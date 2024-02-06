煎餅果子又稱天津煎餅，是中國天津的著名小吃

要形容的話，我會說它像是加了脆餅的潤餅

煎餅果子裡的脆餅，叫做餜篦(「篦」音「必」)

天津人把油條稱為餜子，而餜篦則是做成薄片狀的餜子

薄片狀的油條，吃起來很像餅乾、很酥脆

像潤餅一樣，包裹很多餡料，以蔬菜為主

豐富的配料、巨大的份量，十分有飽足感

深受學生及附近上班族的喜愛，用餐時間不少人在等候

但出餐速度很快，所以不會排太久

【就是愛 光華煎餅果子 特色飯糰 菜單】

《煎餅果子》

有14種口味，甜的、鹹的都有，想當正餐或下午茶都很適合

在我們等餐的時間，不少人是點「打抛豬」和「蔬菜」，看來是人氣首選

剛好我們也是點這二個口味

《特色飯糰》

有12種口味，一樣甜、鹹都有

【就是愛 光華煎餅果子 特色飯糰 餐點介紹】

拿到餐點時，我們都被超大份量給驚到，非常大一捲

《蔬菜煎餅果子 70元》

玉米、苜蓿芽、豌豆苗，蔬菜量滿滿

美乃滋也不膩口，友人非常滿意

《打抛豬煎餅果子 95元》

喜歡吃打抛豬但不吃辣的人，這款可以放心點喔，這款不會辣

據說會將打抛豬做成不辣的口味

是因為太多人在點餐時詢問會不會辣？得知會辣就不點了

由於詢問的人太多，因此老闆索性改成不辣的

結果大獲好評，成了店裡的超人氣口味！

平時我不是很喜歡苜蓿芽，它的草味太重，會讓我有吃草的感覺

口味偏重的打抛豬，在苜蓿芽的平衡下，變得好清爽

完全沒有吃肉的油膩感，個人非常喜歡~

【就是愛 光華煎餅果子 特色飯糰 食用小結】

煎餅果子出乎意料的好吃，份量足、風味佳

一開始還擔心會不會吃不完，事後證明我們多慮了XD

我與友人吃完後，已經開始在想下一次要點什麼口味

好吃到令人期待下一次的煎餅果子，推推~

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

【就是愛 光華煎餅果子 特色飯糰 店家資訊】

地址：台北市八德路1段82巷18號

電話：0918-425-499

營業時間：1130~1930 星期六、日店休

【就是愛煎餅果子其他分店】

《北車店》：台北市開封街1段2-50號

《和平店》：台北市和平東路2段118巷4號

《古亭店》：台北市南昌路2段128-6號

【忠孝新生其他美食】

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