厲害，好吃到有單賣醬喔！
喜歡吃辣的朋友，可以試試
【大橋頭老牌筒仔米糕 食用小結】
還沒有加醬前的米糕，或許和其他店家沒有太大差別
但加了甜辣醬的米糕真的強！
雖然漲價到1顆40，也還在接受範圍
本店(必比登推薦)的營業時間只到下午4點
若過了這個時間想吃的話
可以到重慶分店：台北市大同區重慶北路二段113號
營業時間到晚上九點
◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆
【大橋頭老牌筒仔米糕 店家資訊】
地址：台北市大同區延平北路三段41號
電話：2594-4685
營業時間：0700~1600 星期二店休
從大橋頭站1A出口步行約5分鐘
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