



串燒店居然有茶泡飯、柴魚飯吃到飽😍

雞翅咬下去滿滿明太子！絕對是必點！







串燒都是採自助式選取，想吃什麼就拿什麼！種類選擇超多樣，很容易直接選擇障礙啦！







▪️特選松阪豬/照燒雞腿肉/肩胛梅花豬

特選松阪豬絕對是必點！肉質超級嫩！

沾上醬汁和胡椒一起吃 超完美好吃！

▪️明太子雞翅/明太子山藥

身為明太子控你一定要試試這個雞翅，雞翅一咬下去裡面 就是滿滿的明太子！









明太子山藥擠上滿滿明太子後炙燒🔥 整個香氣十足，每一口都超幸福！









▪️起司牛奶馬鈴薯/起司洋蔥棒棒糖

起司控必點這兩個！招牌的「起司馬鈴薯」馬鈴薯鬆軟綿密，配上香濃起司一起吃好滿足！「洋蔥棒棒糖」放上起司後炙燒，起司與洋蔥完美融合🤤







▪️炙燒魷魚/藍帶干貝卷

整隻的新鮮魷魚🦑擠上美乃滋後大火炙燒鮮甜的日式口味 ，口感Q彈好吃😋





干貝卷的乾杯很大顆 調味很剛好！







▪️甜不辣 / 豬血糕 / 香濃豆乾 / 百頁豆腐

串燒採先炸後烤，再塗上特製醬料，醬汁完美融入食材內超入味涮嘴！







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▪️培根麻糬卷 / 娃娃菜豬五花卷 / 牛肉剝皮辣椒卷 / 糯米椒起司卷

店內有許多很特別的「創意卷」 ，很特別的是剝皮辣椒包進牛肉裡，微甜又不辣，口感很豐富多層次！糯米椒起司卷外層包裹豬肉 這個我也很喜歡！







▪️日式烤麻糬

飯後甜點也推薦來份日式烤麻糬，配上花生粉及煉乳 Q彈好吃😋







超特別的只要內用滿低消就可以免費茶泡飯、柴魚醬拌飯吃到飽，牆上都有貼著要如何製作，吃到飽真的有夠划算啦！









採DIY自助式盛飯、加熱湯及配料，有吃辣的朋友也可以試試他們的辣醬！







店內的生啤是選用SAPPORO，非常順口好喝，很適合和朋友們來乾一杯！







店內還有非常多其他酒類，不喝酒的人也有茶類飲品可以選，選擇非常多樣！









店內的日式裝潢很用心，一秒有來到日本居酒屋的感覺！







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📍店名：燒鳥串道 吉林店 @shao_jilin

▪️電話：02-25428651

▪️時間：17:30-12:30

▪️地址：台北市中山區吉林路167號

🚇捷運：行天宮站4號

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