在地飄香51年的《大橋頭老牌筒仔米糕》，選用陳年一年的圓糯米，經過多重工序，搭配自製的甜辣醬、辣蘿蔔醬，擄獲了許多消費者的胃，鮮嫩飽滿的鮮蚵湯，更是讓人一秒到海洋，如此美食也自2019年起，連續5年獲得必比登的推薦肯定，從離峰時間依然絡繹不絕的人潮，足以證明它的美味！

【大橋頭老牌筒仔米糕 菜單】

若問《大橋頭老牌筒仔米糕》的優勢？

我想「多樣選擇」是其中之一

以筒仔米糕來說，一項商品卻能變化出五種選擇

除了可以選「瘦肉」、「肥肉」外

還能再選是要小瘦、大瘦？還是小肥、大肥？

幾乎是客製化的滿足客人需求

湯品部份也是將簡單的六個品項，玩出十種組合

豬血、豬肝、蚵仔可以單點外，也能混搭

《雙豬》：豬血+豬肝

《海陸》：蚵仔+豬肝

《雙拼》：蚵仔+豬血

福州丸、貢九、魚丸，可以單點或是綜合

餐點簡單卻多變，足以滿足不同客戶的胃

【大橋頭老牌筒仔米糕 餐點介紹】

《筒仔米糕(瘦肉) 40元》

雖說一大早就吃糯米，好像對腸胃消化不太好

但我學生時期有段時間，每天早上會買二顆筒仔米糕當早餐

因此我吃的不只是筒仔米糕，還有回憶~

我點的是瘦肉，配料為一片瘦肉，還有一片滷蛋

米糕蒸煮到軟但不爛，吃起來不黏口

不曉得是店家調整過比例？還是我對辣的忍耐度增加？

覺得甜辣醬吃起來沒有之前辣，比較喜歡現在的

店家自製的甜辣醬真的厲害！

對不吃辣的我來說，這個辣度剛好開胃，再用一點點甜來誘惑味蕾

讓人忍不住一口接一口

加了甜辣醬的米糕，好吃到爆！

聽說店家自製的辣蘿蔔醬也是非常厲害，好吃到有單賣醬喔！

喜歡吃辣的朋友，可以試試

【大橋頭老牌筒仔米糕 食用小結】

還沒有加醬前的米糕，或許和其他店家沒有太大差別

但加了甜辣醬的米糕真的強！

雖然漲價到1顆40，也還在接受範圍

本店(必比登推薦)的營業時間只到下午4點

若過了這個時間想吃的話

可以到重慶分店：台北市大同區重慶北路二段113號

營業時間到晚上九點

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

【大橋頭老牌筒仔米糕 店家資訊】

地址：台北市大同區延平北路三段41號

電話：2594-4685

營業時間：0700~1600 星期二店休

從大橋頭站1A出口步行約5分鐘

【大同區美食】

台北大同區：《韓國媽媽烤肉》平價韓式料理 台北後車站美食

台北美食：大同區《大稻埕魯肉飯》國宴指定魯肉飯 台北後車站 華陰商圈美食

台北美食：《紅昌吉豬血湯》大同區 昌吉街 圓山站美食推薦

台北美食：大同區《尚雯早午餐》好吃、便宜、份量巨 CP值超高早餐店

【延三夜市美食】

台北大同美食：大橋頭站 臺北橋下《灶頂原汁排骨湯高麗菜飯》連續5年必比登推薦

台北美食：大同區《老牌張豬腳飯》延三夜市 大橋頭美食

#必比登推薦 #銅板美食 #大同區美食 #台北美食 #大橋頭美食 #延三夜市美食 #捷運美食 #大橋頭老牌筒仔米糕 #夜市美食 #古早味小吃

★歡迎幫誠實牛牛粉專按個讚★

https://www.facebook.com/taurus941

★IG追踪起來★

https://www.instagram.com/honesttaurus941/