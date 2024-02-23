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居酒屋居然能拌飯吃到飽！高CP值串燒「燒鳥串道」餐點超入味，太適合和朋友來乾一杯！

2024-02-23 00:00:00 我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常 人氣：677
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窩客好文

我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常

發表篇數：17篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：燒鳥串道吉林店
phone-02 2542 8651
place台北市中山區吉林路167號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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串燒店居然有茶泡飯、柴魚飯吃到飽😍
雞翅咬下去滿滿明太子！絕對是必點！



串燒都是採自助式選取，想吃什麼就拿什麼！種類選擇超多樣，很容易直接選擇障礙啦！



▪️特選松阪豬/照燒雞腿肉/肩胛梅花豬
特選松阪豬絕對是必點！肉質超級嫩！
沾上醬汁和胡椒一起吃 超完美好吃！

▪️明太子雞翅/明太子山藥
身為明太子控你一定要試試這個雞翅，雞翅一咬下去裡面 就是滿滿的明太子！




明太子山藥擠上滿滿明太子後炙燒🔥 整個香氣十足，每一口都超幸福！




▪️起司牛奶馬鈴薯/起司洋蔥棒棒糖
起司控必點這兩個！招牌的「起司馬鈴薯」馬鈴薯鬆軟綿密，配上香濃起司一起吃好滿足！「洋蔥棒棒糖」放上起司後炙燒，起司與洋蔥完美融合🤤



▪️炙燒魷魚/藍帶干貝卷
整隻的新鮮魷魚🦑擠上美乃滋後大火炙燒鮮甜的日式口味 ，口感Q彈好吃😋

干貝卷的乾杯很大顆 調味很剛好！



▪️甜不辣 / 豬血糕 / 香濃豆乾 / 百頁豆腐
串燒採先炸後烤，再塗上特製醬料，醬汁完美融入食材內超入味涮嘴！




▪️培根麻糬卷 / 娃娃菜豬五花卷 / 牛肉剝皮辣椒卷 / 糯米椒起司卷
店內有許多很特別的「創意卷」 ，很特別的是剝皮辣椒包進牛肉裡，微甜又不辣，口感很豐富多層次！糯米椒起司卷外層包裹豬肉 這個我也很喜歡！



▪️日式烤麻糬
飯後甜點也推薦來份日式烤麻糬，配上花生粉及煉乳 Q彈好吃😋



超特別的只要內用滿低消就可以免費茶泡飯、柴魚醬拌飯吃到飽，牆上都有貼著要如何製作，吃到飽真的有夠划算啦！




採DIY自助式盛飯、加熱湯及配料，有吃辣的朋友也可以試試他們的辣醬！


店內的生啤是選用SAPPORO，非常順口好喝，很適合和朋友們來乾一杯！



店內還有非常多其他酒類，不喝酒的人也有茶類飲品可以選，選擇非常多樣！


店內的日式裝潢很用心，一秒有來到日本居酒屋的感覺！




💛追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享

📍店名：燒鳥串道 吉林店 @shao_jilin
▪️電話：02-25428651
▪️時間：17:30-12:30
▪️地址：台北市中山區吉林路167號
🚇捷運：行天宮站4號

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