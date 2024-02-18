嘉義太保咩咩上樹萌寵樂園讓你拍照不停！2024萌寵樂園推薦水豚.袋鼠.笑笑羊.羊駝.山羊都很有親和力，近嘉義故宮南院

恰好的兩日就安排嘉義、雲林兩天一夜，咩咩上樹萌寵樂園，2024最夯景點來囉！迷你小景點卻很乾淨，咩咩上樹萌寵樂園位在嘉義高鐵站，嘉義故宮南院附近，結合可愛小動物們以及高低空探索樂園，園內有很多可愛的小動物，完全萌寵系！水豚，羊駝，山羊，袋鼠，笑笑羊，還有其他療癒小動物可以互動，超適合親子來遊玩！

咩咩上樹萌寵樂園在哪？

地址：嘉義縣太保市故宮大道886號

營業時間：10:00-17:00（假日09:00開始，最後售票16:00）

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嘉義咩咩上樹萌寵樂園門票資訊

我們這日來到嘉義太保景點，2024最夯的景點喔！咩咩上樹萌寵樂園，免費停車場還有小朋友搭著遊覽車前往遊玩呢！

這裡門票全票199元，組合套票499元，不過我們直接往Klook購買票券，直接以電子票券來使用入園，方便至極，沒有額外的冒險行程，就單純雙人套票320元，挺划算的！如果你們也是雙人或單人來都可以直接買直接用呦！

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入園到2024最夯的景點咩咩上樹萌寵樂園，入園後高聳的森林做成的圍牆很舒服！

用餐環境上我也覺得還不錯，可能非假日來，體驗咩咩上樹萌寵樂園氛圍挺棒！

在這裡可以看見一些小攤，我覺得還不錯！如果你想要用餐也有賣披薩之類的美食，都可以參考。

園區很迷你，不用想著要走到天荒地老，更不用覺得園區要上上下下對年長者不方便，平坦舒適又好走，連輪椅路過也不是問題喔！

咩咩上樹萌寵樂園中午時刻，動物都會休息，我們等到下午開放的時間就衝進去啦！

咩咩上樹萌寵樂園在萌寵園區裡有導覽地圖，從頭走到尾，就可以看見很多很多的可愛動物。

進去之前要先看影片才能進去，工作人員也會給你牧草，等一下都可以餵食！

嘉義景點咩咩上樹萌寵樂園分為三大區域，萌寵動物樂園、療癒萌寵區、魔法森林冒險樂園～我們購買的門票是看動物的！沒有高空體驗。

可愛小動物已經準備好在迎接每個旅人們了！

其實樂園才剛開始營運，動物都生龍活虎，又乖！

連水豚都能喊牠坐下來，一起拍照，是不是太扯了！

白袋鼠真的好可愛，而且小小的很怕人喔！

羊駝、笑笑羊完全擄獲每個人的心～

這裡的空間很寬敞，隨時都有人在掃大便，不用擔心園區臭臭喔！

我好喜歡灰色羊駝，餓很久了！一直討吃。

爬樹的山羊，也是很可愛的！

這裡也有打卡點讚就送你牧草呦！

魔法森林冒險樂園，可以盡情的玩高空盪鞦韆～很刺激的！

高空冒險樂園中很多挑戰都需要一氣呵成，如果卡住在半空中，工作人員也會高空救援！所以完全不用擔心，卡到一個厭世感～

咩咩上樹萌寵樂園 評論

嘉義景點太保咩咩上樹萌寵樂園，2024最夯景點來囉！迷你小景點卻很乾淨，咩咩上樹萌寵樂園位在嘉義高鐵站，嘉義故宮南院附近，結合可愛小動物們以及高低空探索樂園，園內有很多可愛的小動物，完全萌寵系！水豚，羊駝，山羊，袋鼠，笑笑羊，還有其他療癒小動物可以互動，超適合親子來遊玩！停留時間約1小時左右～建議假日早點來喔！

咩咩上樹萌寵樂園在哪？

地址：嘉義縣太保市故宮大道886號

營業時間：10:00-17:00（假日09:00開始，最後售票16:00）

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